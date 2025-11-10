Prima pagină » Știri externe » Portretul lui Ahmed al-Sharaa, un fost terorist al-Qaeda care a devenit președintele Siriei după un război civil de 13 ani

10 nov. 2025, 17:47, Știri externe
Ahmed al-Sharaa s-a născut pe 29 octombrie 1982, la Riad (Arabia Saudită), într-o familie siriană din clasa de mijloc. Tatăl său, Hussein al-Sharaa, a lucrat ca inginer petrolier. Mama lui a fost profesoară de geografie. În 1989, familia  s-a mutat în Siria.

Ahmed al-Sharaa s-a înscris la Universitatea din Damasc, unde a urmat studii de media și Facultatea  de Medicină pentru doi ani. În 2003, a călătorit la Bagdad și a devenit membru al grupării teroriste al-Qaeda în Irak cu puțin timp înante de invazia americană din 2003. A fost asociat apropiat al liderului terorist Abu Musab al-Zarqawi.  A luptat timp de trei ani împotriva trupelor de ocupație americană în războiul de insurgență irakiană.

Participarea la Războiul Civil din Siria

A fost capturat în 2006 de militarii americani și închis până în 2011. A fost eliberat chiar pe durata izbucnirii Războiului Civil Sirian în contextul Primăverii Arabe. În 2012, el a creat organizația Frontul al-Nusra cu sprijinul al-Qaeda pentru a-l răsturna pe dictatorul sirian Bashar al-Assad. A luptat 14 ani cu pseudonimul „Abu Mohammad al-Jolani”, ca emir al Frontului al-Nusra. În 2014, el s-a opus fuzionării organizației sale cu Statul Islamic (ISIS), rezultând un conflict sângeros între cele două grupări.

Ahmed al-Sharaa și prințul saudit Mihammed bin Salman Al Saud

Ahmed al-Sharaa și prințul saudit Mihammed bin Salman Al Saud

În 2016, al-Sharaa a rupt legăturile al-Nusra cu al-Qaeda și a căutat legitimitate internațională, adoptând politici mai moderate și renunțând la jihadismul tradițional îndreptat împotriva Occidentului. În calitate de președinte al Siriei după fuga lui Assad în 2024, el a promis că va proteja minoritățile etnice din Siria. În mai 2025, a dat mâna cu Donald Trump în cadrul unei întâlniri cu Prințul saudit Mohammed bin Salman, la Riad.

Vladimir Putin și Ahmed al-Sharaa

Vladimir Putin și Ahmed al-Sharaa

Președintele sirian s-a întâlnit și cu Vladimir Putin, președintele Rusiei. Pe 10 noiembrie 2025, al-Sharaa va fi primit de președintele american Donald Trump, într-o vizită la Casa Albă.

Sursa Foto: Mediafax Foto

