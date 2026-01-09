Prima pagină » Știri externe » Președintele Poloniei oprește prin veto legea UE care „cenzura” internetul: „Nu înființăm Ministerului Adevărului din romanul „1984” al lui Orwell”

09 ian. 2026, 20:02, Știri externe
Președintele pro-Trump al Poloniei, Karol Nawrocki a anunțat că își exercita dreptul de vetou împotriva a trei proiecte de lege. Printre acestea se numără și proiectul de lege care implementează Legea serviciilor digitale (DSA) în Polonia. „Nu pot semna un proiect de lege care echivalează efectiv cu cenzură administrativă”, a explicat președintele.

Într-un videoclip postat pe rețelele de socializare, președintele a amintit că a semnat până în prezent 144 de proiecte de lege. „Astăzi, însă, trebuie să spun încă o dată: există linii care nu pot fi depășite. De aceea am decis asupra a trei veto legislative”, a anunțat Karol Nawrocki.

Prevederi de neapărat au fost adăugate la soluții bune

Președintele și-a dedicat cea mai mare parte a discursului legii de implementare a Legii privind serviciile digitale (DSA), regulamentul UE privind serviciile digitale. El a reamintit că aceasta a fost concepută pentru a proteja cetățenii, în special copiii.

„Realitatea virtuală prezintă numeroase amenințări astăzi. Este o problemă extrem de importantă. Necesită o reglementare prudentă, eficientă și înțeleaptă. Și tocmai de aceea nu a putut fi distrusă cu intervenții legislative proaste. Încă o dată, prevederi indefensabile (de neapărat) și pur și simplu dăunătoare au fost adăugate la soluții bune”, a declarat Karol Nawrocki.

Președintele a subliniat că, în loc de o adevărată revizuire judiciară, a fost introdusă o soluție pe care o consideră absurdă: o obiecție la decizia unui funcționar, pe care cetățenii trebuie să o depună în termen de 14 zile.

„O situație în care un funcționar guvernamental decide ce este permis pe internet amintește de structura Ministerului Adevărului din romanul „1984” al lui Orwell. Autorul a scris despre un mecanism al puterii care preia mai întâi controlul asupra limbajului, informațiilor și, în cele din urmă, asupra gândirii cetățenilor”, a spus Nawrocki.

El a subliniat că, în calitate de președinte, nu poate semna o lege care echivalează efectiv cu cenzură administrativă.

„Rolul statului nu este de a-i proteja pe cei puternici”

Al doilea proiect de lege respins propunea modificări privind numirea și calificările personalului de conducere, printre altele, la Centrul Național pentru Cercetare și Dezvoltare, Rețeaua de Cercetare Łukasiewicz și institutele de cercetare. Președintele a declarat că „proiectul de lege propus permite celor aflați la putere să numească și să demită liber oameni de știință, cercetători, profesori și să preia institutele de cercetare la cererea lor politică”.

El a adăugat că „acest lucru reprezintă centralizare, partizanat și intimidare a comunității științifice”. „Nu pot semna un proiect de lege care transformă cercetarea științifică într-un instrument de control politic”, a subliniat Nawrocki.

Președintele nu a semnat nici amendamentul la Codul Civil, Legea privind asigurarea obligatorie, Fondul de garantare a asigurărilor și Biroul asigurătorilor auto din Polonia, și nici Legea privind activitățile de asigurare și reasigurare, care făceau parte din pachetul de dereglementare al guvernului.

Amendamentul avea scopul de a simplifica regulile de comunicare cu clienții de către asigurători și Fondul de garantare a asigurărilor, permițând transmiterea electronică a informațiilor cu consimțământul clientului.

Karol Nawrocki a declarat că această lege consolidează marile corporații în detrimentul cetățenilor.

„Este suficient să pierzi un mesaj text, un e-mail sau un mesaj pe aplicație pentru ca cineva să își piardă dreptul la despăgubiri. Acest lucru îi afectează în special pe vârstnici, pe cei mai slabi și pe cei mai puțin implicați digital”, a remarcat președintele.

„Rolul statului nu este de a-i proteja pe cei puternici. Rolul statului este de a proteja cetățeanul. Articolul 76 din Constituție prevede că consumatorul trebuie protejat de practicile neloiale. Această lege face exact opusul. Am mai spus «nu» unor astfel de soluții. Și spun «nu» astăzi”, a adăugat el.

Opt proiecte de lege semnate de Karol Nawrocki

Vineri, președintele a semnat opt ​​proiecte de lege. Printre acestea se numără un amendament la Legea privind cooperativele de locuințe, care clarifică regulile de participare prin procură la adunările generale ale cooperativelor. După cum am relatat pe rp.pl, acest amendament are scopul de a combate practica achiziționării, obținerii sau falsificării de procuri de către persoanele care utilizează această metodă pentru a asigura o majoritate la adunările generale ale cooperativelor de locuințe, pentru a impune decizii favorabile lor sau pentru a-și instala reprezentanții în organele de conducere ale cooperativei.

Conform amendamentului, împuternicitul unui membru al cooperativei care este o persoană fizică poate fi:

  • 1) o rudă apropiată a unui membru, excluzând persoanele cu care conviețuiește efectiv;
  • 2) un avocat sau consilier juridic;
  • 3) un alt membru al aceleiași cooperative.

În același timp, a fost introdusă o prevedere conform căreia un reprezentant nu poate participa la votul privind alegerea sau demiterea membrilor consiliului de supraveghere sau a membrilor consiliului de administrație al cooperativei.

