Kim Yo Jong, sora lui Kim Jong-Un amenință SUA, după exercițiile militare comune americano-sud coreene: „Orice acțiune va avea consecințe teribile”

Mihai Tănase
10 mart. 2026, 08:12, Știri externe
Kim Yo Jong, sora lui Kim Jong-Un amenință SUA, după exercițiile militare comune americano-sud coreene:

Tensiunile din Peninsula Coreeană cresc după ce sora liderului Kim Jong Un a criticat în termeni duri exercițiile militare comune ale SUA și Coreei de Sud. Kim Yo Jong amenință SUA afirmând că orice amenințare la adresa securității Phenianului va avea „consecințe teribile”.

Tensiunile dintre Coreea de Nord și alianța formată de Statele Unite și Coreea de Sud s-au amplificat după declanșarea unor noi exerciții militare comune. Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong Un și una dintre cele mai influente figuri din regimul de la Phenian, a criticat dur manevrele militare, considerându-le o amenințare directă la adresa securității țării sale, scrie The Washington Post.

Declarația sa vine la o zi după ce Washingtonul și Seulul au început exercițiul militar Freedom Shield, care se desfășoară timp de 11 zile și implică mii de militari. Sora dictatorului nord-coreean a avertizat că orice acțiune percepută ca amenințare la adresa statului nord-coreean va avea „consecințe teribile”.

Kim Yo Jong a susținut că exercițiile militare sunt organizate într-un moment extrem de sensibil pentru securitatea globală și a acuzat Statele Unite și Coreea de Sud că destabilizează regiunea.

Phenianul denunță exercițiile militare ale SUA și Coreei de Sud

Fără a face referire directă la conflictul din Iran, sora lui Kim a afirmat că situația globală este tot mai fragilă și că actuala arhitectură de securitate internațională se degradează rapid.

„Structura de securitate globală se prăbușește rapid și războaie izbucnesc în diferite părți ale lumii din cauza actelor nesăbuite ale unor state rebele scandaloase”, a afirmat ea.

Exercițiul Freedom Shield reprezintă una dintre cele două mari manevre militare anuale organizate de armatele Statelor Unite și Coreei de Sud.

Antrenamentele sunt în mare parte simulate pe computer și sunt concepute pentru a testa capacitatea de comandă și coordonare militară a celor doi aliați în scenarii complexe de război.

Pe lângă simulările strategice, exercițiul este însoțit și de antrenamente militare pe teren, desfășurate sub numele Warrior Shield.

Phenianul își consolidează programul nuclear

Kim Yo Jong a transmis că Phenianul nu va renunța la consolidarea capacităților militare, făcând referire directă la programul nuclear al Coreei de Nord.

Ea a declarat că statul nord-coreean va continua să își întărească „puterea distructivă” pentru a contracara ceea ce consideră a fi amenințări externe și pentru a demonstra „puterea noastră de descurajare militară și fatalitatea acesteia”.

Coreea de Nord a susținut în mod repetat că exercițiile militare comune ale SUA și Coreei de Sud sunt, așa-zise pregătiri pentru o posibilă invazie. În trecut, astfel de manevre au fost adesea urmate de teste de rachete sau demonstrații militare ale Phenianului.

Washingtonul și Seulul resping însă aceste acuzații și afirmă că exercițiile au un caracter strict defensiv.

