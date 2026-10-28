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Ministrul Transporturilor anulează ordinul lui Miruță referitor la închiderea de urgență a unor drumuri

Ministrul Transporturilor anulează ordinul lui Miruță referitor la închiderea de urgență a unor drumuri
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Ministrul Transporturilor, Ștefan-Ovidiu Popa, a anunțat, într-o postare pe rețelele sociale, că va anula ordinul emis de Miruță, care stabileşte procedura de închidere a unor sectoare de drum, linii de cale ferată sau piste de aeroport. Acesta susține că măsura introducea birocrație suplimentară și putea întârzia intervențiile în situații precum viscolul, inundațiile sau alunecările de teren.

Într-o postare pe Facebook, Popa a criticat decizia fostului ministru USR și a susținut că personalul de specialitate din cadrul companiilor trebuie să poată lua rapid măsurile necesare, fără proceduri administrative suplimentare.

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„Nu este normal ca închiderea de urgență a unor drumuri sau căi ferate – când este viscol, inundație sau alunecare de teren– să treneze zile întregi fiindcă trebuie făcute hârtii de documentare a situației (cerință a USR prin ordinul dat!)”, a transmis Ștefan-Ovidiu Popa.

Ministrul Transporturilor a acuzat că ordinul emis de Radu Miruță impunea restricții birocratice inutile și a susținut că măsura avea motivații politice. Totodată, Popa a criticat USR și a anunțat începutul „desuserizării” în domeniul transporturilor.

„Companiile nu au nevoie de piedici și birocrație inutilă! Iar acest ordin dat de fostul ministru USR al Transporturilor, Radu Miruță, exact asta făcea. Birocrație suplimentară din considerente strict politice! Blocajul, minciuna și dezinformarea reprezintă brandul #USR. Începem #desuserizarea din #transporturi!”.

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