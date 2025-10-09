Prima pagină » Știri externe » Primul F-16 bulgăresc, livrat cu DEFECT de fabricație. Avionul de război nu poate fi pilotat. Cine plătește pentru această eroare

Mihai Tănase
09 oct. 2025, 10:14, Știri externe
F-16 -Foto: Profimedia images

Primul F-16 Block 70 livrat Bulgariei s-a dovedit „cu ghinion”. Avionul de vânătoare a fost imposibil de pilotat din cauza unei scurgeri la rezervorul de combustibil. Ministrul bulgar al Apărării, Atanas Zaprianov, a confirmat că aeronava a fost defectă încă de la sosirea sa în luna aprilie.

Primul avion de vânătoare F-16 Block 70 achiziționat de Bulgaria a devnit subiectul unui scandal tehnic în țara vecină, după ce s-a constatat că era imposibil de pilotat din cauza unei defecțiuni grave la sistemul de alimentare cu carburant. Defecțiunea a fost identificată la unul dintre compartimentele interne ale rezervorului de combustibil.

Ministrul bulgar al Apărării Zaprianov, a declarat în fața Comisiei pentru apărare din Parlament că aeronava a avut probleme încă din momentul livrării, în aprilie, iar întreaga structură a rezervorului de combustibil a trebuit demontată.

„S-au pierdut luni întregi cu demontarea întregului sistem de alimentare cu carburant”, a declarat ministrul bulgar al Apărării, Atanas Zaprianov, potrivit agenției Sega, citată de G4Media.

Cine plătește pentru reparația primului F-16 bulgăresc

Zaprianov a declart că Bulgaria a primit deja un rezervor nou de la producătorul Lockheed Matin, după ce au fost depuse reclamații, iar înlocuirea urmează să aibă loc în cel mai scurt timp posibil.

„Am obținut deja un rezervor nou în urma reclamației. Așteptăm ca acesta să fie transportat în Bulgaria și înlocuit, după care aeronava va fi gata de funcționare. După înlocuirea rezervorului, se vor efectua zboruri și aeronava va fi acceptată în serviciu.

Costurile de reparații vor fi suportate de Lockheed Martin, deoarece aeronavele au o garanție de trei ani”, a explicat ministrul bulgar al Apărării.

Primul F-16 Block 70 cu două locuri a fost livrat Bulgariei la sfârșitul lunii aprilie, urmat de un al doilea aparat în iunie. Recent, au sosit alte două aeronave – una de antrenament și una de luptă. Până la sfârșitul anului 2025, Bulgaria ar trebui să primească primele opt avioane F-16, iar până la finalul lui 2027, o escadrilă completă de 16 aparate, în baza celui de-al doilea contract semnat cu Statele Unite.

În cadrul aceleiași ședințe parlamentare, ministrul Zaprianov a declarat că renovarea bazei aeriene Graf Ignatievo, destinată acestor aeronave, a fost finalizată, iar Bulgaria este acum pregătită să primească avioane aliate pentru misiuni de Air Policing pe Flancul Estic al NATO.

„Din cauza renovării bazei aeriene Graf Ignatievo, nu am putut primi aeronave aliate pentru Air Policing, dar acum deja putem face acest lucru”, a mai precizat marți, în Adunarea Națională de la Sofia, ministrul bulgar al Apărării, Atanas Zaprianov, cu privire la securitatea spațiului aerian.

