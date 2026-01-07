Prima pagină » Știri externe » Proprietarii barului „Le Constellation” rup tăcerea după ce au apărut noi informații compromițătoare

07 ian. 2026, 18:29
Proprietarii barului „Le Constellation” din Crans-Montana cooperează în totalitate cu autoritățile și au declarat nu vor ezita să-și asume neglijența care a declanșat incendiul de pe Anul Nou, rezultând pierderea a 40 de vieți. 

„Ne declarăm devastați și plini de durere”, au declarat proprietarii Jacquest Moretti și Jessica Moretti. Presa elvețiană și opinia publică încă își exprimă îndoiala privind măsurile de siguranță ale localului la prevenirea incendiilor.

Swissinfo dezvăluie că barul n-a mai fost inspectat din 2019. Consiliul local al stațiunii de schi și-a exprimat deja regretul profund, invocând neefectuarea inspecțiilor periodice în perioada anilor 2020-2025.

Proprietarii sunt dispuși să coopereze cu autoritățile

Parchetul din Valais a deschis o investigație împotriva proprietarilor barului pentru următoarele acuzații: ucidere din culpă, vătămare din culpă și neglijența care a cauzat incendiul. În declarația publicată de avocații lor, proprietarii au asigurat că anchetatorii pot avea încredere în aceștia și sunt dispuși să coopereze chiar și cu dovezi.

„Puteți fi siguri că vom coopera pe deplin cu ei în această privință și că nu vom încerca să ne eschivăm de la responsabilități în niciun fel”, a transmis cuplul.

Cei doi au declarat că se gândesc în permamență la victime, la familiile lor și la persoanele rănite, și de asemenea, au mai transmis că se roagă pentru „curajul” salvatorilor.

Proprietarul barului a fost condamnat pentru proxenetism în urmă cu 20 de ani

Daily Mail  scrie că managerul barului a fost implicat într-un caz de proxenetism. Anterior, el a deținut o altă afacere: un salon de masaj erotic numit „Hot Rabbit” de la Geneva. Jacques Moretti recruta tinere franceze pentru salonul de masaj erotic.

El a fost condamnat pentru proxenetism și recrutare de prostituate de o instanță penală din Annecy, sudul Franței, în 2008.  Salonul de masaj „Hot Rabbit” de pe Rue du Lièvre (care se traduce prin „iepure”) din Geneva a fost percheziționat de poliția elvețiană.

„Este cunoscut pentru cazuri de proxenetism care datează de aproximativ 20 de ani, precum și pentru un caz de răpire și sechestrare”, a scris publicația.

RTL, o rețea națională de radio, a declarat:

„Bărbatul născut în Corsica… a fost închis în Savoia în 2005, pentru implicare în cazuri de proxenetism, fraudă, răpire și sechestrare ilegală”.

