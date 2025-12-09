Mamdani se mută din apartamentul modest din Queens în luxoasa reședință oficială a primarului New Yorkului. Unde va sta, de fapt

Primarul ales al orașului New York, Zohran Mamdani, a anunțat că își va părăsi modestul apartament din cartierul Queens, cu chirii limitate prin lege, pentru a se muta în luxoasa reședință oficială din Manhattan rezervată edilului-șef.

Democratul, care-și va prelua mandatul pe 1 ianuarie, se va muta în aceeași lună la Gracie Mansion, o casă de 1.000 de metri pătrați construită în 1799 în cartierul șic Upper East Side, pe malurile East River.

Reședință oficială din 1942

Ascunsă într-un parc verde, casa a devenit reședința oficială a primarului din New York în 1942.

Edilii nu au obligația de a locui acolo, dar majoritatea au făcut acest lucru, cu excepția notabilă a lui Michael Bloomberg (2002-2013).

Într-un comunicat, Zohran Mamdani a explicat că el și soția sa, ilustratoarea Rama Duwaji, au luat această decizie în principal din motive de „securitate” și că regretă să părăsească apartamentul cu două camere în care locuiesc în prezent în Astoria, în vestul Queens, o zonă unde s-au instalat numeroși imigranți și care reunește zeci de naționalități diferite.

„Ne vor lipsi foarte multe lucruri din apartamentul nostru din Astoria. Să pregătim cina unul lângă altul în bucătărie, să împărtășim seara un drum liniștit cu liftul cu vecinii noștri, să auzim muzică și râsete rezonând prin pereții apartamentului”, a scris el.

Zohran Mamdani a făcut din costul vieții un element central al campaniei sale, promițând, printre altele, locuințe mai accesibile.

Cât plătește chirie noul primar din New York

Faptul că el însuși locuiește într-unul dintre aceste apartamente, la un cost de 2.300 de dolari pe lună, a atras critici din partea adversarilor săi, care consideră că remunerația sa ca membru al Adunării Statului New York și venitul soției sale le-ar permite să își aleagă un apartament mai scump.

În timpul campaniei, fostul său rival, guvernatorul Andrew Cuomo, i-a reproșat că salariul lui de 142.000 de dolari ca legislator de New York este prea mare ca să ocupe o locuință cu chirie reglementată.

„Chiar și atunci când nu voi mai locui în Astoria, Astoria va continua să trăiască în mine și în munca pe care o fac”, a promis Mamdani.

