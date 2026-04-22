Premierul pakistanez salută decizia lui Trump de a prelungi armistițiul „pe termen nelimitat” cu Iranul: „Îi mulțumesc că a acceptat cererea noastră”

Mihai Tănase
Premierul pakistanez salută decizia lui Trump de a prelungi armistițiul „pe termen nelimitat” cu Iranul: „Îi mulțumesc că a acceptat cererea noastră”
Premierul pakistanez Shehbaz Sharif - Foto: Mediafax foto

Premierul pakistanez Shehbaz Sharif salută decizia președintelui Donald Trump de a prelungi armistițiul dintre SUA și Iran. Islamabadul, implicat ca mediator, speră într-un acord de pace durabil prin negocieri diplomatice.

Premierul Pakistanului, Shehbaz Sharif, a reacționat miercuri dimineață după anunțul făcut de Donald Trump privind extinderea armistițiului dintre Statele Unite și Iran, subliniind rolul activ al Islamabadului în medierea conflictului, scrie Reuters.com.

„Îi mulțumesc sincer președintelui Trump pentru că a acceptat cu amabilitate cererea noastră de a prelungi armistițiul pentru a permite continuarea eforturilor diplomatice în curs”, a declarat Sharif pe platforma X, menționând că vorbește și în numele șefului de stat major, mareșalul Asim Munir.

Premierul pakistanez Shehbaz Sharif - Foto: Mediafax foto

Premierul pakistanez Shehbaz Sharif – Foto: Mediafax foto

Liderul de la Islamabad a precizat că Pakistanul va continua să joace un rol activ în facilitarea dialogului dintre cele două părți.

„Bazându-se pe încrederea acordată, Pakistanul își va continua eforturile pentru o soluționare negociată a conflictului”, a adăugat premierul.

Decizia anunțată marți de Donald Trump vizează prelungirea pe termen nelimitat a armistițiului, inițial stabilit să expire miercuri seara, în încercarea de a oferi mai mult timp negocierilor diplomatice.

Negocierile, amânate pe termen nelimitat

În paralel, o nouă rundă de discuții, programată inițial la Islamabad la începutul săptămânii, a fost amânată fără un nou termen clar, semn că procesul diplomatic rămâne fragil.

„Sper sincer că ambele părți vor continua să respecte armistițiul și vor ajunge să încheie un +acord de pace+ cuprinzător în timpul celei de-a doua runde de negocieri programate la Islamabad, pentru a pune capăt definitiv conflictului”, a subliniat miercuri Sharif.

