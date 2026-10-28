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Autoritatea Națională Fitosanitară le reamintește fermierilor două obligații importante înainte de noul sezon agricol

Autoritatea Națională Fitosanitară le reamintește fermierilor două obligații importante înainte de noul sezon agricol
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Autoritatea Națională Fitosanitară (ANF) le recomandă fermierilor să profite de perioada mai liniștită de după campania de toamnă pentru a rezolva două obligații importante înainte de începerea următorului sezon agricol. Este vorba despre pregătirea profesională în domeniul produselor de protecție a plantelor și verificarea echipamentelor utilizate pentru aplicarea acestora.

Potrivit reprezentanților instituției, respectarea acestor cerințe îi poate ajuta pe agricultori să evite problemele administrative în primăvară, când activitățile din câmp vor necesita mai mult timp și atenție.

Cursuri online pentru obținerea certificatului profesional

Prima obligație vizează formarea profesională a utilizatorilor profesioniști de produse de protecție a plantelor, a distribuitorilor și a consilierilor din acest domeniu.

Pentru obținerea certificatului de formare profesională, persoanele vizate trebuie să parcurgă cursurile disponibile pe platforma FITS, la adresa fits.anfdf.ro.

Programul online oferă flexibilitate, deoarece participanții pot parcurge materialele în ritmul propriu, de acasă sau de la fermă.

Verificarea utilajelor, o etapă necesară înainte de primăvară

A doua obligație se referă la inspecția echipamentelor și utilajelor folosite pentru aplicarea produselor de protecție a plantelor. Fermierii trebuie să programeze această verificare prin intermediul oficiului fitosanitar din județul în care își desfășoară activitatea.

Adresele și datele de contact ale oficiilor fitosanitare sunt disponibile pe site-ul oficial al ANF, la secțiunea Oficii fitosanitare.

Autoritatea recomandă ca fermierii să nu amâne aceste demersuri până la începutul campaniei de primăvară. Rezolvarea lor din timp poate contribui la o mai bună organizare a lucrărilor agricole și la respectarea obligațiilor legale.

Mesajul ANF este clar: pregătirea profesională și verificarea utilajelor înainte de debutul noului sezon pot preveni întârzierile și dificultățile în perioadele aglomerate din agricultură.

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