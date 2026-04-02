Procurorul de caz dă detalii despre cum au fost returnate coiful de la Coțofenești și brățările dacice

Coiful de la Coțofenești și brățările de aur au fost recuperate de miercuri. Acestea au revenit în posesia justiției și a muzeului Drents prin intermediul avocaților celor trei suspecți, anunță Corien Fahner, procurorul-șef al Parchetului din Olanda de Nord. Potrivit presei din Olanda, s-au încheiat acorduri prealabile pentru procesul împotriva celor trei, care va începe pe 14 aprilie.

Autoritățile Olandeze nu au dorit, însă, să dezvăluie cu care dintre cei trei suspecți au fost încheiate acordurile. Se pare că avocații ar fi exercitat presiuni asupra clienților lor și ar fi insistat că, totuși, cel mai bine este să restituie bunurile. De asemenea, nu este clar unde se află a treia brățară și dacă suspecții știu mai multe despre aceasta. Cealaltă brățară este căutată în continuare.

Coiful de aur și cele două brățări dacice se vor întoarce în România cât mai curând posibil, a mai declarat procurorul Fahner.

Robert van Langh, directorul Muzeului Drents, a transmis: „Astăzi am văzut cât de fericiți și emoționați erau colegii mei când le-am spus că oviectele s-au găsit. Este greu de imaginat ce înseamnă acest lucru pentru colegii noștri din București și pentru toți locuitorii României. Doresc să îmi exprim încă o dată recunoștința față de poliția olandeză și română.”

Coiful de aur de la Cotofenești a suferit o ușoară deteriorare. „Casca nu prezintă deteriorări permanente, ci este doar ușor îndoită”, a declarat De Langh. „Brățările sunt intacte.”

De Langh spune că a primit un telefon în legătură cu descoperirea comorilor României. „Atunci te gândești: «Oare să fie adevărat?» A fost o adevărată surpriză. Apoi le-am verificat autenticitatea.”

Potrivit acestuia, personalul muzeului s-a îmbrățișat când a primit vestea că au fost descoperite comorile.

În instanță la mijlocul lunii aprilie

Tribunalul din Assen va audia cazul privind furtul pe 14, 16 și 17 aprilie. Trei suspecți din Heerhugowaard vor fi judecați atunci. Potrivit publicației AD.nl, cei trei suspecți sunt Jan B. (21), Douglas Chesley W. (37) și Bernhard Z. (35). Douglas W. este cel despre care s-a presupus întotdeauna că știa unde se aflau comorile furate.

Jan B., care a fost văzut într-un magazin de unelte cu o zi înainte de jaf, le dezvăluise totul agenților sub acoperire înainte de arestarea sa. Acesta le-ar fi spus ofițerilor, care se dădeau drept potențiali cumpărători, că Douglas W. știa unde se află comorile de artă. Cei doi suspecți s-au certat ulterior pe această temă în instanță.

