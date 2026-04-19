Primarul Mamdani și fostul președinte Obama au cântat și le-au citit povești copiilor de la un centru din Bronx

21:33
Zohran Mamdani, primarul orașului New York City, și Barack Obama, fostul președinte al SUA, s-au întâlnit la un centru de îngrijire al copiilor din Bronx.
Este prima întâlnire publică dintre cei doi democrați, primul primar indian de religie musulmană și primul fost președinte afro-american.
Cei doi le-au cântat și le-au citit povești copiilor.
„Între cântatul „roțile autobuzului”, cei doi lideri au discutat despre viziunea primarului asupra celui mai mare oraș”, a spus secretarul de presă al lui Mamdani, Joe Calvello, pentru CNN.