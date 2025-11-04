Alegeri decisive în New York. Cine este “comunistul” care îl poate învinge pe Trump. Și asta îl scoate din minți

La alegerile de mâine pentru Primăria celui mai populat oraș din Statele Unite (peste 8 milioane de locuitori), s-au remarcat trei candidați controversați.

Atât de controversați că Guvernatorul republican al Texasului, Greg Abbott, a declarat pe ton ironic că va impune o taxă de 100% oricărui rezident care „se va muta din New York City în Texas după închiderea urnelor mâine seară”.

Cine sunt candidații pentru Primăria orașului „Big Apple”

Mâine, la alegerile de marți, 4 noiembrie 2024, rezidenții New York-ului vor avea de votat între următorii candidați:

Zohran Mamdani : Candidatul Partidului Democrat;

: Candidatul Partidului Democrat; Curtis Silwa : Candidatul Partidului Republican;

: Candidatul Partidului Republican; Andrew Cuomo : Candidat Independent (dar, membru al Partidului Democrat).

Zohran Mamdani – milenialul musulman scos din joben ca „ultima soluție” pentru democrați

Zohran Mamdani este un milenial născut pe 18 octombrie 1991, în Kampala (Uganda), fiind fiul comentatorului politic Mahmood Mamdani de origine indiană și al regizoarei indience Mira Nair. Familia sa a migrat în Africa de Sud când avea 5 ani. La 7 ani, el și părinții lui s-au stabilit în SUA, în New York City. Mamdani a urmat Studiile Africane la Colegiul Bowdoin în 2014.

A profesat ca muzician hip-hop și consilier în domeniul imobiliar. A intrat în politica locală ca manager de campanie și a fost ales în 2020 la Adunarea Statului New York. În 2024, el și-a anunțat candidatura pentru funcția de primar al New York-ului. A câștigat alegerile primare printr-o victorie surprinzătoare împotriva lui Andrew Cuomo.

El a promis transport gratuit, ajutoare sociale crescute pentru minori, construirea de magazine publice operate de stat care să vândă produse alimentare la prețuri mai mici, înghețarea prețurilor la chirii, reforme în domeniul siguranței publice, creșterea salariului minim de 30 de dolari până în 2030, creșterea taxelor pentru corporații și drepturile comunității LGBTQ. El a îmbrățișat și cauza pentru recunoașterea statului Palestina. Mamdani este de religie musulmană (șiit) și căsătorit cu artista de origine siriană Rama Duwaji, potrivit BBC.

Curtis Sliwa – „Batman cu beretă roșie”

Curtis Anthony Sliwa, născut pe 26 martie 1954, provenit dintr-o familie de religie catolică cu descendență italo-poloneză, este un boomer conservator. A absolvit Universitatea Brown și a profesat ca activist, gazdă de emisiuni radio și a înființat organizația non-profit pentru prevenirea infracțiunilor „Guardian Angels” și a organizației „The Magnificent” pentru a patrula străzile cartierului Bronx pe durata nopții. A fost răpit și împușcat în 1992.

A fost arestat de nenumărate ori pentru vigilantism, proteste și nesupunere civilă pe teme legate de criminalitate și imigrație. Ca susținător al fostului primar Rudy Giuliani (ultimul edil din Partidul Republican care a condus New York-ul și a prins tragedia de la 11 septembrie), Sliwa promite „lege și ordine”, politici mai dure pentru siguranță publică, combaterea sărăciei, tăierea taxelor pentru venit și proprietate. Poartă deseori o beretă roșie și este considerat un mentor pentru conservatori.

Are trei copii și a avut trei soții și o parteneră. Din 2018, el este căsătorit cu Nancy Regula. Deși este un populist republican care respinge mișcarea „Black Lives Matter”, nu este afiliat Mișcării MAGA a președintelui Donald Trump, fiind un republican reformist, susținător al căsătoriilor dintre persoanele de același sex, separării bisericii de stat, avort, controlului armelor și implementării venitului minim universal. De asemenea, este un iubitor de animale.

Andrew Cuomo – „rezerva” atipică a republicanilor

Născut pe 6 decembrie 1957, Andrew Cuomo, provenit dintr-o familie cu descendență italiană, a urmat dreptul la Albany Law School și a devenit doctor în drept după absolvirea studiilor la Fordham University. Din 2011 până în 2021, a ocupat funcția de cel de-al 56-lea Guvernator al statului New York. În 2021, el și-a dat demisia din funcție din cauza acuzațiilor de hărțuire sexuală. Politico scrie că ar fi hărțuit sexual 13 femei.

A lucrat pentru fostul președinte Bill Clinton ca Secretarul pentru Locuințe și Dezvoltare Urbană al Statelor Unite, iar între 2007 și 2010 a fost procuror general al orașului New York. Ca guvernator, Cuomo a legalizat căsătoriile dintre partenerii de același sex, consumul de canabis în scop recreațional, a supervizat construirea liniei de metrou Second Avenue Subway și renovarea Podului Tappan Zee și a Aeroportului LaGuardia, și a dezafectat o centrală nucleară indiană. A impus controlul armelor în New York după Masacrul de la Școala Elementară Sandy Hook din 2012, a extins programul Medicaid sub legea Affordable Care Act, a crescut taxa pentru bogați și a scăzut taxele pentru clasa mijlocie și a stabilit salariul minim la 15 dolari pe oră.

Fratele său, Chris Cuomo, care i-a luat apărarea în problema acuzațiilor pentru hărțuire sexuală, a fost concediat de la CNN, pierzându-și postul de prezentator. S-a confruntat cu critici și a fost supus unei anchete federale după ce restricțiile sale impuse pe durata pandemiei de coronavirus ar fi cauzat un număr mare de decese în căminele de bătrâni. Un raport din ianuarie 2021 al procurorului general al statului, Letitia James, a constatat că administrația Cuomo a subestimat decesele legate de COVID-19 în căminele de bătrâni cu până la 50%. Și acum, cu toate că a pierdut alegerile primare pentru nominalizarea candidaturii din partea Partidului Democrat, Andrew Cuomo și-a lansat campania pentru o candidatură independentă din iulie 2025.

Și, în mod atipic, este preferat chiar de establishment-ul republican de la Washington DC și de mișcarea MAGA.

Ce spune conducerea de la Washington D.C.?

Președintele Donald Trump acuză că Zohran Mamdani ar putea împinge New York către un „dezastru economic și social” și l-a etichetat drept „comunist”. Președintele a amenințat că nu va mai contribui cu fonduri federale, chiar dacă orașul New York este locul unde s-a născut. Trump nu-l vrea nici pe candidatul desemnat de republicani, Curtis Sliwa, despre care a spus că „i-ar sta mai bine fără beretă” și că „un vot pentru Sliwa este un vot pentru Mamdani” și îi îndeamnă pe new york-ezii republicani să-l voteze pe Andrew Cuomo, considerându-l mai „capabil” decât Mamdani.

„Dacă candidatul comunist Zohran Mamdani câștigă alegerile pentru primăria orașului New York, este foarte puțin probabil să contribui cu fonduri federale, altele decât minimul necesar, pentru prima mea casă iubită, deoarece cu un comunist primar, acest oraș odată măreț nu are NICI O șansă de succes sau chiar de supraviețuire! Situația nu poate decât să se înrăutățească cu un comunist la conducere, iar eu nu vreau să arunc, în calitate de președinte, bani buni după cei irosiți. Este obligația mea să conduc națiunea și sunt ferm convins că New York-ul va fi un dezastru economic și social complet și total dacă Mamdani va câștiga.

Principiile sale au fost testate de peste o mie de ani și niciodată nu au avut succes. Aș prefera să văd câștigând un democrat, care are un palmares de succes, decât un comunist fără experiență și cu un palmares de EȘEC TOTAL. Nu a fost nimic ca membru al Adunării, s-a clasat pe ultimul loc în clasament și, ca potențial primar al celui mai mare oraș din lume, NU ARE NICI O ȘANSĂ să-l readucă la gloria de odinioară! Trebuie să ne amintim și acest lucru: un vot pentru Curtis Sliwa (care arată mult mai bine fără beretă!) este un vot pentru Mamdani. Indiferent dacă vă place sau nu Andrew Cuomo, nu aveți de ales. Trebuie să votați pentru el și să sperați că va face o treabă fantastică. El este capabil de asta, Mamdani nu!”.

În primul mandat, Trump l-a criticat pe Cuomo pentru „gestionarea dezastruoasă a pandemiei de COVID-19”.

Și JD Vance l-a criticat dur pe Zohran Mamdani: „Potrivit lui Zohran, adevărata victimă a atacurilor din 11 septembrie a fost mătușa sa, care a primit niște priviri urâte.”

Vicepreședintele republican a citat o postare cu un clip atașat cu Zohran care plângea, în timp ce a declarat că mătușa sa a fost victimă a discriminării și islamofobiei.

„Mătușa mea a încetat să mai ia metroul după 11 septembrie pentru că nu se simțea în siguranță în hijab.Da, ea a fost adevărata victimă a atacurilor din 11 septembrie”

La rândul său, miliardarul Elon Musk, fostul șef al DOGE, i-a îndemnat pe new-yorkezii republicani să-l voteze pe Cuomo.

„Amintiți-vă să votați mâine în New York! Țineți minte că un vot pentru Curtis este un vot pentru Mumduni sau oricare ar fi numele său.

VOTAȚI CUOMO!”

Mamdani are șanse crescute să devină primul primar musulman al New Yorkului

Lumea financiară din New York se pregătește pentru primarul de stânga Zoran Mamdani, scrie News. Fostul rapper și socialist Zoharan Mamdani este pe punctul de a deveni primar al orașului New York, cu o platformă electorală care include o taxă pe avere, înghețarea chiriilor și creșterea programelor sociale. „Wall Street reacționează nervos”, scrie publicația austriacă.

Poate că nu-l plac, dar investitorii de pe Wall Street se pregătesc deja pentru ceea ce pare inevitabil. Avantajul fostului rapper Zohran Mamdani în sondaje înaintea alegerilor pentru funcția de primar al orașului New York de marți este pur și simplu prea mare.

Tânărul de 34 de ani, de origine indiană, născut în Uganda, are mulți adepți. Platforma sa este de stânga: impozite mai mari pentru cei mai bogați locuitori ai orașului, înghețarea anumitor chirii și extinderea locuințelor subvenționate public, a scris publicația.

Îngrijorări în lumea financiară

Presa austriacă mai scrie că există un risc uriaș: companiile ar putea părăsi New York-ul dacă orașul devine neprietenos cu afacerile, a declarat Cromwell Coulson, șeful platformei de tranzacționare OTC Markets Group. În viața sa anterioară, Mamdani a făcut furori ca muzician cu videoclipuri provocatoare și spectacole alături de artiști precum legenda hip-hop RZA.

În 2020, însă, a candidat cu succes pentru un loc în Camera Reprezentanților din statul New York. Acolo, el reprezintă cartierul Queens, care are cea mai mare populație de origine indiană. Cu toate acestea, în documentele sale fiscale, el continuă să fie trecut, printre altele, ca „rapper independent” și primește drepturi de autor pentru muzica sa, de exemplu, sub numele de scenă „Mr. Cardamom”.

Multe personalități financiare sunt precaute în privința lui. Investitorul Bill Ackman, de exemplu, a avertizat că planurile lui Mamdani sunt anti-business. El a spus că acestea vor distruge locuri de muncă și vor alunga companiile. Ackman a donat un milion de dolari unui grup de oponenți ai lui Mamdani. Miliardarul Dan Loeb a susținut inițiativele anti-Mamdani cu sute de mii de dolari. Directorul băncii de investiții Lazard, Peter Orszag, a declarat că speră că cele mai mari temeri nu se vor adeveri.

Convorbire telefonică cu directorul general al JPMorgan

Și industria imobiliară este deosebit de îngrijorată. Planurile lui Mamdani de înghețare a chiriilor au speriat mulți proprietari și creditori, a declarat Paul Rahimian de la creditorul ipotecar Parkview Financial. Prin urmare, compania sa așteaptă până după alegeri înainte de a acorda noi împrumuturi în New York.

Cu toate acestea, Mamdani nu ignoră liderii de afaceri. El s-a întâlnit deja cu mai mulți membri ai consiliului de administrație și a vorbit telefonic cu directorul general al JPMorgan, Jamie Dimon, în această vară. În plus, urmează să fie înființat un consiliu consultativ format din lideri de afaceri pentru a consolida încrederea.

Mamdani este în mod clar în fruntea sondajelor față de principalul său rival, fostul guvernator Andrew Cuomo. Cuomo candidează ca independent după ce a pierdut în fața lui Mamdani în alegerile primare democrate. Candidatul republican Curtis Sliwa se află pe locul trei.

Mamdani este sprijinit de Barack Obama și Kamala Harris

Mamdani are sprijinul unor democrați cheie, inclusiv fostul președinte Barack Obama și fosta vicepreședintă Kamala Harris. Ascensiunea sa prezintă oportunități pentru Partidul Democrat după dezastrul de campanie al fostului președinte Joe Biden și înfrângerea lui Harris în fața lui Donald Trump la nivel național – dar și riscuri.

Mamdani atrage tinerii alegători – dar criticile sale la adresa Israelului și a „socialismului său democratic” ar putea face democrații mai vulnerabili la atacurile republicanilor.

Alegeri pentru funcția de Guvernator

Marți este importantă atât pentru democrați, cât și pentru republicani, dintr-un alt motiv: New Jersey va alege un nou guvernator. Acesta este considerat un test crucial al opiniei publice cu privire la președinția lui Donald Trump. Candidații sunt democrata Mikie Sherrill și republicanul Jack Ciattarelli. În majoritatea sondajelor, congresmena în vârstă de 53 de ani și fost pilot de elicopter al Marinei o conduce pe Ciattarelli cu aproximativ cinci puncte procentuale.

Democrații speră la o victorie pentru a câștiga teren pentru alegerile intermediare de anul viitor. O înfrângere a lui Sherrill în New Jersey, cu înclinații tradiționale democrate, ar fi un eșec major pentru partid. Guvernatorul democrat în funcție, Phil Murphy, nu este eligibil să candideze pentru un al treilea mandat. Democrați de frunte, precum guvernatorii Gretchen Whitmer și Josh Shapiro, precum și Obama, fac campanie pentru Sherrill. Trump, la rândul său, îl susține pe Ciattarelli.

Primarul care îi momea pe new yorkezi cu burgeri gratis dacă se vaccinau

În urmă cu patru ani, cel de-al 109-lea primar al orașului New York City, democratul Bill de Blasio își încheiase cel de-al doilea mandat. A rămas în istorie pentru promisiunea de a se angaja în eliminarea inegalității economice din oraș, pe care a descris-o drept „povestea celor două orașe”.

Bill de Blasio, succesorul miliardarului Michael Bloomberg, s-a remarcat pentru programul său social-liberal de politici progresiste implementate precum gratuitatea creșelor, programul de sănătate mintală ThriveNYC, reducerea urmăririlor penale pentru posesorii de canabis și încetarea programului de supraveghere în masă asupra rezidenților musulmani de după atacurile de la 11 septembrie.

Și desigur, a rămas în istorie ca primarul New York-ului care i-a momit pe rezidenți cu meniuri gratis de McDonald’s dacă se vaccinează împotriva coronavirusului („M-am vaccinat și am primit acești cartofi delicioși gratis. Dacă vă place burgerul, gândiți-vă la burger când vă vaccinați. Mmmm, Vaccinare!” – spunea el în 2021, în timp ce mușcase cu poftă dintr-un burger de la McDonald’s).

Primarul actual, acuzat pentru corupție, a ieșit din cursă

La 1 ianuarie 2022, democratul Eric Adams a devenit al doilea primar de culoare din istoria orașului după ce l-a învins pe republicanul Curtis Silwa la alegerile din 2021. Pe durata mandatului, cel de-al 110-lea edil a avut o abordare mai dură împotriva criminalității, reintroducând unități de polițiști îmbrăcați în civili și adoptând o politică de toleranță zero față de persoanele fără adăpost care dormeau în vagoanele de metrou.

Din 2024, a fost pus sub acuzate pentru luare de mită, fraudă și solicitare de donații ilegale. Deși cazul i-a fost clasat, Eric Adams și-a retras candidatura pentru al doilea mandat fiindcă avea popularitate scăzută în sondaje.

