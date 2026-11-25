„Cu siguranță nu sunt corupt”, a declarat Donald Trump, marți seara, comentând, într-un interviu, planurile democraților din noul Congres al SUA de a investiga presupusele abuzuri comise de el, familia sa și administrația sa de la Washington.

Potrivit lui Trump, faptul că 90% dintre alegătorii de la alegerile de la jumătatea mandatului au indicat corupția drept o preocupare majoră în Statele Unite se datorează fraudelor din programele sociale ale statelor democrate, și nu acțiunilor sale.

„Am avut impresia că, atunci când vorbeau despre corupție, se refereau la corupția din Minnesota, California, Maine și toate celelalte state, pentru că aceea este, de fapt, adevărata corupție”, a declarat el într-un interviu acordat ziarului New York Post în Biroul Oval.

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„Cu siguranță nu sunt corupt. Nici măcar… Nu am nicio legătură cu portofoliul meu de acțiuni. Fiul meu se ocupă de el, iar eu nici măcar nu știu ce acțiuni dețin.”

Democrații au anunțat că intenționează să acorde o atenție deosebită investigării imperiului lui Trump din domeniul criptomonedelor, care, potrivit declarațiilor sale financiare, i-a adus venituri de 1,4 miliarde de dolari anul trecut, precum și a altor întreprinderi legate de familia sa și de rudele unor oficiali de rang înalt din Administrația sa.

Deputatul Robert Garcia (Partidul Democrat, California), viitorul președinte al Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanților, a declarat săptămâna trecută că echipa sa va „lupta pentru a pune capăt tranzacțiilor în interes propriu, comportamentelor necorespunzătoare și abuzurilor acestei administrații”.

Apariția unor astfel de dovezi ar putea face ca declarația lui Trump pentru The Post să devină un ecou al celebrei fraze a președintelui Richard Nixon: „Nu sunt un escroc”.

Cu toate acestea, Trump a subliniat că nu a obținut niciodată avantaje financiare ilegale.

„Ei sunt corupți, și ei spun constant că noi suntem corupți. Este ca și cu accesibilitatea asistenței medicale. Ei au creat problema cu accesibilitatea asistenței medicale”, a declarat președintele.

El a sugerat că investigațiile democraților nu vor duce la nimic, așa cum s-a întâmplat, după cum a spus el, cu examinarea declarațiilor sale fiscale în timpul primului său mandat.

„Vă amintiți, m-au urmărit ani de zile din cauza taxelor, iar în cele din urmă au vrut ca Curtea Supremă să aibă acces la declarațiile mele fiscale. Și, după un an de verificări, nu au descoperit absolut nimic. Vă amintiți de asta? A durat ani de zile”, a declarat Trump.