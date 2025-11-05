🚨 Trump a pierdut New York-ul. Candidatul republican a fost învins de Zohran Mamdani. Noul primar al orașului, după cea mai dură bătălie electorală din ultimii 20 de ani: În acest moment de întuneric politic, New York va fi lumina

11:25
UPDATE: Reacția lui Donald Trump, după înfrângerea la alegerile din New York: „Trump nu a fost pe buletinele de vot, de asta au pierdut republicanii“
Republicanii au pierdut alegerile pentru că „Trump nu a fost pe buletinele de vot“, aceasta a fost prima reacție a președintelui american, pe pagina sa de Truth Social, la scurt timp după ce Zohran Mamdani a fost ales Primar al New Yorkului. Citeste mai multe aici.
08:54
UPDATE: Alexander Soros îl felicită pe Mamdani
„Sunt atât de mândru să fiu newyorkez! Visul american continuă!”, a scris Alexander Soros, fiul lui George Soros, pe rețelele de socializare. El l-a felicitat pe Zohran Mamdani pentru victoria sa.
Alexander Soros, băiatul lui George Soros, alături de Zohran Mamdani
07:55
UPDATE: Zohran Mamdani: „În acest moment de întuneric politic, New York va fi lumina”.
Primarul ales al New Yorkului, Zohran Mamdani, a spus în discursul său că alegerile marchează începutul unei ere mai bune pentru umanitate: „În acest moment de întuneric politic, New York va fi lumina”.
„În această seară, împotriva tuturor pronosticurilor, am reușit. Viitorul este în mâinile noastre”, a spus el, în timp ce mulțimea îl aclama, potrivit BBC.
Mamdani a vorbit despre platforma sa, spunând că alegătorii au dat un „mandat pentru schimbare”.
„Donald Trump, știu că ne urmărești, așa că am patru cuvinte pentru tine: dă volumul mai tare”, i s-a adresat el direct președintelui Donald Trump.
În timp ce Mamdani vorbea despre el, Trump a scris pe Truth Social: „…Și așa începe!”.
În discurs, Mamdani a abordat multe dintre promisiunile sale electorale, precum și modul în care intenționează să se adreseze grupurilor cheie de alegători care au contribuit la succesul său, scrie Mediafax.
Mamdani continuă să transmită mesajul său de speranță, spunând mulțimii: „În acest moment de întuneric politic, New York va fi lumina”.
El promite să apere toți newyorkezii, inclusiv pe cei care nu l-au votat, pe evreii care se confruntă cu antisemitismul și pe imigranți.
Zohran Mamdani, un socialist democratic în vârstă de 34 de ani, a câștigat alegerile pentru primarul orașului New York.
05:45
UPDATE: Andrew Cuomo și-a recunoscut înfrângerea
Andrew Cuomo, fostul guvernator democrat și candidatul independent susținut de Trump, și-a recunoscut înfrângerea și l-a felicitat pe candidatul democrat Zohran Mamdani, adversarul său – și colegul său de partid- pentru câștigarea alegerilor pentru Primăria New York.
Susținătorii lui Cuomo au început să-l huiduiască pe candidatul câștigător. Andrew Cuomo le-a transmis „nu suntem așa” și i-a îndemnat pe susținători să fie toleranți.
Între timp, este tristețe mare în tabăra republicană! Alegerile din seara aceasta au fost o înfrângere pentru Donald Trump și mișcarea „MAGA”, după ce candidații republicani au pierdut în alegerile din Virginia și New Jersey.
Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a criticat victoria lui Mamdani în New York și l-a etichetat pe acesta drept „extremist” și „marxist”. El avertizează că controlarea celui mai mare oraș american de către un candidat „marxist” ar putea pune în pericol întreaga națiune americană și ar putea marca transformarea Partidului Democrat într-o formațiune socialistă radicală.
„Democrații din New York au ales un adevărat extremist și marxist, iar consecințele se vor resimți în întreaga noastră națiune. Alegerea lui Zohran Mamdani cimentează transformarea Partidului Democrat într-un partid socialist radical, cu un guvern puternic”, a scris el într-o postare pe X.
„Agenda extremă a primarului ales Mamdani este viitorul Partidului Democrat – dar nu vom permite niciodată ca aceasta să fie viitorul Americii”, a adăugat el.
04:54
UPDATE: Candidatul Partidului Republican își recunoaște sfidător înfrângerea
Republicanul Curtis Sliwa a recunoscut că a pierdut din nou alegerile pentru funcția de primar al orașului New York.
„Nu avem un preț. Nu ne puteți cumpăra, închiria, arenda – nu suntem de vânzare. Noi suntem oamenii”, a declarat el mulțimii adunate într-un bar în această seară.
Curtis Silwa, deși era candidat desemnat de Partidul Republican pentru primărie, președintele Trump a refuzat să-l sprijine.
04:45
UPDATE: Și Fox News proiectează câștigarea alegerilor din New York de către Zohran Mamdani
Fox News estimează că orașul New York îl va avea pe Zohran Mamdani ca primar pentru următorii 4 ani.
Candidatul democrat, care este un socialist radical, va deveni primul primar musulman al orașului și cel mai tânăr din ultimii 100 ani.
De asemenea, este primul primar imigrant și de origine indiană al New York City, el fiind născut în Uganda, dar provenit dintr-o familie indiană.
04:27
UPDATE: Virginia are prima femeie guvernator
Fosta reprezentantă și candidata democrată Abigail Spanberger a câștigat alegerile pentru funcția de guvernator al statului Virginia cu 54,2%.
Candidata republicană de culoare Winsome Earle-Sears a pierdut alegerile cu 43,6%.
04:11
UPDATE: CNN anticipează o victorie zdrobitoare a lui Zohran Mamdani
În urma numărării a 60% din buletinele de vot, CNN susține că democratul Zohran Mamdani are un avans puternic în fața fostului guvernator Andrew Cuomo, candidatul independent susținut de președintele Donald Trump:
- Democratul socialist Zohran Mamdani: 49.6%
- Independentul (Democrat) Andrew Cuomo: 41.6%
04:11
UPDATE: Detroit are prima femeie primar din istorie
Candidata independentă de culoare Mary Scheffield a câștigat alegerile pentru Primăria orașului Detroit după ce l-a învins pe candidatul independent de culoare Solomon Kinloch Jr. În vârstă de 38 de ani, ea îl va succeda pe primarul actual Mike Duggan (aflat în funcție din 2014) și va deveni prima femeie primar a orașului. Â
De asemenea, proiecțiile CNN arată că alegerile pentru funcția de Guvernator al statului New Jersey vor fi câștigate de reprezentanta democrată Mikie Sherrill.
02:44
UPDATE: 2 milioane de newyorkezi au votat
2 MILIOANE de rezidenți au mers la urne, anunță Biroul Electoral. Este pentru prima oară din anul 1969 când votează atâția oameni la alegerile pentru Primăria orașului.
Alegerile din 1969 au fost câștigate de primarul John Lindsay, candidatul Partidului Liberal și fost republican. El a fost reales cu 42% și cu peste 1 milion de voturi. Ulterior, din 1971, s-a înscris ca membru în Partidul Democrat.
02:41
ULTIMA ORĂ: Obama nu-l susține pe Mamdani
Fostul președinte american Barack Obama a refuzat să-l susțină pe Zohran Mamdani pentru funcția de primar al orașului New York.
Anterior, potrivit Reuters, fostul preşedinte democrat Barack Obama l-a sunat sâmbătă pe Zohran Mamdani şi s-a oferit să-l consilieze dacă va câştiga alegerile, lăudându-i campania.
02:35
UPDATE: Peste 735.000 de newyorkezi au votat anticipat
Peste 735.000 de newyorkezi au votat anticipat. Este cea mai mare prezență la vot anticipat pentru alegerile non-prezidențiale din New York. Votanții anticipați au fost, de asemenea, mai tineri decât în cursa prezidențială de anul trecut.
Susținătorii lui Zohran Mamdani tind să fie mai tineri, în timp ce Andrew M. Cuomo are mai mult sprijin în rândul alegătorilor mai în vârstă, deși ambii au o pondere semnificativă de susținere în rândul categoriilor de vârstă mai înaintată.
02:18
UPDATE: Cea mai mare prezență la vot de la 9/11
1,7 milioane de alegători s-au prezentat până acum la urnele din New York, cea mai mare prezență la vot de la atacurile din 11 septembrie 2001.
Alegerile din 2001 au fost câștigate de omul de afaceri Michael Bloomberg, candidat din partea Partidului Republican, cu 50,3% și 744.757 de voturi. Candidatul democrat Mark Green a fost învins.
02:09
UPDATE: Alegerile din Virginia sunt câștigate de democrați
Predicție Polymarket: Democrata Abigail Spanberger câștigă cursa pentru funcția de guvernator al statului Virginia.
Din partea Partidului Republican este candidata de culoare Winsome Earle-Sears. Este pentru prima oară în istoria statului când ambii candidați nominalizați în cadrul cursei pentru funcția de Guvernator al statului Virginia sunt femei. Virginia este una dintre statele care n-a avut niciodată un guvernator de sex feminin.
În New Jersey, lupta pentru scaunul de Guvernator se dă între democratul Mikie Sherrill și republicanul Jack Ciattarelli.
02:05
UPDATE: Traficul și transportul, în centrul campaniei teribile a lui Mamdani
Unele dintre cele mai lente autobuze din America de Nord circulă cu greutate prin New York City, oprindu-se și pornind, aglomerându-se și staționând mereu, cu o viteză medie de aproximativ 13 km/h, care scoate pe toată lumea din sărite.
Vitezele s-au îmbunătățit puțin în ultimul deceniu, dar autobuzele în New York rareori ajung la timp. Zohran Mamdani și-a construit o campanie electorală pentru primărie de un succes remarcabil, exploatând frustrarea față de sistemul de transport din oraș și combinând-o cu promisiunea sa electorală mai amplă de a face New York-ul mai accesibil.
01:48
UPDATE: Mamdani conduce detașat în toate sondajele
În ajunul alegerilor, Zohran Mamdani, candidatul democrat, conducea în majoritatea sondajelor preelectorale cu un avantaj de două cifre, deși aceste rezultate variau foarte mult.
NYTimes: Mamdani este detașat în toate sondajele de opinie în cursa pentru Primăria New York
Unele sondaje se bazau pe un electorat mai în vârstă, mai tipic pentru alegerile pentru primărie, iar altele pe un electorat mai tânăr, pe baza participării în alegerile primare, ceea ce ar fi putut fi în avantajul lui Mamdani.
01:35
UPDATE: Alegătorii newyorkezi sunt mai preocupați de creșterea costurilor traiului și imigrație decât de sistemul medical sau de transport
Potrivit unui sondaj Fox News, 56% dintre votanții newyorkezi intervievați sunt mai preocupați de scumpiri decât de sistemul medical. În ultimii ani, costurile traiului zilnic au crescut enorm.
De asemenea, imigrația se situează pe locul 2, 22% dintre respondenți declarându-se îngrijorați de amploarea fenomenului.
Problemele pe care îi preocupă cel mai mult pe votanții newyorkezi:
- Costurile vieții : 56%
- Infracționalitatea: 22%
- Imigrația:10%
- Sistemul medical: 5%
- Transportul:1%
00:30
UPDATE. Andrew Cuomo, un opozant al lui Trump în pandemie, este acum susținut de Președintele SUA în teribila cursă pentru NY
Andrew Cuomo este „încurcat” de susținerea lui Trump.
El reacționează la mesajele președintelui SUA: „Președintele nu mă susține pe mine, președintele se opune lui Zohran Mamdani. Președintele crede că Mamdani este un comunist și o amenințare existențială. Eu cred că este un socialist și o amenințare existențială”.
Ieri, în lupta cu Zohran Mamdani și în lipsă de alternative reale, Donald Trump, familia președintelui SUA și Elon Musk și-au anunțat public susținerea pentru vechiul lor adversar, Andrew Cuomo.
00:25
UPDATE. Platforma Polymarket preconizează o victorie răsunătoare a lui Mamdani
Predicția Polymarket în ultimele 10 minute
Zohran Mamdani este pe cale să câștige primăria NY cu o diferență de peste 10% de următorul clasat — probabilitatea este de 66%.
23:58
UPDATE. De ce poartă mereu republicanul Curtis Sliwa bereta roșie?
Curtis Sliwa a purtat pentru prima dată bereta roșie care a devenit marca sa înregistrată în 1979, când atât el, cât și orașul New York, arătau foarte diferit.
Curtis Sliwa, candidatul republican pentru NY, și bereta sa roșie
Avea 20 de ani și lucra ca manager de noapte la un restaurant McDonald’s din Bronx. Povestea a ceea ce a urmat a devenit o legendă a orașului New York: confruntat cu creșterea criminalității, el a organizat un grup de colegi de muncă pentru a patrula în metrou și pe străzi, botezând inițial cei 13 recruți „Magnificii 13”.
Grupul a crescut și a adoptat un nou nume – Guardian Angels (Îngerii Păzitori) – precum și o uniformă formată dintr-un tricou alb și o beretă roșie în stil militar. Pe vreme rece, purtau o jachetă roșie.
Inițial, brigada de cetățeni patrula în metrou și proteja oamenii de jafuri,atacuri și hoți de buzunare. Uniforma Guardian Angels, și în special căștile lor roșii, a fost concepută pentru a-i face ușor de recunoscut de către cetățenii care ar putea avea nevoie de ajutorul lor.
Iar pentru domnul Sliwa, acum în vârstă de 71 de ani, bereta sa a devenit și o semnătură vestimentară.
Sliwa este nominalizatul republican în alegerile din NY, după ce a candidat fără opoziție la alegerile primare ale partidului. Anterior, a fost nominalizat republican la alegerile din 2021, pe care le-a pierdut în fața democratului Eric Adams.
New York este binecunoscut ca fief al Partidului Democrat.
Curtis Sliwa a fost și prezentator de emisiuni de radio. Este fondatorul și directorul executiv al Guardian Angels, organizație non-profit de prevenire a criminalității cu sediul în New York City.
23:43
UPDATE. Jurnalistul Piers Morgan despre Mamdani: „Este un lup în blană de oaie”
„Dacă te uiți la Mamdani, la postările lui în care susține să nu mai fie finanțată Poliția, ar fi crezut că asta ar fi un motiv de descalificare pentru funcția de primar al orașului New York.
Ai crede că dacă numești NYPD o adunătură de rasiști care trebuie să fie falimentați… ai crede că acea persoană nu ar putea deveni niciodată primar.
El încearcă să se prefacă că este o oaie drăguță. Nu este, este un lup în haine de oaie.
Este un socialist convins care va lovi oamenii din New York, iar ziua judecății va veni când va trebui să plătească pentru toate aceste lucruri”, a spus Morgan pe Fox News.
23:42
UPDATE. Secțiile de vot din New York au fost ținta unor amenințări
Marți dimineață, trei secții de vot din Manhattan au primit amenințări teroriste prin e-mail, ceea ce a declanșat o anchetă a poliției din New York și a autorităților federale.
Oficialii spun că votul nu a fost perturbat și cred că amenințările au făcut parte dintr-o farsă coordonată menită să răspândească frica în oraș.
Secțiile din Harlem, Greenwich Village și Midtown East au fost vizate între orele 6:00 și 9:30 dimineața.
NYPD tratează amenințările ca fiind necredibile, dar grave.
23:18
UPDATE. Mamdani anunță că, dacă este ales Primar, păstrează în funcție șeful Poliției din New York
Jessica Tisch, actualul comisar de poliție al New Yorkului și Zohran Mamdani
Zohran Mamdani, candidatul democrat favorit la funcția de primar al orașului New York a declarat că intenționează să îi ceară Jessicăi Tisch să rămână în funcția de comisar de poliție al New Yorkului dacă va fi ales primar.
Decizia rezolvă una dintre cele mai discutate probleme legate de potențiala sa venire la primărie. Și pune capăt lunilor de deliberări și unei campanii de lobby din partea unor newyorkezi influenți care îl presau să o păstreze în funcție pe doamna Tisch, o tehnocrată foarte respectată.
23:11
UPDATE. Mamdani mizează pe "schimbare"
Zohran Mamdani: „Alegerea este clară ca lumina zilei: Trump și Musk sunt cu Cuomo iar campania noastră este pentru schimbare”
23:08
UPDATE. „Inamicii” lui Trump sunt alături de Mamdani
Zohran Mamdani s-a dus în Fort Greene, unde a fost îmbrățișat de susținătorii săi. „Inamicii” lui Trump, procurorul general Letitia James și membrul Congresului Nydia Velázquez tocmai au sosit, iar alți aleși se adună la fața locului.
22:50
UPDATE. De ce Mamdani a împărțit America în două? Alegerile pentru primăria orașului New York reprezintă cel mai urmărit scrutin ultimii ani
Cursa dintre candidatul democrat și favoritul Zohran Mamdani, fostul guvernator Andrew M. Cuomo și candidatul republican Curtis Sliwa ar putea remodela structurile de putere de lungă durată din New York.
Rezultatul ar putea transmite, de asemenea, un mesaj la nivel național cu privire la direcția Partidului Democrat după înfrângerea dezastruoasă din alegerile prezidențiale de anul trecut.
Campania a stârnit un interes enorm în întreaga lume, în parte deoarece Mamdani ar fi o alegere neașteptată pentru un oraș considerat capitala capitalismului în Statele Unite.
Este un socialist democratic în vârstă de 34 de ani, cu un CV subțire, care dorește să impoziteze bogătașii pentru a finanța noi programe sociale și care respinge existența unui stat evreiesc. El ar fi, de asemenea, primul musulman care ar ocupa această funcție.
Într-o regiune care găzduiește cea mai mare populație de evrei din afara Israelului, unii dintre adversarii domnului Mamdani s-au angajat în campanii de instigare la frică.
În iunie, domnul Mamdani i-a provocat domnului Cuomo, guvernator cu trei mandate și democrat de-o viață, o înfrângere zdrobitoare în primarele democrate, forțându-l să candideze ca independent.
De atunci, cei trei bărbați s-au luptat în sondaje, dar pozițiile au rămas în mare parte neschimbate.
Mamdani rămâne pe primul loc, urmat de Cuomo, în vârstă de 67 de ani, și apoi de Sliwa, în vârstă de 71 de ani, care și-a început viața publică ca fondator al grupului de patrulare cetățenească Guardian Angels.
22:22
UPDATE: Record de participare - 1,4 milioane de newyorkezi au votat până la ora 22.00
Până la ora 22.00, peste 1,4 milioane de newyorkezi au votat în această cursă electorală – mai mult decât în orice alte alegeri pentru primărie din oraș din 2001 – și mai sunt încă șase ore până la închiderea urnelor.
Potrivit Comisiei Electorale a Orașului, 717.000 de persoane au votat până acum astăzi, pe lângă cele 735.000 care au votat anticipat.
Alegerile din 2001 au avut loc în urma atacurilor din 11 septembrie și l-au propulsat pe Michael R. Bloomberg la primul său mandat din cele trei.
La ultimele alegeri pentru primărie, în 2021, au fost exprimate doar 1,15 milioane de voturi în cadrul alegerilor generale.
20:18
UPDATE: 1 MILION de newyorkezi ar putea pleca din oraș dacă câștigă Mamdani
Potrivit NY Post, aproape un milion de newyorkezi ar face bagajele și ar pleca dacă Zohran Mamdani ar câștiga alegerile pentru primărie, potrivit unui nou sondaj. Și un procent impresionant de 25% se gândesc serios la asta.
Persoanele cu venituri mari, rezidenții mai în vârstă și locuitorii din Staten Island sunt în fruntea acestui val. Experții spun că acest lucru ar putea avea un impact negativ major asupra economiei orașului.
Acest trend al relocării în masă a rezidenților cu venituri mari a fost întâlnit la Londra, de când laburistul Sadiq Khan este în funcția de primar. Henley Global and Partnersa preconizat că un număr record de 142.000 de milionari se vor reloca din Marea Britanie până la finalul anului 2025.
Andrew Amoils a scris că Regatul Unit, și Londra în special, a fost considerată în mod tradițional una dintre destinațiile de top din lume pentru milionarii care migrează. Totuși, această tendință a început să se inverseze în urmă cu aproximativ un deceniu, pe măsură ce tot mai mulți milionari au început să părăsească țara. Tot mai puțini milionari străini se stabilesc în Londra. De când cu Brexitul și venirea lui Sadiq Khan la primăria Londrei, Regatul Unit a pierdut 16.500 de milionari.
19:27
UPDATE: A votat Cuomo
Acum un an, pe 5 noiembrie 2024, realegerea lui Donald Trump ca președinte al SUA și majoritatea obținută de Partidul Republican în Congres au zdrobit Partidul Democrat. Democrații progresiști au pierdut totul după președinția de 4 ani a lui Joe Biden, considerat de Trump ca „cel mai incompetent președinte din istoria Statelor Unite”.
În contrast cu 5 noiembrie 2024, data de 4 noiembrie 2025 ar putea rămâne în istorie drept „ziua ascensiunii socialiștilor” la conducerea celui mai mare oraș din Statele Unite ale Americii dacă Zohran Mamdani este ales primar al orașului New York.
Ar putea fi și ziua transformării depline a Partidului Democrat într-o formațiune de stânga în contextul în care „gașca” democraților progresiști și a social-liberalilor clasici, precum Joe Biden, Bill și Hillary Clinton, John Kerry, Antony Blinken și Nancy Pelosi, încep să piardă controlul.
Zohran Mamdani
4 noiembrie 2025: Partidul Democrat ar putea deveni un partid socialist radical
Cu Zohran Mamdani câștigător, „gașca” socialiștilor Barack Obama – Kamala Harris – Alexandria Ocasio-Cortez (proveniți din rândul minorităților etnice) ar putea prelua controlul total asupra Partidului Democrat.
Pentru că Zohran Mamdani, care ar putea fi primul primar musulman și cu origini indiene al celui mai mare oraș american, este un socialist convins, respins cu înverșunare de republicani care au ajuns să-l susțină pe democratul Andrew Cuomo care candidează independent.
Nu ar fi prima oară în istorie când o metropolă din Vest ajunge sub conducerea unui primar de religie musulmană.
Din 2016, Londra este administrată de primarul de origine pakistaneză Sadiq Khan din Partidul Laburist.
Tabăra conservatoare acuză că de când este el primar, Capitala Regatului Unit al Marii Britanii a decăzut, iar infracționalitatea a luat amploare din cauza imigranților ilegali acceptați, potrivit The Guardian.
„O Londra „asediată” cu „infractorii care stăpânesc străzile”. Nu este vorba despre intriga unei benzi desenate, ci mai degrabă despre imaginea pe care candidata la primărie Susan Hall a pictat-o despre capitală într-un articol pentru Express din 2024”.
Venirea lui Zohran Mamdani la Primăria New York ar marca începutul unei epoci – una în care musulmanii preiau puterea în orașe cu populații majoritar creștine.
Sadiq Khan
Mamdani ar putea deveni primul primar musulman al New York
Este un socialist radical atât de convins, la modul cum insistă pe creșterea salariului minim la 30 de dolari/ora până în anul 2030 și transport în comun gratuit, că nici măcar corporațiile multinaționale nu-l doresc. Întreg Wall Street ar putea intra în panică. Companiile americane amenință cu plecarea, scrie presa austriacă.
Milenialul de 34 de ani, nominalizat de către Partidul Democrat să candideze pentru primăria New York, este un „om al maselor”, un „campion al progresismului” care a îmbrățișat cauza palestiniană, cu susținere directă din partea lui Obama, a lui AOC și a senatorului independent de stânga Bernie Sanders.
Conducerea de la Washington, panicată de eventualitatea victoriei lui Mamdani
Președintele american Donald Trump, care este vizibil speriat de o victorie a lui Mamdani, a scris pe platforma Truth Social „că orice evreu care votează pentru Mamdani este „o persoană proastă”.
Trump i-a îndemnat pe republicani să-l voteze pe fostul guvernator al statului New York, Andrew Cuomo, democratul care candidează independent, sugerând că „orice vot pentru republicanul reformator Curtis Sliwa este un vot pentru Mamdani”.
Guvernatorul texan Greg Abbott a avertizat că deja se pregătește să crească taxele pentru toți new yorkezii care vor migra în Texas în eventualitatea victoriei lui Mamdani.
Trump a transmis în mod categoric că va reduce finanțările federale pentru New York City la minimum dacă Zohran Mamdani devine primar.
Președintele avertizează că Mamdani ar putea duce un oraș cu 8 milioane de new yorkezi către sărăcie și colaps economic.
Miliardarul Elon Musk, care la rândul său i-a îndemnat pe newyorkezii republicani să-l voteze pe Andrew Cuomo, care e un democrat liberal progresist clasic, se teme de victoria lui Mamdani.
El a raportat într-o postare pe platforma X că numele lui Mamdani a fost regăsit de două ori într-un buletin de vot.
„Având în vedere că este de două ori pe buletinul de vot, cred că ar putea și să câștige de două ori”, a scris miliardarul.
Pe Polymarket, Zohran Mamdani conduce detașat în cursa pentru primăria New York. Polymarket arată că Mamdani este clar favoritul în alegerile de astăzi, având șanse de 94% să câștige.
Andrew Cuomo, fostul guvernator democrat acuzat de hărțuire sexuală și criticat deseori de Trump pentru „incompetență”, este cotat cu doar 7%.
Zohran Mamdani a postat pe X o dezvăluire „incendiară” despre cât ar fi cheltuit Elon Musk pentru Andrew Cuomo – 959 milioane de dolari în scutiri de taxe.
Sursa Foto: Shutterstock/Mediafax Foto
