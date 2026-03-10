Prima pagină » Știri externe » Elvețienii și-au pus dreptul la cash în Constituție. Votul la referendum a fost covârșitor. Doar alte trei țări din Europa mai au acest drept în legea fundamentală. Cum este legea acum în România

10 mart. 2026, 07:00, Știri externe
În Elveția, oamenii folosesc tot mai mult plățile electronice dar, cu toate acestea, majoritatea oamenilor vor ca numerarul să rămână principalul mijloc de plată. Duminică, elvețienii au votat în cadrul unui referendum istoric pentru a include garantarea utilizării banilor cash în Constituția țării, o decizie care arată dorința oamenilor din Țara Cantoanelor de a proteja numerarul în fața digitalizării.

Plățile cash sunt un garant al vieții private?

Inițiativa a pornit de la „Mișcarea Elvețiană pentru Libertate”, care se temea că numerarul va fi eliminat treptat pentru a permite controlul total al statului asupra tranzacțiilor. Inițiativa lansată de această grupare a fost una radicală și cerea ca numerarul să fie acceptat obligatoriu peste tot. În schimb, Guvernul a venit cu o contrapropunere, considerată mai pragmatică, care nu obligă fiecare mic comerciant să accepte cash pentru a nu îngreuna afacerile de e-commerce, dar obligă Elveția să se asigure că există întotdeauna suficiente bancnote și monede în circulație și că sistemul de plăți fizice rămâne funcțional și accesibil pe tot teritoriul țării.

Aproximativ 3/4 elvețieni au votat pentru garantarea plăților cash prin Constituție

Elvețienii au respins propunerea care a dus la organizarea acestui referendum, dar au aprobat contrapropunerea guvernului federal. Prin urmare, varianta propusă de autorități a fost validată cu o majoritate clară de 73,4%, dar au respins inițiativa „Numerarul înseamnă libertate” lansată de „Mișcarea Elvețiană pentru Libertate”, care a primit doar 45,6% voturi pozitive.

Spre deosebire de carduri sau alte aplicații bancare, numerarul nu lasă o urmă digitală, fapt pe care elvețienii îl consideră un lucru fundamental pentru viața personală. În Elveția, aproximativ 1 din 5 elvețieni depinde zilnic de cash pentru gestionarea bugetului. Odată cu garantarea prin Constituție a plăților cash, banca centrală elvețiană are un mandat explicit – menținerea unui flux de numerar nu mai este doar o chestiune de politică monetară, ci o obligație constituțională.

Acest vot pune o presiune imensă pe proiectele de monedă digitală centralizată. Deși Banca Națională a Elveției testează în prezent un franc digital pentru tranzacții între bănci, introducerea unei variante pentru cetățeni va fi mult mai dificilă acum, deoarece Constituția pune bariere legale împotriva oricărei tentative de a forța populația să renunțe la monedele fizice în favoarea celor digitale.

Elveția nu este prima țară europeană care adoptă astfel de măsuri

Elveția se va alătura acum altor state, precum Ungaria, Slovacia și Slovenia, care au inclus deja dreptul la numerar în constituțiile lor. Slovacia a fost printre primele țări care și-au modificat Constituția, în 2023, pentru a include dreptul de a plăti bunuri și servicii în numerar, ca măsură de protecție împotriva unei obligativități a plăților online din partea Uniunii Europene. Politicienii austrieci dezbat, de asemenea, dacă să urmeze acest exemplu, deoarece obiceiurile de plată ale oamenilor devin din ce în ce mai digitale, în special după pandemia de COVID-19.

Elveția a înregistrat o scădere a plăților în numerar în ultimul deceniu, unde în 2017 peste 70% din plăți erau realizate în cash, comparativ cu 30% în 2024, conform datelor de la Banca Națională a Elveției. Tendința de a migra către monedele digitale a alimentat de-a lungul timpului teorii ale conspirației conform cărora guvernele își propun să controleze populația prin retragerea totală a numerarului de pe piață. Planurile Băncii Centrale Europene de a emite o extensie virtuală a monedei euro au amplificat aceste temeri și au determinat executivul de la Bruxelles să propună un proiect de lege care va consolida numerarul fizic în Europa.

Pentru a combate evaziunea, România încurajează plățile cu cardul

În România au existat mai multe inițiative privind limitarea plăților cash. În prezent, cadrul legal este stabilit în principal de Legea nr. 70/2015, modificată prin OUG. Nr. 115/2023, care prevede o plafonare în ceea ce privește plățile și încasările în numerar. Această inițiativă este destinată în principal pentru limitarea evaziunii fiscale.

Pentru persoanele juridice:

  • Încasările/plățile între firma pot fi realizate în limita a maxim 5.000 lei/zi de la/către o persoană;
  • Plățile din avansuri spre decontare nu trebuie să depășească maxim 1.000 de lei/zi/persoană;
  • Plățile către magazinele cash & carry nu trebuie să depășească maximum 10.000 de lei/zi;
  • Soldul numerar din casierie nu trebuie să depășească suma de 50.000 de lei la sfârșitul fiecărei zile. Sumele care depășesc acest plafon trebuie depuse în bancă în termen de două zile lucrătoare.

Pentru persoanele fizice:

  • Încasările/plățile între o firmă și o persoană fizică nu trebuie să depășească maximum 10.000 de lei/zi;
  • Tranzacțiile între persoanele fizice nu trebuie să depășească 50.000 de lei/tranzacție pentru vânzări/cumpărări de bunuri, servicii sau împrumuturi.

Uniunea Europeană a adoptat noi norme care vor impune o limită maximă de 10.000 de euro pentru plățile cash între toate statele membre, începând cu 1 iulie 2027. România aplică deja plafoane mai stricte, dar măsura UE vizează în special tranzacțiile de valoare mare între persoanele fizice sau în statele care nu aveau limită până acum.

Euro digital

În prezent, Banca Centrală Europeană lucrează la o versiune digitală a monedei euro, care va funcționa ca un echivalent electronic al numerarului. Obiectivul Uniunii Europene în acest sens este de a oferi o alternativă europeană la sistemele de plăți americane, precum Visa și Mastercard, și de a permite plăți digitale chiar și fără conexiune la internet.

Banca Centrală Europeană a confirmat de mai multe ori că euro digital va exista în paralel cu numerarul și va oferi cetățenilor europeni doar o opțiune suplimentară de plată.

