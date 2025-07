Procurorul general Raffaele Iannella a stabilit CAUZA MORȚII lui Felix Baumgartner: „A murit la impact, coloana sa vertebrală s-a fracturat”

În urma autopsiei, Procurorul general Raffaele Iannella a stabilit cauza morții lui Felix Baumgartner: parașutistul austriac a murit în urma impactului!

Procurorul general, care conduce ancheta, a declarat pentru BID că Felix Baumgartner (în vârstă de 56 ani), iubitul Mihaelei Rădulescu, a murit la impact după ce coloana sa vertebrală s-a fracturat în partea inferioară a spatelui.

„Ce știm sigur până acum: Baumgartner a murit la impact, coloana sa vertebrală s-a fracturat în partea inferioară a spatelui, iar măduva spinării a fost afectată”, a concluzionat procurorul după ce a analizat informațiile obținute în urma autopsiei.

Cauzele morții lui Felix Baumgartner

Potrivit presei locale, accidentul ar fi avut loc după ce o cameră atașată la parapanta motorizată a lui Felix Baumgartner s-a desprins și a căzut în elice. Parapanta s-a prăbușit în Porto Sant’Elipido, lângă o piscină din regiunea Fermo, în apropierea Mării Adriatice. Căderea parapantei a cauzat rănirea unei femei.

Jurnaliștii investigatori încearcă să obțină acces la camera parașutistului austriac pentru a vedea cu exactitate ce a cauzat prăbușirea. Anterior, cauza stabilită a morții parașutistului era infarctul. Potrivit Daily Mail, echipajele de salvare au încercat să-l resusciteze pe Felix Baumgartner, dar fără succes.

Mihaela Rădulescu a distribuit imagini de la ultimul zbor

Felix Baumgartner, un atlet sponsorizat de Red Bull, își petrecuse ultimele clipe din viață într-o vacanță alături de partenera sa de viață, Mihaela Rădulescu, vedetă de televiziune din România care a prezentat „Duminica în Familie” și a fost jurat la „Românii au Talent”.

Ea a distribuit ultima filmare cu partenerul ei în viață, cu doar câteva minute înainte ca acesta să se prăbușească. Vedeta a scris că nu știa că avea să filmeze „ultimul zbor al lui Felix Baumgartner”. Într-o postare pe X, Mihaela Rădulescu a scris:

„Timp de peste 12 ani am fost acolo, la fiecare decolare și aterizare, de la parașutism, parapantă, zboruri cu elicopterul, paramotor până la spectacole acrobatice. Și când nu am putut fi acolo pentru unele zboruri cu elicopterul, aveam codul WLC. Nu am ratat niciunul. Cu excepția… acestui zbor. Se duce acasă acum, acolo sus, unde a fost cel mai fericit din lume”.

Procuratura italiană a declarat că ar putea dura 40-45 zile pentru finalizarea anchetei.

Baumgartner a căpătat recunoaștere internațională pe 14 octombrie 2012, după ce a sărit dintr-un balon cu heliu din stratosferă, efectuând cea mai înaltă săritură cu parașuta din lume – de la 39 de km înălțime. A devenit primul om care a depășit bariera sunetului față de suprafață, în cădere iberă verticală.

