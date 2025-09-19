Prima pagină » Știri externe » UE și NATO condamnă INCURSIUNEA aeriană rusă în Estonia /Premierul eston cere consultări cu aliații

UE și NATO condamnă INCURSIUNEA aeriană rusă în Estonia /Premierul eston cere consultări cu aliații

19 sept. 2025, 22:06, Știri externe
UE și NATO condamnă INCURSIUNEA aeriană rusă în Estonia /Premierul eston cere consultări cu aliații

Guvernul Estoniei a solicitat formal, vineri seară, consultări cu aliații din cadrul NATO după incursiunea aeriană rusă, condamnată de Alianța Nord-Atlantică și de Uniunea Europeană, pe fondul tensiunilor extreme generate de războiul din Ucraina.

Premierul Kristen Michal a cerut formal consultări în virtutea Articolului 4 al Tratatului NATO ca reacție la pătrunderea avioanelor militare ruse în spațiul aerian al Estoniei.

”Trei avioane de vânătoare ruse de tip MIG-31 au pătruns în spațiul aerian eston. Au reacționat avioane de vânătoare NATO, iar aeronavele ruse au fost forțate să plece. O astfel de încălcare a spațiului aerian este inacceptabilă. Guvernul Estoniei a decis să ceară consultări în virtutea Articolului 4 al NATO”, a declarat premierul Kristen Michal.

NATO și UE condamnă incursiunea aeriană rusă

Alianța Nord-Atlantică a condamnat incursiunea aeriană rusă, avertizând asupra riscurilor.

”Tocmai am vorbit cu premierul eston, Kristen Michal, despre încălcarea spațiului aerian comisă de Rusia. Reacția NATO a fost rapidă și decisivă”, a afirmat Mark Rutte, secretarul general al NATO.

”Avioane militare ruse au încălcat spațiul aerian eston. NATO a reacționat imediat și a interceptat avioanele ruse. Acesta este un alt exemplu despre comportamentul iresponsabil al Rusiei și despre abilitatea noastră de a reacționa”, a declarat, la rândul său, un purtător de cuvânt al Alianței Nord-Atlantice, citat de postul de televiziune Sky News.

Incidentul a fost criticat vehement și de Uniunea Europeană.

”Încălcarea spațiului aerian al Estoniei de către avioane ruse constituie o provocare extrem de periculoasă. Marchează a treia încălcare a spațiului Uniunii Europene din ultimele zile și contribuie la escaladarea tensiunilor regionale. Uniunea Europeană este solidară în totalitate cu Estonia”, a afirmat Kaja Kallas, Înaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe și Politici de Securitate.

Imediat după incidentul din Estonia, avioane militare ruse au survolat o platformă petrolieră poloneză situată tot în Marea Baltică.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Trump s-a înțeles cu Xi Jinping asupra vânzării TikTok /Liderul SUA anunță „PROGRESE” în relațiile bilaterale și în oprirea războiului din Ucraina

MACRON consideră că Israelul își distruge complet „credibilitatea” /„Recunoașterea statului palestinian este cea mai bună modalitate de a izola Hamas”

Citește și

NEWS ALERT Rusia continuă PROVOCĂRILE /Avioane ruse au survolat la joasă altitudine o platformă petrolieră poloneză
21:00
Rusia continuă PROVOCĂRILE /Avioane ruse au survolat la joasă altitudine o platformă petrolieră poloneză
EXTERNE Studiu S&P: După război, fluxurile de migranți ucraineni ar putea influența ECONOMIILE țărilor din Europa Centrală și de Est
19:43
Studiu S&P: După război, fluxurile de migranți ucraineni ar putea influența ECONOMIILE țărilor din Europa Centrală și de Est
ACTUALITATE Trump s-a înțeles cu Xi Jinping asupra vânzării TikTok /Liderul SUA anunță „PROGRESE” în relațiile bilaterale și în oprirea războiului din Ucraina
18:45
Trump s-a înțeles cu Xi Jinping asupra vânzării TikTok /Liderul SUA anunță „PROGRESE” în relațiile bilaterale și în oprirea războiului din Ucraina
EXTERNE Activista Candace Owens susține că, imediat după atac, asasinul lui Charlie KIRK a mers să își cumpere o înghețată
18:09
Activista Candace Owens susține că, imediat după atac, asasinul lui Charlie KIRK a mers să își cumpere o înghețată
ULTIMA ORĂ Avioane militare RUSE au pătruns în spațiul aerian al Estoniei /Însărcinatul rus pentru afaceri a fost convocat
17:56
Avioane militare RUSE au pătruns în spațiul aerian al Estoniei /Însărcinatul rus pentru afaceri a fost convocat
EXTERNE BBC: De ce Franța riscă să devină noul bolnav al Europei
17:33
BBC: De ce Franța riscă să devină noul bolnav al Europei
Mediafax
Moșteanu: Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri. Este un exercițiu NATO
Digi24
VIDEO Judecătorul care nu există a păcălit mii de români cu o poveste lacrimogenă. Care e adevărul
Cancan.ro
Cele 3 cuvinte pe care Tyler Robinson i le-a adresat judecătorului, după ce s-a cerut pedeapsa cu moartea. Asasinul lui Charlie Kirk i-a uimit pe toți
Prosport.ro
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
Adevarul
Vacanța incognito a președintelui Cehiei Petr Pavel, din Maramureș la Dunăre, pe motocicletă: „Aș recomanda România tuturor”
Mediafax
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui șef ANPC
Click
Cine este mama lui Toto Dumitrescu? Fosta soție a lui Ilie Dumitrescu a fost poreclită „Monica Bellucci de România”. FOTO
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Un bărbat și doi copii au ars de vii în interiorul unei Tesla, după ce mașina a făcut accident și i-a blocat în interior
Digi24
EXCLUSIV Statul român, despăgubit pentru tezaurul furat din Olanda. Câți bani au ajuns la Muzeul Național de Istorie
Cancan.ro
S-a schimbat prognoza meteo după formarea vortexului polar! Prima ninsoare din România, mai aproape decât ne așteptam
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră. Fotografii de colecție din copilărie
observatornews.ro
Cei trei bugetari care au încasat peste 3,5 milioane de lei spun că demisionează dacă sunt tăiate salariile
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Un bărbat a murit în Satu Mare, după ce a fost împușcat accidental de un tânăr. Cei doi se pregăteau să plece la vânătoare
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din noul Cod Rutier
Descopera.ro
Un motor REVOLUȚIONAR va schimba lumea așa cum o știm
Capital.ro
Câți bani am dat, de fapt, Ucrainei? Traian Băsescu acuză Guvernul că greșește: Ar trebui să fim cinstiți să spunem
Evz.ro
Autostrada Sibiu-Piteşti, care va traversa Munții Carpați. Imagini cu traseul de mare viteză
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Florin a plecat în Italia pentru o viață mai bună, dar inima i-a cedat din senin. Soția și fiica acestuia, în stare de șoc după moartea bărbatului: „Un mare muncitor, o persoană bună”
Kfetele
Alina Laufer a născut! Mesajul postat de soțul ei în mediul online: “Tati te iubește mai mult decât poate spune în cuvinte.”
RadioImpuls
Bărbatul care a supraviețuit 3 ani cu un glonț înfipt în inimă i-a lăsat pe cardiologi fără cuvinte: "Acum l-am îndepărtat". Chirurgii au înghețat când au văzut radiografia. Încă nu își pot explica "cum a fost POSIBIL?"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Femeile și relațiile abuzive: frică, dependență și speranța că lucrurile se schimbă
SPORT Ciprian Scrobotă, fotbalist din Aiud, a murit la doar 20 de ani. Tânărul plecase în SUA, printr-un program studențesc
22:11
Ciprian Scrobotă, fotbalist din Aiud, a murit la doar 20 de ani. Tânărul plecase în SUA, printr-un program studențesc
ENERGIE Scenariul în care România riscă un BLACKOUT. Precizările ministrului Energiei
21:51
Scenariul în care România riscă un BLACKOUT. Precizările ministrului Energiei
ULTIMA ORĂ Ce li s-a comunicat piloților în timpul incidentului cu drona de la Aeroportul Otopeni. Mărturia unui comandant TAROM: sunt ca niște bombe cu ceas / fenomenul dronelor, scăpat de sub control
21:49
Ce li s-a comunicat piloților în timpul incidentului cu drona de la Aeroportul Otopeni. Mărturia unui comandant TAROM: sunt ca niște bombe cu ceas / fenomenul dronelor, scăpat de sub control
ACTUALITATE S-a schimbat legea. Aceștia sunt românii care riscă să NU mai primească pensia de la 1 octombrie 2025. Ce trebuie să facă
21:44
S-a schimbat legea. Aceștia sunt românii care riscă să NU mai primească pensia de la 1 octombrie 2025. Ce trebuie să facă
SĂNĂTATE Managerii de spitale și șefii de secții, numiți cât de curând după noile criterii. Anunțul lui Alexandru Rogobete
21:33
Managerii de spitale și șefii de secții, numiți cât de curând după noile criterii. Anunțul lui Alexandru Rogobete
SĂNĂTATE Pacienții vor avea acces la istoricul lor. Ministrul Sănătății anunță o nouă platformă online
21:26
Pacienții vor avea acces la istoricul lor. Ministrul Sănătății anunță o nouă platformă online