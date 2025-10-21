Prim-ministrul Benjamin Netanyahu îl demite pe Tzachi Hanegbi, șeful Consiliului Național de Securitate al Israelului, din cauza unor neînțelegeri

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu îi mulțumește lui Tzachi Hanegbi pentru serviciul său în funcția de șef al Consiliului Național de Securitate în ultimii 3 ani și îi dorește „mult succes în continuare” și „sănătate”.

Prim-ministrul intenționează să-l numească imediat pe adjunctul șefului Consiliului Național de Securitate, Gil Reich, în funcția de șef interimar al Consiliului Național de Securitate, potrivit YT News.

Consilierul pentru securitate națională al Israelului: Netanyahu mi-a comunicat că m-a demis din funcție. Netanyahu anunță că l-a ales pe deputatul Hangbi, Gil Reich, ca înlocuitor al său.

Sursa Foto: Miriam Alster/Flash90

