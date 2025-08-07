Prima pagină » Știri externe » Procuratura Republicii Moldova detaliază stadiul procedurii de EXTRĂDARE a lui Vladimir Plahotniuc din Republica Elenă. Ce pași mai trebuie făcuți

07 aug. 2025, 19:19, Știri externe
Procuratura de peste Prut a transmis, joi, că procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc din Republica Elenă este în desfășurare.

Procurorii moldoveni au anunțat că mențin o comunicare constantă cu autoritățile competente din Grecia, subliniind în mod repetat complexitatea dosarelor penale în care acesta are calitatea de învinuit, importanța esențială a extrădării pentru buna desfășurare a investigațiilor și impactul semnificativ al cazului asupra opiniei publice.

În urma acestui dialog instituțional, autoritățile din Grecia au informat că ședința de examinare de către Curtea de Apel Atena a cererii de extrădare  inițiate la data de 24 iulie 2025, va avea loc la 13 august 2025.

Această ședință nu reprezintă ultima etapă a procedurii, decizia finală urmând a fi luată de către Ministerul Justiției al Republicii Elene, au precizat procurorii moldoveni.

Care sunt acuzațiile procurorilor moldoveni

Fostul lider democrat din Republica Moldova, oligarhul Vladimir Plahotniuc, și fostul deputat PDM, sportivul Constantin Țuțu, au fost pe 25 iulie, în fața instanței din Atena, unde urma să aibă loc audierea acestora pentru deținere de acte false.

În urma perchezițiilor, autoritățile elene au descoperit 17 pașapoarte și cărți de identitate false din mai multe țări, peste 155.000 de euro, ceasuri de lux, telefoane, calculatoare și dispozitive de stocare cu software special de securitate.

Procuratura Republicii Moldova a anunțat că a transmis pe 24 iulie, pe canale oficiale, către autoritățile competente ale Republicii Elene, cererea de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc, reținut recent pe teritoriul Greciei în baza unei alerte internaționale de urmărire emisă de Interpol.

„Persoana vizată este cercetată penal în Republica Moldova pentru săvârșirea unor infracțiuni grave, inclusiv crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani, în conformitate cu Codul penal al Republicii Moldova”, potrivit procurorilor de peste Prut.

Ulterior, pe 28 iulie, procurorii moldoveni anunțau că instanța competentă în examinarea procedurii de extrădare, Curtea de Apel din Atena, i-au informat că Vladimir Plahotniuc nu și-a exprimat consimțământul pentru extrădare în R. Moldova.

Sursa foto: Profimedia

