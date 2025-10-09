Premierul britanic salută eforturile de pace din Fâșia Gaza/ STARMER cere semnarea unui acord imediat între Israel și gruparea Hamas

Premierul britanic, Keir Starmer, a declarat că acceptarea parțială de către gruparea islamistă Hamas a unui plan de pace propus de președintele SUA, Donald Trump, este „un pas semnificativ înainte”, cerând semnarea unui „acord imediat”.

Gruparea Hamas a transmis că a acceptat elemente ale planului propus de Trump cu privire la un armistițiu în Fâșia Gaza, inclusiv disponibilitatea de a elibera ostaticii și de a preda puterea unei Autorități palestiniene. Totuși, oficialii Hamas au evidențiat faptul că este nevoie de desfășurarea unor negocieri suplimentare în alte domenii.

„Acceptarea planului de pace al SUA de către Hamas este un pas semnificativ înainte. Susținem cu tărie eforturile președintelui Trump, care ne-au adus mai aproape de pace ca niciodată”, a declarat Starmer, citat de ziarul The Independent.

Starmer cere eliberarea tuturor ostaticilor israelieni

Premierul britanic a îndemnat cele două părți să semneze un acord imediat, să pună capăt luptelor și Hamas să elibereze toți ostaticii israelieni.

„Acum există o oportunitate de a pune capăt luptelor, ca ostaticii să se întoarcă acasă și ca ajutorul umanitar să ajungă la cei care au atât de multă nevoie. Facem apel la toate părțile să pună imediat în aplicare acordul”, a insistat Starmer.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, miercuri, că Israelul și Hamas au ajuns la un acord pentru semnarea unui armistițiu în Fâșia Gaza și eliberarea ostaticilor.

„Sunt foarte mândru să anunț că Israelul și Hamas au semnat prima fază a Planului nostru de Pace. Acest lucru înseamnă că toți ostaticii vor fi eliberați, iar Israelul își va retrage trupele pe o linie convenită, reprezentând primii pași către o pace puternică, durabilă și veșnică. Toate părțile vor fi tratate în mod echitabil. Aceasta este o mare zi pentru toată lumea arabă și musulmană, Israel, toate națiunile învecinate și SUA le mulțumim mediatorilor din Qatar, Egipt și Turcia care au lucrat cu noi pentru a face posibil acest eveniment istoric și fără precedent. Binecuvântați să fie făcătorii de pace”, a transmis Trump.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Comunitatea internațională salută primă fază a acordului de pace dintre ISRAEL și gruparea islamistă HAMAS din Fâșia Gaza