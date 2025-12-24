Președintele Poloniei Karol Nawrocki a publicat un clip pe contul oficial de pe platforma X, care-l înfățișează în timp ce taie singur un brad Crăciun.

Karol Nawrocki s-a filmat în timp ce merge într-o zonă rurală din Polonia, pentru a-și procura singur bradul de Sărbători. Președintele este înfățișat în timp ce vorbește și dă mâna, zâmbitor, cu locuitorii din zonă, inclusiv adolescenți și copii.

Pentru această aventură, Nawrocki a renunțat la ținuta de demnitar, în favoarea unei cămăși în carouri, blugi și o șapcă simplă. Liderul polon s-a echipat pentru a tăia un brad de Crăciun, un gest de sfidare a retoricii Rusiei care acuză liderii europeni că „vor să ne lase fără sărbători”.

„Nimeni nu l-a văzut încă pe președinte într-o astfel de ținută”, a declarat Karol Nawrocki în clipul devenit viral.

Karol Nawrocki este arătat când își pune o pereche de mănuși de pădurar, ia un topor și începe să lovească cu forță trunchiul unui brad. În doar câteva momente pomul este pus la pământ.

Nawrocki s-a ocupat chiar și de transportul bradului pâna la reședința prezidențială. Liderul este arătat în timp ce cară pe umăr bradul de Crăciun și apoi începe să-l împodobească, alături de familie.