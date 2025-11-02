În timp ce președintele României Nicușor Dan nu are încă o dată exactă pentru a se vedea cu Trump, președintele sirian Ahmed al-Sharaa ar urma să facă o vizită la Casa Albă. Președintele american continuă să considere diplomația din Orientul Mijlociu o prioritate pentru politica sa externă în ciuda armistițiului încălcat din Fâșia Gaza. Este prima vizită a unui președinte sirian de după Războiul Civil Sirian.

Vizita ar putea fi considerată de adversarii politici ai lui Trump ca fiind „scandaloasă”: Ahmed al-Sharaa a făcut parte din rețeaua al-Qaeda! Da, a fost membru al grupării teroriste al-Qaeda în Irak cu puțin timp înante de invazia americană din 2003.

A luptat timp de trei ani împotriva trupelor de ocupație americană în războiul de insurgență irakiană. A fost capturat în 2006 de militarii americani și închis până în 2011. A fost eliberat chiar pe durata izbucnirii Războiului Civil Sirian în contextul Primăverii Arabe.

Fost terorist al-Qaeda, invitat la Casa Albă

În 2012, el a creat organizația Frontul al-Nusra cu sprijinul al-Qaeda pentru a-l răsturna pe dictatorul sirian Bashar al-Assad. A luptat 14 ani cu pseudonimul „Abu Mohammad al-Jolani”, ca emir al Frontului al-Nusra, potrivit Britannica. În 2014, el s-a opus fuzionării organizației sale cu Statul Islamic (ISIS), rezultând un conflict sângeros între cele două grupări.

În 2016, el a rupt legăturile al-Nusra cu al-Qaeda și a căutat legitimitate internațională, adoptând politici mai moderate și renunțând la jihadismul tradițional îndreptat împotriva Occidentului. În calitate de președinte al Siriei după fuga lui Assad în 2024, el a promis că va proteja minoritățile etnice din Siria. În mai 2025, a dat mâna cu Donald Trump în cadrul unei întâlniri cu Prințul saudit Mohammed bin Salman, la Riad.

Trump: E un tip tânăr, atractiv, dur, puternic – un LUPTĂTOR

Trump l-a îndemnat pe al-Sharaa să normalizeze relațiile cu Israelul și l-a lăudat ulterior în avionul prezidențial Air Force One. potrivit Politico.

„Un tip tânăr, atractiv, dur. Un trecut puternic, foarte puternic – un luptător. Are șanse reale să mențină totul sub control.”, le-a spus Trump reporterilor, care la sfârșitul lunii iunie, a semnat un decret prezidențial prin care a revocat majoritatea sancțiunilor americane împotriva Siriei. La începutul lunii iulie, Departamentul de Stat a revocat declarația de organizație teroristă străină pentru Frontul al-Nusrah, grupul condus de al-Sharaa, care a făcut odată parte din rețeaua al-Qaeda.

Bashar al-Assad, fostul dictator sirian acuzat pentru atacuri chimice împotriva civililor, care s-a plâns recent că ar fi fost otrăvit, petrece ore în șir zilnic jucându-se jocuri video într-un apartament de lux din Moscova, scrie Express.

În timp ce un fost terorist al-Qaeda se implică în politica internațională pentru a-și reface țara distrusă de un război devastator care a durat 14 ani, România e tot mai izolată de America. Fără programul Visa Waiver, cu trupele americane diminuate…și fără o vizită planificată la Casa Albă a președintelui Nicușor Dan!

Iar un bărbat căutat de SUA pentru terorism în mai 2013 este acum invitat de onoare la Casa Albă.

