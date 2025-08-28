Președintele Portugaliei, atac dur la adresa lui Donald Trump: Se comportă precum un agent SOVIETIC

Preşedintele portughez Marcelo Rebelo de Sousa l-a catalogat pe omologul său american, Donald Trump, drept agent sovietic, pentru modul în care a gestionat criza ucraineană.

Negocierile care au ca scop întemeierea unui acord de pace durabil în Ucraina s-au derulat în favoarea Rusiei, notează Publico.

„Conducătorul celei mai mari superputeri a lumii este un veritabil agent sovietic pentru modul în care se comportă pe scena internațională. Obiectiv vorbind, noua conducere a SUA a favorizat strategic Federaţia Rusă. Unde sunt sancțiunile americane? Statele Unite, prin Donald Trump, s-au transformat dintr-un aliat al Europei și Ucrainei într-un arbitru care fluieră doar în avantajul rușilor. Este evident că se urmărește excluderea Ucrainei și partenerilor săi de la viitoarele tratative de pace”, a transmis Rebelo de Sousa.

Președintele portughez nu este la primul atac de acest fel. Anterior, l-a criticat pe Trump pentru că obstrucționează libertatea presei, distruge echilibrul comercial global prin tarife absurde și urmărește să transforme democrația americană într-o dictatură.

