Ucraina analizează modalități de a partaja informații cu Occidentul/ „DATELE pe care le avem sunt neprețuite pentru orice țară”

28 aug. 2025, 09:06, Știri externe
Ucraina analizează modalități de a partaja date de pe câmpul de luptă cu aliații săi occidentali, a transmis vicepremierul Mihailo Feodorov, numind comoara de informații una dintre „cărțile” Kievului pentru a-și consolida poziția în eventualele negocieri.

„Datele pe care le avem sunt neprețuite pentru orice țară”, a declarat Feodorov, șeful Ministerului Digitalizării din Ucraina.

Partajarea de date este foarte importantă în sectorul global al apărării, care se află într-o continuă expansiune.

De când Rusia și-a început invazia la scară largă în 2022, Ucraina a adunat o mulțime de statistici meticulos înregistrate pe câmpul de luptă.

„Cred că acesta este una dintre cărțile, așa cum spun colegii și partenerii noștri, pentru a construi relații reciproc avantajoase”, a dezvăluit Feodorov, referindu-se la președintele american, Donald Trump, care i-a spus omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, că „nu aveți cărțile necesare”.

„Cererea de date este incredibil de mare, dar în acest moment elaborăm o politică despre cum să organizăm corect acest proces”, a explicat vicepremierul.

Ucraina investește în sisteme de apărare

Ucraina a invitat companiile internaționale de apărare să testeze noi arme în Ucraina. Feodorov a dezvăluit că au fost primite aproximativ 1.000 de cereri și că 50 de produse diferite „vin în Ucraina”.

Ucraina folosește inteligența artificială pentru pilotarea dronelor, inclusiv a mai multor sisteme utilizate pentru atacuri la distanță în interiorul Rusiei, a informat Feodorov, conform cotidianului The Japan Times. Dispozitivele pot scana imagini aeriene și de recunoaștere prin satelit pentru a găsi ținte pe care un om le-ar găsi în „zeci de ore”.

Conform informațiilor, Ucraina lucrează la sisteme de drone perfect autonome , care ar putea să zboare fără a fi pilotate.

Foto: Profimedia

