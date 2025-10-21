Prima pagină » Știri externe » JD Vance se declară optimist în privința menținerii armistițiului dintre Israel și Hamas: Israel a fost de mare ajutor în implementarea planului Gaza

21 oct. 2025, 18:37, Știri externe
Steve Witkoff și J.D. Vance au făcut declarații de la comandamentul american din Kiryat Gat privind menținerea armistițiului dintre Israel și gruparea Hamas: „Încercăm să menținem pacea pe termen lung”. 

„Există aproape o dorință ca încetarea focului să eșueze, de fiecare dată când se întâmplă ceva rău sau violență, ei spun că este sfârșitul încetării focului și al planului de pace.  Nu este sfârșitul, asta se întâmplă când există oameni care se urăsc și se luptă de mult timp.”, a declarat JD Vance.

„Dacă Hamas nu va coopera, va fi distrusă. Hamas trebuie să fie dezarmată, trebuie să se comporte bine”, a avertizat vicepreședintele, potrivit Haaretz.

JD Vance: Este nevoie de răbdare

Vance a vorbit și despre returnarea ostaticilor morți :

„Este nevoie de răbdare. Va dura timp. Unii dintre ei sunt îngropați în pământ. Unii prizonieri din Gaza sunt sub dărâmături și nu știm locația lor, iar acest lucru necesită timp pentru a-i recupera.”

Vicepreședintele Vance a declarat că  SUA „nu vor impune nimic” Israelului în ceea ce privește trupele străine și adaugă că Turcia va juca un rol „constructiv”.

JD Vance: Nu se va întâmpla peste noapte

Vance a spus că va fi nevoie de răbdare până când vor fi găsite toate cadavrele ostaticilor, fiind un efort „dificil”, adăugând că unii sunt îngropați sub mii de kilograme de moloz.:

„Acest lucru nu se va întâmpla peste noapte. Nimeni nu știe unde se află unii dintre ostatici”, a adăugat el.

Vicepreședintele a mulțumit părților implicate în acordul de încheiere a războiului:

„Ne descurcăm bine, suntem într-o situație bună… cu toate mulțumirile partenerilor noștri din Israel și statele din Golf, Indonezia, turcii”.

Sursa Foto/Video: Fox News

