Prima pagină » Știri externe » Premierul Canadei vrea ca NATO să doboare avioanele Rusiei

Premierul Canadei vrea ca NATO să doboare avioanele Rusiei

19 oct. 2025, 15:59, Știri externe
Premierul Canadei vrea ca NATO să doboare avioanele Rusiei

Premierul Canadei, Mark Carney, a declarat că, din punctul său de vedere, trupele NATO ar trebui să doboare aeronavele rusești care intră în spațiul aerian al statelor membre.

Într-un interviu acordat Bloomberg, el a spus că țara sa are trupe în Letonia și a reiterat că NATO trebuie să își protejeze țările membre.

„Toate opțiunile sunt pe masă, fără îndoială. Există consultări în curs de desfășurare în cadrul NATO. Cu siguranță, vom face tot ce este necesar pentru a proteja aceste țări”, a spus acesta, întrebat ce ar trebui să facă Alianța dacă incursiunile Rusiei se vor repeta.

Rusia a contestat acuzațiile privind încălcarea spațiului aerian NATO

Oficialii de la Moscova neagă faptul că trei avioane de vânătoare ar fi pătruns intenționat în spațiul aerian al Estoniei, membră UE și NATO, și susțin că zborul a fost în comformitate cu regulamentele internaționale.

Acuzații similiare privind încălcarea spațiului aerian al unor state membre au mai existat și în cazul Poloniei și României.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Avioane militare RUSE au pătruns în spațiul aerian al Estoniei /Însărcinatul rus pentru afaceri a fost convocat

UE și NATO condamnă INCURSIUNEA aeriană rusă în Estonia /Premierul eston cere consultări cu aliații

Sursa foto: Profimedia, Sursa video: X/Mario Nawfal

Mediafax
Prefectul Capitalei avertizează că au apărut informații false despre blocul din Rahova
Digi24
Ultimele date de la medici despre starea Flaviei Groșan. Care este diagnosticul
Cancan.ro
Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată
Prosport.ro
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
Adevarul
Un șofer a murit carbonizat în propria mașină: designul „modern” al ușilor a împiedicat salvarea
Mediafax
Prefectul Capitalei avertizează că au apărut informații false despre blocul din Rahova
Click
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
Wowbiz
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
Antena 3
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Digi24
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”
Cancan.ro
Anunțul medicilor despre Flavia Groșan. Din păcate, veștile sunt triste
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de fosta asistentă tv a lui Mihai Morar? Fotomodelul Mădălina Urloiu duce o viață lipsită de griji în America
observatornews.ro
"Palatul Împăratului", vila modernizată de RA-APPS pentru Iohannis, scoasă la închiriere. Cât costă
StirileKanalD
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
KanalD
Ți se rupe sufletul! Mirela a murit în explozia tragică din Rahova... Era însărcinată în 7 luni și urma să aibă o fetiță. Familia este devastată și apropiații cer ajutor după ce au rămas fără locuință: „O familie distrusă de durere și complet lipsită de s
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Descopera.ro
Materialul MINUNE care poate să schimbe lumea
Capital.ro
Doliu în lumea muzicii. S-a stins un mare artist prea devreme: A adus o lumină și un ritm care nu au putut fi niciodată înlocuite
Evz.ro
William și Kate, „șocați” de zvonurile despre Meghan. Dezvăluiri despre originile rupturii
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Dan Negru, remarcă cu privire la situația financiară a României, dar și a numărului redus de copii care merg la școală! "Suntem praf!"
RadioImpuls
Cum a reacționat Cristi Botgros în momentul când s-a trezit din comă și a văzut că mama și bunicul lui s-au împăcat? Dezvăluirile făcute de Adriana Ochișanu: „Acest război trebuia să se încheie odată”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit o capsulă a timpului de 112 milioane de ani plină cu insecte antice