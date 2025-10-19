Premierul Canadei vrea ca NATO să doboare avioanele Rusiei

Premierul Canadei, Mark Carney, a declarat că, din punctul său de vedere, trupele NATO ar trebui să doboare aeronavele rusești care intră în spațiul aerian al statelor membre.

Într-un interviu acordat Bloomberg, el a spus că țara sa are trupe în Letonia și a reiterat că NATO trebuie să își protejeze țările membre.

„Toate opțiunile sunt pe masă, fără îndoială. Există consultări în curs de desfășurare în cadrul NATO. Cu siguranță, vom face tot ce este necesar pentru a proteja aceste țări”, a spus acesta, întrebat ce ar trebui să facă Alianța dacă incursiunile Rusiei se vor repeta.

Rusia a contestat acuzațiile privind încălcarea spațiului aerian NATO

Oficialii de la Moscova neagă faptul că trei avioane de vânătoare ar fi pătruns intenționat în spațiul aerian al Estoniei, membră UE și NATO, și susțin că zborul a fost în comformitate cu regulamentele internaționale.

Acuzații similiare privind încălcarea spațiului aerian al unor state membre au mai existat și în cazul Poloniei și României.

