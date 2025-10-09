Prima pagină » Știri externe » Premierul britanic salută eforturile de pace din Fâșia Gaza/ STARMER cere semnarea unui acord imediat între Israel și gruparea Hamas

Premierul britanic salută eforturile de pace din Fâșia Gaza/ STARMER cere semnarea unui acord imediat între Israel și gruparea Hamas

09 oct. 2025, 09:15, Știri externe
Premierul britanic salută eforturile de pace din Fâșia Gaza/ STARMER cere semnarea unui acord imediat între Israel și gruparea Hamas

Premierul britanic, Keir Starmer, a declarat că acceptarea parțială de către gruparea islamistă Hamas a unui plan de pace propus de președintele SUA, Donald Trump, este „un pas semnificativ înainte”, cerând semnarea unui „acord imediat”.

Gruparea Hamas a transmis că a acceptat elemente ale planului propus de Trump cu privire la un armistițiu în Fâșia Gaza, inclusiv disponibilitatea de a elibera ostaticii și de a preda puterea unei Autorități palestiniene. Totuși, oficialii Hamas au evidențiat faptul că este nevoie de desfășurarea unor negocieri suplimentare în alte domenii.

„Acceptarea planului de pace al SUA de către Hamas este un pas semnificativ înainte. Susținem cu tărie eforturile președintelui Trump, care ne-au adus mai aproape de pace ca niciodată”, a declarat Starmer, citat de ziarul The Independent.

Starmer cere eliberarea tuturor ostaticilor israelieni

Premierul britanic a îndemnat cele două părți să semneze un acord imediat, să pună capăt luptelor și Hamas să elibereze toți ostaticii israelieni.

„Acum există o oportunitate de a pune capăt luptelor, ca ostaticii să se întoarcă acasă și ca ajutorul umanitar să ajungă la cei care au atât de multă nevoie. Facem apel la toate părțile să pună imediat în aplicare acordul”, a insistat Starmer.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, miercuri, că Israelul și Hamas au ajuns la un acord pentru semnarea unui armistițiu în Fâșia Gaza și eliberarea ostaticilor.

„Sunt foarte mândru să anunț că Israelul și Hamas au semnat prima fază a Planului nostru de Pace. Acest lucru înseamnă că toți ostaticii vor fi eliberați, iar Israelul își va retrage trupele pe o linie convenită, reprezentând primii pași către o pace puternică, durabilă și veșnică. Toate părțile vor fi tratate în mod echitabil. Aceasta este o mare zi pentru toată lumea arabă și musulmană, Israel, toate națiunile învecinate și SUA le mulțumim mediatorilor din Qatar, Egipt și Turcia care au lucrat cu noi pentru a face posibil acest eveniment istoric și fără precedent. Binecuvântați să fie făcătorii de pace”, a transmis Trump.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Comunitatea internațională salută primă fază a acordului de pace dintre ISRAEL și gruparea islamistă HAMAS din Fâșia Gaza

Citește și

LIVE UPDATE 🚨 Israel și Hamas au ajuns la un ACORD pentru eliberarea tuturor ostaticilor și încheierea războiului. Armata israeliană pregătește retragerea din Gaza
09:42
🚨 Israel și Hamas au ajuns la un ACORD pentru eliberarea tuturor ostaticilor și încheierea războiului. Armata israeliană pregătește retragerea din Gaza
EXTERNE Comunitatea internațională salută primă fază a acordului de pace dintre ISRAEL și gruparea islamistă HAMAS din Fâșia Gaza
08:50
Comunitatea internațională salută primă fază a acordului de pace dintre ISRAEL și gruparea islamistă HAMAS din Fâșia Gaza
EXTERNE A 4-a zi de CRIZĂ politică în Franța / Forțele de dreapta sunt favorite atât pentru alegerile parlamentare anticipate, cât și pentru prezidențiale
08:48
A 4-a zi de CRIZĂ politică în Franța / Forțele de dreapta sunt favorite atât pentru alegerile parlamentare anticipate, cât și pentru prezidențiale
EXTERNE Relația amoroasă cu o chineză l-a făcut să își piardă locul de muncă. Ce a pățit un diplomat american
08:42
Relația amoroasă cu o chineză l-a făcut să își piardă locul de muncă. Ce a pățit un diplomat american
ANALIZĂ Le Monde: În războiul GEOECONOMIC, Trump mizează pe forța dolarului, dar dominația monetară este fragilă
06:30
Le Monde: În războiul GEOECONOMIC, Trump mizează pe forța dolarului, dar dominația monetară este fragilă
EXTERNE Turiștii la Roma, asaltați de vânzătorii de BRĂȚĂRI: „Vin la tine, te complimentează, zic că îți dau cadou brățara, dar ulterior îți cer bacșiș”
22:44
Turiștii la Roma, asaltați de vânzătorii de BRĂȚĂRI: „Vin la tine, te complimentează, zic că îți dau cadou brățara, dar ulterior îți cer bacșiș”
Mediafax
Ploile din urma codului roșu ar putea să depășească valorile din ultima jumătate de secol. Elena Mateescu, directoarea ANM explică fenomenul
Digi24
Supermarketurile ar putea fi obligate să reducă numărul de produse proprii puse în vânzare. Ce prevede un proiect de lege depus de AUR
Cancan.ro
BREAKING | A murit Marius Keseri de la Direcția 5
Prosport.ro
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
Adevarul
Dezastrul care se profilează pentru România dinspre Franța. „Orice ar face Macron și oricum s-ar opune, nu ar exista soluții”
Mediafax
Incendiu cu flacără şi degajări mari de fum la acoperişul unor locuinţe din Capitală
Click
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Poliția a rezolvat, în sfârșit, misterul unei femei găsite moarte în casă în 1973. Apoi, după câteva zile, ceva bizar s-a întâmplat
Digi24
„Oamenii sunt gunoaie pentru funcționari”. Câți ruși au fugit din armată de la începutul războiului și cum și-au justificat gestul
Cancan.ro
Scene de coșmar în casa Oanei Mizil! Marian Vanghelie și-a terorizat fetița și fosta iubită! 'Sparg poarta, intru peste voi! Sunt cu mai mulți băieți
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Calcul pe un credit de 400.000 de lei: când este bine să faci rambursarea parţială
StirileKanalD
ALERTĂ! Centrala nucleară, lovită de o dronă ucraineană
KanalD
Bărbat carbonizat în Botoșani, după ce flăcările violente i-au cuprins locuința. Care a fost cauza incendiului
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE FOTO
Descopera.ro
O misiune din anii ’70 tocmai a rezolvat MISTERUL planetei Venus
Evz.ro
O rețetă de varză fără apă. Cum se gătește mai bine
A1
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Stirile Kanal D
Doi părinți, găsiți fără viață în cada unui motel. Fetița lor a rămas orfană chiar de ziua ei
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Detalii sfâșietoare despre decesul care a zguduit lumea muzicii! Zâmbetul toboșarului trupei Direcția 5 ascundea o dramă greu de imaginat: "Nu voia să fie compătimit". Cauza morții lui Marius Keșeri șochează pe toată lumea: "A suferit foarte mult"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Descopera.ro
Un dispozitiv medical care salvează milioane de vieți este o sursă de poluare enormă, arată un studiu
POLITICĂ Diana Buzoianu spune „radarul balastierelor” era gata de lansare pe hârtie, dar în realitate nu avea nicio normă de aplicare
09:58
Diana Buzoianu spune „radarul balastierelor” era gata de lansare pe hârtie, dar în realitate nu avea nicio normă de aplicare
ACTUALITATE Ciclonul Barbara a făcut RAVAGII în 22 de județe România. 110 localități afectate, sute de case indundate și mii de oameni lăsați fără curent electric
09:56
Ciclonul Barbara a făcut RAVAGII în 22 de județe România. 110 localități afectate, sute de case indundate și mii de oameni lăsați fără curent electric
UPDATE Cum justifică Diana Buzoianu alertele inutile despre ciclonul Barbara. Într-o parte din România, am fost APROAPE de codul roșu
09:52
Cum justifică Diana Buzoianu alertele inutile despre ciclonul Barbara. Într-o parte din România, am fost APROAPE de codul roșu
ACTUALITATE TABEL PENSII | Ce pensie ar trebui să ai în 2025 pentru un trai decent în România, pentru fiecare oraș în parte
09:50
TABEL PENSII | Ce pensie ar trebui să ai în 2025 pentru un trai decent în România, pentru fiecare oraș în parte
EVENIMENT LIVE Prima noapte în frig și ploaie pentru credință, a doua zi de pelerinaj. Imagini pline de emoție de la Iași / Vezi AICI în timp real de unde începe coada la moaștele Sfintei Parascheva
09:50
Prima noapte în frig și ploaie pentru credință, a doua zi de pelerinaj. Imagini pline de emoție de la Iași / Vezi AICI în timp real de unde începe coada la moaștele Sfintei Parascheva
SPORT Cine transmite la TV România – Moldova
09:44
Cine transmite la TV România – Moldova