Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a reînviat o veche tradiție. Îmbrăcat la costum, a plonjat în apa unei piscine inaugurate

Îmbrăcat la costum și cravată, primarul orașului New York a plonjat direct în apă.

Zohran Mamdani a inaugurat deschiderea piscinelor de vară din cel mai mare oraș al SUA. El a readus o veche tradiție la viață, inițiată de fostul primar Michael Bloomberg, scrie CNN.Primarul Mamdani a fost deseori filmat când se deplasează cu bicicleta.

Primarul, care s-a aruncat în apa piscinei Thomas Jefferson, a înotat alături de copii și a celebrat aniversarea a 90 de ani de la construirea primelor piscine ale orașului.

Ultimii doi primari, Bill de Blasio și Eric Adams, au abandonat tradiția. Potrivit Fox News, Mamdani a atras critic pentru că ar fi încălcat regulile înotului în piscină după ce s-a aruncat în apă îmbrăcat la costum.

Adversarii lui politici susțin că primarul s-a folosit de moment pentru a lansa atacuri politice la adresa oficialilor republicani în contextul alegerilor intermediare. Republicanul vizat ar fi fost Bruce Blakeman, candidat la funcția de guvernator al statului New York.

Recent, Blakeman l-a atacat pe candidatul democrat Brad Lander pentru Congresul SUA: „Ar fi fost gardian într-un lagăr de concentrare”.

Mamdani l-a apărat pe Lander și l-a descris ca pe un „new yorker evreu mândru”. A denunțat comentariile republicanului Blakeman ca fiind „inacceptabile”.

Sursa Foto: NBC New York