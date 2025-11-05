🚨 Trump a pierdut New York-ul. Candidatul republican a fost învins de Zohran Mamdani. Noul primar al orașului, după cea mai dură bătălie electorală din ultimii 20 de ani: În acest moment de întuneric politic, New York va fi lumina

Acum un an, pe 5 noiembrie 2024, realegerea lui Donald Trump ca președinte al SUA și majoritatea obținută de Partidul Republican în Congres au zdrobit Partidul Democrat. Democrații progresiști au pierdut totul după președinția de 4 ani a lui Joe Biden, considerat de Trump ca „cel mai incompetent președinte din istoria Statelor Unite”.

În contrast cu 5 noiembrie 2024, data de 4 noiembrie 2025 ar putea rămâne în istorie drept „ziua ascensiunii socialiștilor” la conducerea celui mai mare oraș din Statele Unite ale Americii dacă Zohran Mamdani este ales primar al orașului New York.

Ar putea fi și ziua transformării depline a Partidului Democrat într-o formațiune de stânga în contextul în care „gașca” democraților progresiști și a social-liberalilor clasici, precum Joe Biden, Bill și Hillary Clinton, John Kerry, Antony Blinken și Nancy Pelosi, încep să piardă controlul.

4 noiembrie 2025: Partidul Democrat ar putea deveni un partid socialist radical

Cu Zohran Mamdani câștigător, „gașca” socialiștilor Barack Obama – Kamala Harris – Alexandria Ocasio-Cortez (proveniți din rândul minorităților etnice) ar putea prelua controlul total asupra Partidului Democrat.

Pentru că Zohran Mamdani, care ar putea fi primul primar musulman și cu origini indiene al celui mai mare oraș american, este un socialist convins, respins cu înverșunare de republicani care au ajuns să-l susțină pe democratul Andrew Cuomo care candidează independent.

Nu ar fi prima oară în istorie când o metropolă din Vest ajunge sub conducerea unui primar de religie musulmană.

Din 2016, Londra este administrată de primarul de origine pakistaneză Sadiq Khan din Partidul Laburist.

Tabăra conservatoare acuză că de când este el primar, Capitala Regatului Unit al Marii Britanii a decăzut, iar infracționalitatea a luat amploare din cauza imigranților ilegali acceptați, potrivit The Guardian.

„O Londra „asediată” cu „infractorii care stăpânesc străzile”. Nu este vorba despre intriga unei benzi desenate, ci mai degrabă despre imaginea pe care candidata la primărie Susan Hall a pictat-o ​​despre capitală într-un articol pentru Express din 2024”.

Venirea lui Zohran Mamdani la Primăria New York ar marca începutul unei epoci – una în care musulmanii preiau puterea în orașe cu populații majoritar creștine.

Mamdani ar putea deveni primul primar musulman al New York

Este un socialist radical atât de convins, la modul cum insistă pe creșterea salariului minim la 30 de dolari/ora până în anul 2030 și transport în comun gratuit, că nici măcar corporațiile multinaționale nu-l doresc. Întreg Wall Street ar putea intra în panică. Companiile americane amenință cu plecarea, scrie presa austriacă.

Milenialul de 34 de ani, nominalizat de către Partidul Democrat să candideze pentru primăria New York, este un „om al maselor”, un „campion al progresismului” care a îmbrățișat cauza palestiniană, cu susținere directă din partea lui Obama, a lui AOC și a senatorului independent de stânga Bernie Sanders.

Conducerea de la Washington, panicată de eventualitatea victoriei lui Mamdani

Președintele american Donald Trump, care este vizibil speriat de o victorie a lui Mamdani, a scris pe platforma Truth Social „că orice evreu care votează pentru Mamdani este „o persoană proastă”.

Trump i-a îndemnat pe republicani să-l voteze pe fostul guvernator al statului New York, Andrew Cuomo, democratul care candidează independent, sugerând că „orice vot pentru republicanul reformator Curtis Sliwa este un vot pentru Mamdani”.

Guvernatorul texan Greg Abbott a avertizat că deja se pregătește să crească taxele pentru toți new yorkezii care vor migra în Texas în eventualitatea victoriei lui Mamdani.

Trump a transmis în mod categoric că va reduce finanțările federale pentru New York City la minimum dacă Zohran Mamdani devine primar.

Președintele avertizează că Mamdani ar putea duce un oraș cu 8 milioane de new yorkezi către sărăcie și colaps economic.

Miliardarul Elon Musk, care la rândul său i-a îndemnat pe newyorkezii republicani să-l voteze pe Andrew Cuomo, care e un democrat liberal progresist clasic, se teme de victoria lui Mamdani.

El a raportat într-o postare pe platforma X că numele lui Mamdani a fost regăsit de două ori într-un buletin de vot.

„Având în vedere că este de două ori pe buletinul de vot, cred că ar putea și să câștige de două ori”, a scris miliardarul.

Pe Polymarket, Zohran Mamdani conduce detașat în cursa pentru primăria New York. Polymarket arată că Mamdani este clar favoritul în alegerile de astăzi, având șanse de 94% să câștige.

Andrew Cuomo, fostul guvernator democrat acuzat de hărțuire sexuală și criticat deseori de Trump pentru „incompetență”, este cotat cu doar 7%.

Zohran Mamdani a postat pe X o dezvăluire „incendiară” despre cât ar fi cheltuit Elon Musk pentru Andrew Cuomo – 959 milioane de dolari în scutiri de taxe.

