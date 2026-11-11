A 44-a noapte de proteste pentru eliberarea lui Călin Georgescu. Susținătorii fostului prezidențiabil scandează în fața Arestului Central: „Dosar fabricat, Călin nevinovat!”

Susținătorii lui Călin Georgescu continuă protestele în fața Arestului Central al Poliției Capitalei. Miercuri seară, 11 noiembrie, oamenii s-au adunat pentru a 44-a noapte consecutivă, cerând eliberarea acestuia.

Protestele continuă pe strada George Georgescu din București, în apropierea Pieței Unirii, unde susținătorii fostului candidat la prezidențiale se adună seară de seară, încă din 29 septembrie, când acesta a fost arestat preventiv.

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La fel ca în serile precedente, manifestația are ca principală revendicare eliberarea lui Călin Georgescu. Aproximativ 100 de persoane s-au adunat în fața Arestului Central cu steaguri ale României, dar și cu pancarte cu mesaje în care se cere eliberarea lui Georgescu. De asemenea, mulțimea a scandat minute în șir „Călin Georgescu este președinte!” și „Dosar fabricat, Călin nevinovat!”.

Scandal la procesul lui Călin Georgescu. Susținătorii au încercat să forțeze intrarea în sala de judecată

La Curtea de Apel București au avut loc momente tensionate. Zeci de susținători ai lui Călin Georgescu au încercat să pătrundă în sala în care fostul candidat la alegerile prezidențiale este judecat alături de Horațiu Potra, într-un dosar privind tentativa de lovitură de stat. Situația a degenerat în îmbrânceli cu jandarmii, care au fost nevoiți să suplimenteze dispozitivul de ordine.

Incidentele au izbucnit pe holurile Curții de Apel București, unde mai multe persoane venite să îl susțină pe Călin Georgescu au încercat să intre în sala de judecată, deși numărul locurilor disponibile era limitat.

Nemulțumiți că nu li s-a permis accesul, unii dintre susținători au încercat să treacă de jandarmii aflați la intrare. S-a creat îmbulzeală, iar mai multe persoane s-au îmbrâncit cu forțele de ordine. Jandarmii au intervenit pentru a calma situația și au suplimentat efectivele din fața sălii de judecată.

Călin Georgescu a cerut să plece de la proces

În timp ce pe holurile instanței aveau loc incidentele, Călin Georgescu participa la un nou termen al procesului în care este judecat alături de Horațiu Potra și alte 20 de persoane. În timpul ședinței, fostul candidat la alegerile prezidențiale a solicitat să părăsească sala de judecată și să fie reprezentat în continuare de avocatul său.

Procesul vizează acuzații legate de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Procurorii susțin că, după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, ar fi fost pregătite acțiuni menite să provoace destabilizare și violențe.

Fostul prezidențiabil este acuzat de complicitate la tentativa de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale. Acuzațiile urmează să fie analizate de instanță, cu respectarea prezumției de nevinovăție.