Primarul New York-ului își ia consilier pe Justiție un rapper condamnat. Noul sfătuitor al lui Mamdani, pușcăriaș timp de 7 ani pentru jaf armat, jefuia taximetriștii

Primarul New York-ului, Zohran Mamdani, îl numește pe un fost rapper condamnat, care a executat 7 ani de închisoare pentru jaf armat, drept consilier pe probleme de justiție penală în echipa de tranziție: „Nebunie”, transmite NYPost.

Mamdani a ales un rapper controversat, care a ispășit șapte ani de închisoare pentru jaf armat, pentru a-l consilia în privința sistemului de justiție penală.

Mysonne Linen, 49 de ani, un fost condamnat din Bronx devenit activist, care a fost găsit vinovat de două jafuri armate la sfârșitul anilor ’90, a fost numit de socialistul democrat să facă parte din comitetul pentru „sistemul juridic penal” din cadrul tranziției sale – doar una dintre numeroasele alegeri controversate.

„Aceasta este o dovadă a deceniilor noastre de muncă în apărarea comunităților de culoare și a expertizei noastre în prevenirea violenței cu arme, susținerea legislativă și reforma justiției penale”, s-a lăudat Linen pe Instagram luna trecută după anunțarea funcției. „Construim ceva diferit.”

Linen era un tânăr rapper promițător când a fost condamnat în 1999 pentru participarea la jefuirea a doi taximetriști din Bronx, amintește publicația.

Condamnarea a venit exact când albumul său de debut urma să fie lansat de Def Jam Recordings.

Procurorii din Bronx au declarat că grupul a comis un jaf pe 8 iunie 1997 asupra taximetristului Joseph Eziri. Ulterior, acesta a comis un alt jaf pe 31 martie 1998.

Potrivit oficialilor Departamentului de Corecție și Reinserție Comunitară al statului, Linen a fost condamnat la o pedeapsă de la șapte la 14 ani și a fost eliberat condiționat pe 5 iulie 2006.

Linen, care risca până la 25 de ani de închisoare, a continuat să nege implicarea și s-a redenumit activist comunitar după eliberarea sa din închisoarea de stat.

Ani la rând a fost voluntar ca „întrerupător al violenței” și a fondat Rising Kings, un ONG care predă cursuri deținuților de pe insulă.

Linen a colaborat, de asemenea, cu activista anti-Israel Linda Sarsour, consilieră a lui Mamdani, pentru a fonda grupul Until Freedom, o organizație de activism pentru justiție socială.

Criticii au atacat numirea sa în „Comitetul pentru Sistemul Juridic Penal”, format din 20 de membri, care îl va consilia pe Mamdani cu privire la politicile de justiție penală.

„Este profund descurajant și tulburător faptul că persoane condamnate pentru infracțiuni grave și cu un istoric de încălcare a legii primesc ocazia să modeleze viitorul sistemului de justiție penală din New York”, a declarat Benny Boscio, președintele Asociației Ofițerilor de Corecție.

„Bărbații și femeile care își riscă viața zilnic pentru a aplica legea au fost complet excluși din acest proces.”

Fostul șef al Departamentului NYPD John Chell a declarat că numirea lui Linen a fost ceva obișnuit pentru socialistul democrat, care a făcut o serie de alegeri controversate în comitetele de tranziție.

„Este doar un alt consilier numit cu un trecut discutabil, ceea ce este în concordanță cu alte persoane numite recent de el, care au erau anti-poliție și anti-sistem”, a spus Chell.

„Imaginea și realitatea indică o potențială erodare a siguranței publice în New York City.”

Fostul șef al Departamentului de Delincvență Juvenilă din Maryland, Vincent Schiraldi, care a demisionat sub presiune după acuzațiilor de supraveghere defectuoasă și gestionare frauduoasă a contractelor, a fost numit în același comitet ca Linen luna trecută.

Atât numele lui Linen, cât și al unei alte persoane controversate – Lumumba Bandele, din „Comitetul pentru Organizarea Comunitară” – au fost scrise greșit în anunțul oficial din 24 noiembrie al echipei lui Mamdani.

Bandele, naționalist de culoare și lider al Mișcării Malcolm X Grassroots, a susținut în trecut ucigași de polițiști, inclusiv pe Assata Shakur și Herman Bell.

El se numără printre cei 400 de membri numiți în diferitele comitete de tranziție ale lui Mamdani – printre alte numiri controversate.

În cele din urmă, Mamdani și-a inclus mai mulți colegi din cadrul partidului, în special copreședinții Gustavo Gordillo și Grace Mausser, care au promovat agenda sa de extremă stângă.

Gordillo a fost numit în comisia pentru dezvoltare economică și forță de muncă, iar Mausser în cel pentru întreprinderi mici și afaceri deținute de minorități și femei.

Însă numirea lui Linen de către Mamdani – a cărui retorică anti-poliție și anti-Israel a stârnit controverse în timpul campaniei pentru funcția de primar, ridică îngrijorări noi în timp ce fostul parlamentar din Queens se pregătește să preia mandatul de primar luna viitoare.

„Primarul ales Zohran Mamdani tocmai a numit un jufuitor armat condamnat să contribuie la conturarea politicilor privind criminalitatea și poliția din New York”, a postat organizația Jews Fight Back pe X.

„Nebunie. New York City este predat radicalilor, extremiștilor și teroriștilor fățiși”, a spus grupul. „Fiți atenți. O să devină și mai urât.”

Postarea a inclus o fotografie cu Linen alături de liderul Națiunii Islamului, Louis Farrakhan.

