UE și NATO condamnă INCURSIUNEA aeriană rusă în Estonia /Premierul eston cere consultări cu aliații

Guvernul Estoniei a solicitat formal, vineri seară, consultări cu aliații din cadrul NATO după incursiunea aeriană rusă, condamnată de Alianța Nord-Atlantică și de Uniunea Europeană, pe fondul tensiunilor extreme generate de războiul din Ucraina.

Premierul Kristen Michal a cerut formal consultări în virtutea Articolului 4 al Tratatului NATO ca reacție la pătrunderea avioanelor militare ruse în spațiul aerian al Estoniei.

”Trei avioane de vânătoare ruse de tip MIG-31 au pătruns în spațiul aerian eston. Au reacționat avioane de vânătoare NATO, iar aeronavele ruse au fost forțate să plece. O astfel de încălcare a spațiului aerian este inacceptabilă. Guvernul Estoniei a decis să ceară consultări în virtutea Articolului 4 al NATO”, a declarat premierul Kristen Michal.

NATO și UE condamnă incursiunea aeriană rusă

Alianța Nord-Atlantică a condamnat incursiunea aeriană rusă, avertizând asupra riscurilor.

”Tocmai am vorbit cu premierul eston, Kristen Michal, despre încălcarea spațiului aerian comisă de Rusia. Reacția NATO a fost rapidă și decisivă”, a afirmat Mark Rutte, secretarul general al NATO. ”Avioane militare ruse au încălcat spațiul aerian eston. NATO a reacționat imediat și a interceptat avioanele ruse. Acesta este un alt exemplu despre comportamentul iresponsabil al Rusiei și despre abilitatea noastră de a reacționa”, a declarat, la rândul său, un purtător de cuvânt al Alianței Nord-Atlantice, citat de postul de televiziune Sky News.

Incidentul a fost criticat vehement și de Uniunea Europeană.

”Încălcarea spațiului aerian al Estoniei de către avioane ruse constituie o provocare extrem de periculoasă. Marchează a treia încălcare a spațiului Uniunii Europene din ultimele zile și contribuie la escaladarea tensiunilor regionale. Uniunea Europeană este solidară în totalitate cu Estonia”, a afirmat Kaja Kallas, Înaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe și Politici de Securitate.

Imediat după incidentul din Estonia, avioane militare ruse au survolat o platformă petrolieră poloneză situată tot în Marea Baltică.

