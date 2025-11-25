Prima pagină » Știri externe » Proiect controversat în Suedia. Ciorile, antrenate să strângă mucuri de ȚIGARĂ în schimbul hranei: „Nu putem educa oamenii”

Proiect controversat în Suedia. Ciorile, antrenate să strângă mucuri de ȚIGARĂ în schimbul hranei: „Nu putem educa oamenii”

Mihai Tănase
25 nov. 2025, 08:17, Știri externe
Proiect controversat în Suedia. Ciorile, antrenate să strângă mucuri de ȚIGARĂ în schimbul hranei: „Nu putem educa oamenii”
Foto: Profimedia images

O companie suedeză testează un sistem inovator în care ciorile sunt recompensate cu hrană pentru colectarea mucurilor de țigară. Compania susține că astfel încearcă să reducă gunoiul stradal, însă proiectul stârnește deja controverse legate de sănătatea păsărilor și etica folosirii animalelor pentru curățarea deșeurilor umane.

O companie suedeză a dezvoltat un dispozitiv care dă hrană ciorilor în schimbul mucurilor de țigară adunate, potrivit The Guardian.

Mașinăria de mâncare pentru ciori creată de startup-ul Corvid Cleaning din Sodertalje le permite păsărilor să introducă mucurile într-o fantă specială, iar dispozitivul le recompensează cu porții mici de mâncare.

Sistemul poate distinge între mucuri și alte obiecte, precum pietre sau frunze, prevenind astfel „frauda accidentală”. Fundația „Hall Sverige Rent” („Păstrați Suedia Curată”) estimează că mucurile reprezintă 62% din gunoiul stradal din Suedia, iar utilizarea păsărilor ar putea reduce costurile de curățare cu până la 75%.

„Putem dresa ciorile, dar nu putem învăța oamenii să nu arunce gunoiul”

Thomas Thernstrom, responsabil cu salubritatea în Sodertalje, a comentat ironic situația: „Putem învăța ciorile să adune mucuri, dar nu putem învăța oamenii să nu le arunce pe jos. E o idee interesantă”.

Cercetătorii avertizează că ciorile ar putea fi expuse la substanțe toxice din filtrele de țigară, precum nicotină, arsenic și hidrocarburi, despre care se știe că sunt cancerigene. Ei cer evaluări suplimentare pentru a determina efectele pe termen lung asupra sănătății păsărilor.

