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Discuțiile de pace de la Abu Dhabi bat pasul pe loc. Ucraina a respins propunerea Statelor Unite de a modifica granițele din Donbas în favoarea Rusiei

Discuțiile de pace de la Abu Dhabi bat pasul pe loc. Ucraina a respins propunerea Statelor Unite de a modifica granițele din Donbas în favoarea Rusiei
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Ucraina a respins propunerea susținută de Statele Unite privind modificarea granițelor sale administrative din Donețk și Luhansk pentru a debloca negocierile de pace de la Abu Dhabi. Planul înaintat de emisarii lui Donald Trump viza cedarea de teritorii prin care Moscova ar fi putut revendica o cucerire completă a regiunilor din Donbas, fără ca Kievul să cedeze orașele pe care le deține încă acolo.

Eforturile depuse  de emisarii americani de a pune capăt războiului au intrat, din nou, în impas din cauza cererilor Rusiei ca Ucraina să cedeze aproximativ 5.180 de kilometri pătrați din Donețk și Luhansk, pe care armata rusă nu a reușit să îi cucerească până în prezent.

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Înainte de discuțiile de marți de la Abu Dhabi, Trump a sugerat că o Ucraină postbelică ar avea o „formă diferită”, în timp ce oficialii americani au insinuat că Kievul a dat dovadă în privat de o oarecare flexibilitate în ceea ce privește concesiile teritoriale. Cu toate acestea, o sursă ucraineană apropiată discuțiilor a declarat pentru The Telegraph că „delegația Ucrainei nu a discutat niciodată despre concesii privind teritoriile ocupate de Rusia”.

„Ucraina nu o va recunoaște niciodată, nici de facto, nici de jure. Și aceasta a fost întotdeauna poziția noastră la masa negocierilor.”

Ucraina și Rusia au reluat discuțiile față în față marți, după o pauză de nouă luni în procesul mediat de SUA. Oficialii americani, ruși și ucraineni s-au întâlnit la Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, pentru discuții mediate de Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, și Steve Witkoff, prietenul președintelui american.

Având în vedere posibilitatea limitată de a discuta despre cedările teritoriale, negociatorii americani s-au concentrat pe garanțiile de securitate postbelice care ar preveni izbucnirea unui nou război în cazul în care s-ar conveni asupra unui armistițiu.

„Întrebarea pe care ne-o pun cel mai des europenii este: sunt rușii și președintele Putin cu adevărat pregătiți pentru pace?”, a precizat Kushner în deschiderea discuțiilor de pace. „Și din ceea ce eu și Steve am auzit de la el [Putin], putem spune cu tărie că credem asta în condițiile potrivite.”

În urma încheierii discuțiilor de marți, Volodimir Zelenski a scris pe social media că acestea au fost „constructive și destul de substanțiale”.

„Au avut timp să discute despre necesitatea și posibilii parametri pentru măsuri umanitare. Eliberarea prizonierilor este o prioritate. Au vorbit în detaliu despre conținutul garanțiilor de securitate pentru Ucraina și despre fundamentele pentru asigurarea funcționării acestor garanții pe termen lung”, a adăugat președintele Ucrainei.

Marți, echipele ucraineană și americană au purtat discuții separate și cu delegația europeană sosită la Abu Dhabi, inclusiv cu Jonathan Powell, consilierul britanic pentru securitate națională.

Jared Kushner a declarat în sală că planul său pentru cele două zile de discuții era să-i convingă pe ruși să „le permită în sfârșit europenilor să participe la întâlniri… ceea ce credem că va fi esențial pentru realizarea de progrese”.
Cu toate acestea, oficialii europeni au fost nevoiți să părăsească încăperea înainte de intrarea rușilor, după ce Moscova s-a opus implicării lor.

Americanii sunt de părere că negocierea oricărui compromis teritorial între Kiev și Moscova nu se va face fără discuții despre „arhitectura de securitate” a Europei. De-a lungul anilor, Vladimir Putin a deplâns în repetate rânduri ceea ce el descrie ca fiind expansiunea NATO spre est, în sfera de influență a Rusiei.

Putin spune că extinderea Alianței Nord-Atlantice este văzută de la Moscova ca o amenințare la adresa securității propriei țări. Oficialii europeni au avertizat că orice cerere adresată NATO de a reduce prezența trupelor și a armamentului va fi respinsă rapid.

Cu toate acestea, au semnalat disponibilitatea de a discuta redeschiderea canalelor de comunicare cu Moscova pentru a dezamorsa tensiunile.

„Lucrăm îndeaproape cu ucrainenii, iar scopul nostru este să subliniem un principiu fundamental: căutarea păcii în Ucraina și securitatea în Europa sunt inextricabil legate”, a declarat un oficial francez înainte de negocieri. „Nu poate exista o soluționare durabilă în Ucraina fără a se lua în considerare securitatea europeană și nici vreun acord privind securitatea în Europa fără europeni”.

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