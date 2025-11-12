Trump i-a trimis o scrisoare preşedintelui israelian în care îi cere să-l graţieze pe Benjamin Netanyahu. Ce argumente aduce republicanul

Preşedintele american Donald Trump i-a trimis o scrisoare omologului său israelian, Isaac Herzog, în care îi cere să-l graţieze pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, inculpat în Israel în mai multe dosare de corupţie, relatează CNN.

În documentul publicat de purtătorul de cuvânt al președintelui israelian, Trump a scris: „Prin prezenta, vă solicit să-l iertați pe deplin pe Benjamin Netanyahu, care a fost un prim-ministru formidabil și decisiv în timp de război și care acum conduce Israelul într-o perioadă de pace”.

Aceasta este cea mai recentă încercare a lui Trump de a interveni în numele unuia dintre cei mai vocali susținători internaționali ai săi. Reamintim că, pe 13 octombrie, Donald Trump sugera, într-un discurs în Parlamentul israelian (Knesset), în timpul unui turneu în Orientul Mijlociu, ca Benjamin Netanyahu să fie graţiat.

Netanyahu se confruntă cu acuzații de fraudă, luare de mită și abuz de putere în trei cazuri separate care au început în primul mandat al lui Trump. El a pledat nevinovat și își susține nevinovăția.

„Deși respect absolut independența sistemului judiciar israelian și cerințele sale, cred că acest caz împotriva lui Bibi, care a luptat alături de mine mult timp, inclusiv împotriva adversarului foarte dur al Israelului, Iranul, este o urmărire penală politică și nejustificată”, a mai scris Trump în scrisoare.

În ciuda naturii ceremoniale a rolului, Herzog are puterea de a acorda grațieri. Dar cererea trebuie să vină de la persoana acuzată de fapte ilicite, de la reprezentanții legali ai acesteia sau de la un membru al familiei. Nici Netanyahu, nici vreunul dintre apropiații săi nu au depus o astfel de petiție.

Într-un comunicat, biroul lui Herzog a declarat că îl stimează pe Trump și apreciază „sprijinul său neclintit pentru Israel, contribuția sa imensă la întoarcerea ostaticilor, transformarea Orientului Mijlociu și a Gazei și protejarea securității Israelului”.

Însă biroul lui Herzog a mai spus că „oricine solicită o grațiere trebuie să depună o cerere în conformitate cu procedurile stabilite”.

Trump își susține aliații globali

Trump a intervenit de mai multe ori în procesul lui Netanyahu. În iunie, după războiul de 12 zile dintre Israel și Iran, a scris o postare lungă pe Truth Social în care a numit procesul lui Netanyahu o „vânătoare de vrăjitoare ridicolă”, repetând limbajul pe care l-a folosit despre propriile amenințări legale.

Și luna trecută, în timpul scurtei sale călătorii în Israel, Trump a ridicat problema grațierii în discursul său adresat parlamentului israelian.

Întorcându-se către Herzog, care stătea în apropiere, i-a spus: „Domnule președinte, de ce nu-l grațiați?”

