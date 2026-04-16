Procurorii americani dezmint teoriile conspirației privind asasinarea lui Charlie Kirk. ADN-ul suspectului a fost găsit pe armă și cartușe.

Un judecător din Utah care urmărește cazul împotriva lui Tyler Robinson, bărbatul suspectat pentru asasinarea activistului Charlie Kirk, a dezvăluit într-un raport că nu a putut corela în mod concludent un fragment de glonț cu arma utilizată de atacator. El a confirmat totuși că ar exista o potrivite cu tubul de cartuș uzat.

Procurorii spun că există dovezi care atestă că Tyler Robinson este asasinul

Potrivit Fox News , procurorii au stabilit că în urma unor teste s-au găsit urme de ADN ale lui Tyler Robinson pe armă, pe trei dintre gloanțe și pe prosop.

Materialele folosite ca probe includ și o bucată de vestă antiglonț ce a fost distrusă, precum și patru fragmente de plumb.

Sursa Foto: Profimedia

