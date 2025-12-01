🚨 Președintele Bulgariei cere demisia Guvernului și anticipate, după ce protestele contra bugetului degenerează în Sofia. Sunt răniți și arestări

01:19

Serviciile de urgență au adăugat că 8 ambulanțe au fost trimise la fața locului. Există, de asemenea, civili răniți, inclusiv reporterul Bulgaria ON AIR, Blagovest Iliev, precum și un angajat BNT care face parte din echipa tehnică ce implementează transmisiunile în direct.

Escaladarea tensiunii a avut loc după ce protestatarii, adunați în fața sediului DPS , au început să arunce cu sticle de plastic și sticlă, bombe, pietre și alte obiecte asupra clădirii sediului „DPS-Un Nou Început” din Sofia și asupra polițiștilor care o păzeau.

Manifestanții au dat apoi foc la coșuri de gunoi și au distrus mai multe mașini de poliție, o dubă și un sediu GERB de pe Bulevardul Dondukov. După ce au spart geamurile sediului partidului lui Boyko Borisov, protestatarii au îndepărtat o parte din mobilier și l-au aruncat în flăcările containerelor de gunoi care ardeau.

Directorul Serviciului de Securitate al Statului, comisarul-șef Liubomir Nikolov, a anunțat că o operațiune de dispersare a protestatarilor este în curs de desfășurare.