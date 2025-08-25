Premierul Franței vrea să obțină în septembrie votul de încredere al Parlamentului pe tema planului bugetar

Premierul Franței, Francois Bayrou, va solicita un vot de încredere cu miză mare în Parlament pe 8 septembrie, în legătură cu planurile nepopulare de redresare a finanțelor publice ale Franței.

Scopul acestuia este de a reduce deficitul bugetar de 44 de miliarde de euro, reprezentând 5.8% din Produsul Intern Brut, aproape dublu fata de limita oficială stabilită de Uniunea Europeană.

Francois Bayrou este conștient de gravitatea situatiei și încearcă să minimalizeze cheltuielile cu scopul de a scoate țara de pe “marginea prăpastiei”. În caz ca nu va obține voturile necesare prin asumarea răspunderii în Parlament, Guvernul Bayrou va cădea, la fel ca predecesorul său Michel Barnier, care a avut un rezultat similar la sfârșitul anului 2024, dupa trei luni de mandat.

Cu doua zile înaintea votului de încredere, vor avea loc proteste planificate, susținute de partidele de stânga și de unele sindicate, eveniment comparat cu protestele ”Vestelor Galbene” din 2018, pornite din cauza creșterii prețurilor combustibilului și a costurilor de trai foarte ridicate.

Protestele Mișcării „Vestelor Galbene” au avut scopul de a contesta politicile președintelui Emmanuel Macron și a eforturile sale de reformă economică.

Fără a lua in vizor inflația, Bayrou a propus eliminarea a două zile de sărbatoare legală, înghețarea cheltuielilor sociale și a tranșelor de impozitare în 2026 însă la nivelul din 2025, relatează Le Monde.