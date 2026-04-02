Procurorul de caz dă detalii despre cum au fost returnate coiful de la Coțofenești și brățările dacice

Coiful de la Coțofenești și brățările de aur au fost recuperate de miercuri. Acestea au revenit în posesia justiției și a muzeului Drents prin intermediul avocaților celor trei suspecți, anunță Corien Fahner, procurorul-șef al Parchetului din Olanda de Nord. Potrivit presei din Olanda, s-au încheiat acorduri prealabile pentru procesul împotriva celor trei, care va începe pe 14 aprilie.

Autoritățile Olandeze nu au dorit, însă, să dezvăluie cu care dintre cei trei suspecți au fost încheiate acordurile. Se pare că avocații ar fi exercitat presiuni asupra clienților lor și ar fi insistat că, totuși, cel mai bine este să restituie bunurile. De asemenea, nu este clar unde se află a treia brățară și dacă suspecții știu mai multe despre aceasta. Cealaltă brățară este căutată în continuare.

Coiful de aur și cele două brățări dacice se vor întoarce în România cât mai curând posibil, a mai declarat procurorul Fahner.

Robert van Langh, directorul Muzeului Drents, a transmis: „Astăzi am văzut cât de fericiți și emoționați erau colegii mei când le-am spus că oviectele s-au găsit. Este greu de imaginat ce înseamnă acest lucru pentru colegii noștri din București și pentru toți locuitorii României. Doresc să îmi exprim încă o dată recunoștința față de poliția olandeză și română.”

Coiful de aur de la Cotofenești a suferit o ușoară deteriorare. „Casca nu prezintă deteriorări permanente, ci este doar ușor îndoită”, a declarat De Langh. „Brățările sunt intacte.”

De Langh spune că a primit un telefon în legătură cu descoperirea comorilor României. „Atunci te gândești: «Oare să fie adevărat?» A fost o adevărată surpriză. Apoi le-am verificat autenticitatea.”

Potrivit acestuia, personalul muzeului s-a îmbrățișat când a primit vestea că au fost descoperite comorile.

În instanță la mijlocul lunii aprilie

Tribunalul din Assen va audia cazul privind furtul pe 14, 16 și 17 aprilie. Trei suspecți din Heerhugowaard vor fi judecați atunci. Potrivit publicației AD.nl, cei trei suspecți sunt Jan B. (21), Douglas Chesley W. (37) și Bernhard Z. (35). Douglas W. este cel despre care s-a presupus întotdeauna că știa unde se aflau comorile furate.

Jan B., care a fost văzut într-un magazin de unelte cu o zi înainte de jaf, le dezvăluise totul agenților sub acoperire înainte de arestarea sa. Acesta le-ar fi spus ofițerilor, care se dădeau drept potențiali cumpărători, că Douglas W. știa unde se află comorile de artă. Cei doi suspecți s-au certat ulterior pe această temă în instanță.

Primele imagini cu coiful de la Coțofenești și brățările dacice recuperate. Când se întorc comorile în țară

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
22:14
Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
EXTERNE O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
21:44
O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
CONTROVERSĂ POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
21:08
POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
NEWS ALERT Alertă de securitate lângă Ungaria. Poliția din Serbia a găsit explozibili lângă conducta de gaze care vine din Rusia
19:16
Alertă de securitate lângă Ungaria. Poliția din Serbia a găsit explozibili lângă conducta de gaze care vine din Rusia
RĂZBOIUL ÎN DIRECT Război în Iran, ziua 37: Israelul, pregătit să atace instalaţii energetice iraniene. Teheranul amenință cu „deschiderea porților iadului” pentru SUA
18:15
Război în Iran, ziua 37: Israelul, pregătit să atace instalaţii energetice iraniene. Teheranul amenință cu „deschiderea porților iadului” pentru SUA
FLASH NEWS După Erdogan, Zelenski merge în vizită în Siria. Ce a discutat cu președintele sirian Ahmed al-Sharaa
17:58
După Erdogan, Zelenski merge în vizită în Siria. Ce a discutat cu președintele sirian Ahmed al-Sharaa
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Digi24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Cancan.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 1960 de euro. Terenul are 1922 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
Ioana Tamaș, imagini incendiare în costum de baie! Soția lui Tamaș arată senzațional la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Cum ne ajută citricele să ne reglăm emoțiile?
MILITAR Cum s-ar putea reintroduce serviciului militar obligatoriu. Condiția care poate schimba legea încorporării peste noapte. Evoluția armatei României: de la batalioanele „agricole” de pe vremea lui Ceaușescu, la unitățile NATO cu militarii profesioniști
05:00
Cum s-ar putea reintroduce serviciului militar obligatoriu. Condiția care poate schimba legea încorporării peste noapte. Evoluția armatei României: de la batalioanele „agricole” de pe vremea lui Ceaușescu, la unitățile NATO cu militarii profesioniști
LIFESTYLE Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
00:07
Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
UTILE Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela
23:28
Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela
FLASH NEWS Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
23:02
Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
VIDEO Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
22:49
Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
INCIDENT Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea
22:12
Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea

