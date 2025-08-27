Prima pagină » Știri » Bolojan, mesaj de parteneriat cu SUA, în ziua în care trimisul special al lui Trump a fost primit de patriarhul Daniel

Bolojan, mesaj de parteneriat cu SUA, în ziua în care trimisul special al lui Trump a fost primit de patriarhul Daniel

27 aug. 2025, 18:22, Știri
Bolojan, mesaj de parteneriat cu SUA, în ziua în care trimisul special al lui Trump a fost primit de patriarhul Daniel

Ilie Bolojan a transmis un mesaj pe rețeaua X în contextul unei relații mai bune între România și SUA, în ziua în care ambasadorul Paolo Zampolli, Trimisul special al Președintelui Statelor Unite ale Americii pentru Parteneriate Globale, a fost primit de Patriarhul Daniel.

Premierul a transmis un mesaj pe rețeaua X, nominalizându-l pe Paolo Zampolli că: „România și SUA colaborează îndeaproape pentru a consolida Parteneriatul nostru Strategic 🇷🇴🇺🇸 – transformând oportunitățile comune în beneficii reale pentru cetățenii noștri”.

Ambasadorul Zampolli, primit de Patriarhul Daniel

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l-a primit în vizită pe Ambasadorul Paolo Zampolli, Trimisul special al Președintelui Statelor Unite ale Americii pentru Parteneriate Globale, potrivit basilica.

sursa foto: Administrația Patriarhală

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a urat bun-venit lui Paolo Zampolli la Patriarhia Română și a exprimat aprecierea pentru faptul că Donald Trump este un protector și un promotor al valorilor creștine.

Zampolli a evidențiat importanța dialogului inter-creștin și inter-religios la nivel global, mai ales în contextul actual marcat de numeroase crize și conflicte militare, precum războiul din Ucraina, care a condus la pierderea atâtor vieți omenești.

ACTUALITATE România poate deveni lider în carne de vită sustenabilă. Cererea de carne de vită din Uniunea Europeană este în creștere
19:28
România poate deveni lider în carne de vită sustenabilă. Cererea de carne de vită din Uniunea Europeană este în creștere
ECONOMIE LEGO raportează creșteri record ale vânzărilor semestriale datorită parteneriatelor cu alte branduri
19:18
LEGO raportează creșteri record ale vânzărilor semestriale datorită parteneriatelor cu alte branduri
COMERȚ Bloomberg: În schimbul unor taxe vamale mai mici pe mașini, UE elimină taxele pe importurile de bunuri industriale din SUA
19:04
Bloomberg: În schimbul unor taxe vamale mai mici pe mașini, UE elimină taxele pe importurile de bunuri industriale din SUA
ENERGIE Suedia și Luxemburg au carburanți mai ieftini și salarii mai mari ca în România. Românii sunt codași la salarii, dar în top la prețul benzinei
19:04
Suedia și Luxemburg au carburanți mai ieftini și salarii mai mari ca în România. Românii sunt codași la salarii, dar în top la prețul benzinei
EXCLUSIV Situația dosarelor judecate azi la Tribunalul București, în timpul suspendării activității pe perioadă nedeterminată de protest
18:50
Situația dosarelor judecate azi la Tribunalul București, în timpul suspendării activității pe perioadă nedeterminată de protest
JUSTIȚIE DIICOT a reinstituit sechestrul față de Nordis Management și Nordis Mamaia. 231 de noi plângeri penale, cu un prejudiciu de 28,5 de milioane de euro
18:35
DIICOT a reinstituit sechestrul față de Nordis Management și Nordis Mamaia. 231 de noi plângeri penale, cu un prejudiciu de 28,5 de milioane de euro