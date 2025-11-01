Studenții sârbi organizează marșuri de amploare de la Belgrad la NoviSad la 1 an de la prăbușirea copertinei gării Novi Sad din noiembrie 2024, în orașul Indjija, care a dus la 16 morți. Ei acuză puterea de la Belgrad de corupție și consideră că nimeni nu a plătit pentru tragedie.

O mare mulțime de oameni s-a adunat la Novi Sad pentru a comemora accidentul mortal care a dus la proteste antiguvernamentale în masă. O filmare realizată cu drona arată zeci de mii de oameni care păstrează un moment de reculegere în fața gării din Novi Sad în timpul unei slujbe comemorative, timp de 16 minute.

„Se auzea efectiv căderea unui ac, a fost liniște totală timp de 16 minute”, a relatat Milena Veselinovic pentru Al Jazeera.

Femeia a spus că atmosfera a fost „incredibil de sumbră” la eveniment, subliniind că scopul protestatarilor a fost atât de a comemora victimele, cât și de a trage oficialii guvernamentali corupți la răspundere.

„La un an de la acest dezastru, nimeni nu a fost judecat”, a mai spus Veselinovic.

13 persoane, inclusiv fostul ministru al Construcțiilor Goran Vesic, au fost acuzate într-un dosar penal pentru prăbușire, dar nu au fost încă judecate.

„Acest lucru nu s-a întâmplat și oamenii de aici nu au prea multă încredere în sistem că vreun proces va avea loc în curând”, a spus Veselinovic.

Protestatarii au cerut inițial o anchetă transparentă, dar apelurile lor au escaladat curând în cereri insistente pentru alegeri anticipate. Studenții, care au cerut „cea mai mare adunare comemorativă” de sâmbătă, au intrat în Novi Sad de vineri, sosind cu mașina, bicicleta sau pe jos.

Zeci de mii de persoane au mărșăluit din Belgrad pe o distanță de aproximativ 100 km și din alte părți ale țării, inclusiv la Novi Pazar, la aproximativ 340 km sud de capitală. Le-a luat 16 zile să termine marșul.

Fiul în vârstă de 27 de ani al Dijanei Hrka s-a numărat printre ei.

„Vreau să știu cine mi-a ucis copilașul, ca să pot avea puțină liniște, ca să nu continui să trec prin iad”, a declarat ea.

„Caut dreptate. Nu vreau ca nicio altă mamă să treacă prin ceea ce trec eu.”

Președintele naționalist Aleksandar Vucic a rămas sfidător în funcție, negând acuzațiile și i-a etichetat în mod regulat pe manifestanți drept „complotiști” la lovitura de stat, „finanțați din străinătate”. Membrii partidului său au promovat teorii ale conspirației, susținând că prăbușirea acoperișului gării ar fi putut fi un atac orchestrat.

Într-un discurs public televizat de vineri, Vucic a făcut un gest rar și și-a cerut scuze pentru că a spus lucruri pe care, a spus el, le regretă acum.

„Acest lucru se aplică atât studenților, cât și protestatarilor, precum și altora cu care nu sunt de acord. Îmi cer scuze pentru asta”, a spus Vucic în timp ce încerca să facă apel la dialog.

Sursa Foto: Profimedia

