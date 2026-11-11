Șeful spionajului extern al Ucrainei anunță ce s-a discutat în cadrul negocierilor istorice dintre SUA, Rusia și Ucraina de la Abu Dhabi: „Am ajuns la un acord”

Rustem Umerov, șeful spionajului extern al Ucrainei și șeful delegației de la Kiev, a anunțat finalizarea celei de-a doua zi de de negocieri dintre Ucraina și Federația Rusă de la Abu Dhabi printr-un acord care indică semne că cele două părți beligerante continuă să coopereze în schimbul de prizonieri.

Cu toate că mediatorii din Statele Unite au subliniat că divergențele privind teritoriile persistă în continuare, Moscova și Kiev au anunțat că vor face un nou schimb amplu de prizonieri de război.

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Fostul ministru ucrainean al Apărării, actual șef al Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, Rustem Umerov, a spus că repatrierea ucrainenilor luați prizonieri a rămas în continuare printre prioritățile principale ale Kievului.

„Am încheiat două zile de negocieri în Emiratele Arabe Unite. Principalul rezultat este că am ajuns la un acord privind un schimb de prizonieri de război la scară largă. Acum lucrăm la finalizarea detaliilor și la punerea în practică a acestui acord. Repatrierea concetățenilor noștri rămâne una dintre prioritățile noastre principale. Facem tot ce este posibil pentru a ne asigura că fiecare ucrainean se întoarce din captivitate cât mai curând posibil”, a declarat Rustem Umerov în mesajul publicat pe platforma de socializare X.

Oficialul ucrainean a subliniat că s-a discutat despre încetarea conflictului la scară largă care durează de aproape cinci ani, dar și despre reconstrucția Ucrainei de după război. A precizat că sunt „diferențe semnificative” și că delegația ucraineană se așteaptă la „multă muncă dificilă”, dar crede în oportunitatea de a continua negocierile pentru pace.

„În cadrul formatului trilateral Ucraina–SUA–Rusia, am discutat despre instaurarea păcii și reconstrucția Ucrainei după război. Primul pas — să punem capăt războiului și să asigurăm garanții de securitate pentru Ucraina. În aceste două zile, părțile au avut ocazia să-și prezinte direct pozițiile. Rămân însă diferențe semnificative. Ne așteaptă încă multă muncă dificilă, dar există oportunități de a continua procesul de negociere”, a explicat Umerov pe platforma de socializare.

Sursa Foto: Profimedia