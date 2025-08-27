Bolojan, mesaj de parteneriat cu SUA, în ziua în care trimisul special al lui Trump a fost primit de patriarhul Daniel

Ilie Bolojan a transmis un mesaj pe rețeaua X în contextul unei relații mai bune între România și SUA, în ziua în care ambasadorul Paolo Zampolli, Trimisul special al Președintelui Statelor Unite ale Americii pentru Parteneriate Globale, a fost primit de Patriarhul Daniel.

Premierul a transmis un mesaj pe rețeaua X, nominalizându-l pe Paolo Zampolli că: „România și SUA colaborează îndeaproape pentru a consolida Parteneriatul nostru Strategic 🇷🇴🇺🇸 – transformând oportunitățile comune în beneficii reale pentru cetățenii noștri”.

Ambasadorul Zampolli, primit de Patriarhul Daniel

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l-a primit în vizită pe Ambasadorul Paolo Zampolli, Trimisul special al Președintelui Statelor Unite ale Americii pentru Parteneriate Globale, potrivit basilica.

sursa foto: Administrația Patriarhală

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a urat bun-venit lui Paolo Zampolli la Patriarhia Română și a exprimat aprecierea pentru faptul că Donald Trump este un protector și un promotor al valorilor creștine.

Zampolli a evidențiat importanța dialogului inter-creștin și inter-religios la nivel global, mai ales în contextul actual marcat de numeroase crize și conflicte militare, precum războiul din Ucraina, care a condus la pierderea atâtor vieți omenești.