Protestatarii au BLOCAT Italia. Cum arată situația în orașele principale

Protestele pro-Palestina au cuprins Italia și au creat haos în orașele principale din a treia economie a Uniunii Europene. Sindicatele și-au unit forțele cu studenții pentru a paraliza activitatea economică din țară, după ce peste 400 de activiști au fost reținuți de autoritățile israeliene în timp ce încercau să livreze ajutoare pe mare palestinienilor din Fâșia Gaza.

Potrivit ANSA, 100.000 de oameni au mărșăluit pe străzile din Milano. Protestatarii au pornit din Piazza Oberdan cântând melodia „Bella Ciao” până la Piazza Leonardo Da Vinci, destinația finală a demonstrației.

Trenurile au fost anulate și întârzierile au depășit 5 ore la Gara Centrală din Milano din cauza grevei generale. Din cauza manifestațiilor, mai multe linii de tramvai și autobuz au fost deviate.

Toate cele cinci linii de metrou din Milano au rămas deschise în pofida grevei anunțate.

La Roma, 60.000 de protestatari și-au făcut simțită prezența pe străzile capitalei. Transportul public a fost complet paralizat.

În Napoli, manifestanții au blocat portul din localitate. Mai multe trenuri au fost anulate. Autobuzele și tramvaiele circulă în regim redus.

La Florența, protestatarii au blocat liniile de tren, astfel că transportul feroviar este complet blocat. Poliția încearcă să convingă manifestanții să elibereze șinele.

În Bologna, manifestanții au cerut demisia guvernului Meloni și au blocat principalele artere rutiere din oraș.

La Torino, peste 50.000 de oameni au mărșăluit pe străzi cu pancarte precum „Palestina liberă” sau „Boicotați Israelul”. De asemenea, protestatarii au scandat împotriva lui Jeff Bezos, care și-a anunțat prezența în oraș la Săptămâna Tehnologiei Italiene.

