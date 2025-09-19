Prima pagină » Știri externe » Avioane militare RUSE au pătruns în spațiul aerian al Estoniei /Însărcinatul rus pentru afaceri a fost convocat

19 sept. 2025, 17:56, Știri externe
Trei avioane militare ruse au pătruns în mod neautorizat, vineri, în spațiul aerian al Estoniei, în zona Mării Baltice, anunță autoritățile estone, în contextul tensiunilor extreme dintre Rusia și NATO din cauza invaziei ruse în Ucraina.

Incidentul s-a produs deasupra Insulei Vaindloo, situată în Marea Baltică. Trei avioane de vânătoare de tip MIG-31 au pătruns neautorizat în spațiul aerian al Estoniei și au rămas 12 minute. Nu aveau dispozitivele de identificare activate, iar piloții nu au comunicat cu turnul de control, conform site-ului ERR.ee.

Imediat după incidentul aerian, care intervine pe fondul tensiunilor extreme dintre NATO și Rusia, Ministerul eston de Externe l-a convocat pe însărcinatul rus pentru afaceri pentru a-i transmite o notă de protest.

”Rusia a încălcat deja de patru ori spațiul aerian al Estoniei anul acesta, ceea ce este total inacceptabil. Dar incursiunea de astăzi, care a implicat trei avioane de vânătoare, este brutală și fără precedent”, a declarat Margus Tsahkna, ministrul eston de Externe.

”Tentativele din ce în ce mai frecvente ale Rusiei de a ne testa frontierele și agresiunea din ce în ce mai intensă trebuite contracarate prin intensificarea rapidă a presiunilor politice și economice”, a subliniat Margus Tsahkna.

În ultimele săptămâni, drone militare ruse au pătruns neautorizat în Polonia și România, ceea ce a atras critici vehemente din partea Uniunii Europene și Alianței Nord-Atlantice. NATO va intensifica măsurile de apărare antiaeriană pe flancul de est.

Comisia Europeană a elaborat, vineri, un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, în contextul eforturilor de intensificare a presiunilor pentru oprirea războiului din Ucraina.

