Prima pagină » Știri externe » Însoțitoare de bord, în izolare după ce a intrat în contact direct cu o persoană care a decedat din cauza infectării cu hantavirus

O însoțitoare de bord, membrul echipajului de cabină KLM,  se află internată la spitalul din Amsterdam după ce a intrat în contact direct cu o femei de 69 de ani care a murit infectată cu hantavirus. Aceasta este în prezent testată pentru infecție, rămânând în izolare la spitalul olandez, potrivit Ministerului Sănătății Publice din țară. Simptomele ei sunt descrise ca fiind ușoare.

Însoțitoare de bord, în izolare

Membrul echipajului de cabină KLM a intrat în contact cu o femeie olandeză de 69 de ani, care a decedat din cauza virusului pe data de 26 aprilie la un spital din Johannesburg.

Femeia, de origine olandeză, se îmbarcase pentru scurt timp într-o aeronavă KLM pe Aeroportul Internațional O.R. Tambo înainte ca personalul companiei aeriene să îi solicite debarcarea din cauza virusului.

După ce aceasta s-a debarcat, zborul a continuat de la Johannesburg la Amsterdam, decolând la ora 23:15 pe 25 aprilie.

Trei persoane suspecte de hantavirus, evacuate de pe nava MV Hondius

Sursă Foto: Getty

Se fac eforturi pentru a contacta toți pasagerii zborului

Autoritățile sanitare olandeze de la GGD au început eforturile de a ajunge la toți pasagerii care au călătorit cu avionul. Cei contactați au fost sfătuiți să se automonitorizeze pentru orice simptome care ar putea apărea, însă nu le-a oferit încă îndrumări specifice cu privire la pașii pe care ar trebui să îi facă în cazul în care apar primele semne.

Conform RIVM, primele simptome încep să apară în decurs de 60 de zile de la infectare, însă debutul tipic apare în curs de două săptămâni.

Cum se transmite hantavirusul?

Hantavirusul se transmite de obicei prin contactul cu rozătoarele infectate sau cu urina, saliva și fecalele acestora. Transmiterea de la om la om este considerată rară, dar tulpina Andes a fost asociată cu focare limitate în rândul persoanelor care au intrat în contact apropiat în trecut.

Ministerul Sănătății din Argentina a raportat marți 101 cazuri de hantavirus din iunie 2025, aproape dublu față de numărul din anul precedent. Aproape o treime din cazurile confirmate au fost fatale.

Schimbările climatice favorizează răspândirea virusului

Specialiștii argentinieni în sănătate publică avertizează că schimbările climatice creează condiții din ce în ce mai favorabile pentru răspândirea virusului.

Temperaturile mai ridicate și schimbările ecosistemelor permit rozătoarelor care purtă hantavirus să se răspândească în noi zone.

