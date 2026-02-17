Prima pagină » Știri externe » Retailerul Shein riscă amenzi de până la 6% din veniturile sale anuale. Care sunt motivele pentru care UE vrea să taxeze compania chineză

17 feb. 2026, 20:15, Știri externe
Comisia Europeană a anunțat pe 17 februarie că va deschide o anchetă oficială împotriva retailerului online Shein, în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale (DSA) și riscă amenzi de până la 6% din veniturile sale anuale. Măsura a fost luată după ce autoritățile din Franța au raportat platforma pentru comercializarea unor produse care încalcă grav legislația europeană, anunță BFMTV.

Investigația se concentrează mai mult pe încălcările legislației privind comercializarea păpușilor sexuale cu înfățișare de copil și a unor arme de tip „child-like sex weapons”. Aceste produse au fost considerate de autoritățile franceze ca având potențialul de a constitui materiale de abuz sexual infantil.

UE: Shein folosește tehnici de manipulare

Uniunea Europeană analizează acum dacă interfața Shein folosește tehnici de manipulare care provoacă dependență în rândul utilizatorilor, în special al minorilor. Prin urmare, sunt investigați algoritmii de recomandare pentru a vedea dacă sunt suficient de transparenți conform normelor UE.

Shein este o platformă online de comercializare cu peste 45 de milioane de utilizatori lunar doar în UE și, prin urmare, trebuie să respecte cele mai stricte reguli de siguranță. Dacă investigația confirmă încălcări sistematice ale legislației UE, compania chineză riscă o amendă de până la 6% din cifra sa de afaceri anuală globală. În cazuri excepționale de nerespectare repetată a normelor, Comisia poate solicita suspendarea temporară a serviciului pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

Ancheta UE a plecat de la comercializarea păpușilor sexuale cu înfățișare controversată

Întreg scandalul a izbucnit în Franța în noiembrie anul trecut, după ce agenția pentru protecția consumatorilor a depus o plângere penală pentru comercializarea de păpuși sexuale cu înfățișare de copil. Shein a declarat atunci că produsele respective au fost listate de vânzători terți și că a eliminat imediat toate păpușile sexuale de pe site-ul său la nivel internațional.

În luna ianuarie, compania de retail din China a anunțat lansarea unor instrumente de verificare a vârstei pentru a restricționa accesul minorilor la anumite categorii de produse.

