Protestele studențești au cuprins Italia. Manifestanții vor dreptate pentru PALESTINIENII din Fâșia Gaza

Protestele au cuprins marile centre universitare din Italia, iar manifestanții au promis să blocheze economia țării, fiind solidari cu cauza palestiniană.

Inițiativa universităților de a condamna acțiunile militare ale Israelului în Fâșia Gaza a luat forma unui protest general, după ce o flotilă de nave comerciale, încărcate cu ajutoare pentru palestinieni, a fost reținută de paza de coastă israeliană.

Sindicatele italiene au coalizat cu asociațiile studențești și au anunțat grevă generală mâine. Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a fost surprinsă de această mișcare, notează ANSA.

„M-aș fi așteptat ca sindicatele să nu convoace o grevă generală vineri, cel puțin pe o problemă pe care o considerau deosebit de importantă, precum Gaza. Weekendul prelungit și revoluția nu merg mână în mână”, a declarat Meloni.

Protestatarii italieni, pe model francez: BLOCĂM TOT

Peste 10.000 de manifestanți au ieșit pe străzile capitalei, la Roma. Evenimentele nu au fost lipsite de incidente.

A fost nevoie de intervenția poliției pentru a despărți protestatarii pro-palestinieni de unii membri ai comunității evreiești, după ce s-au încăierat în curtea unei școli.

Universitatea Sapienza din Roma a schimbat regimul cursurilor în aceste zile, din cauza protestelor.

„Cursurile, acolo unde este posibil, se vor ține fizic. Restul trec în regim online”, anunță reprezentanții universității.

Studenții de la Universitatea din Milano sunt pregătiți pentru grevă general.

„După demonstrațiile de azi, mâine blocăm tot, așa cum am primis”, transmit studenții milanezi.

În Bologna, studenții au încercat să blocheze traficul feroviar, după ce s-au mutat cu protestele în gară. Mulțimile însă au fost repede dispersate de carabinieri, care i-au respins pe protestatari cu o ploaie de bastoane. Incidentele violente s-au soldat cu mai multe arestări.

În Pisa, au fost aproximativ 300 de protestatari pro-Palestina din rândul studențimii, care au mărșăluit prin centrul orașului. Proteste pașnice au avut loc și în Veneția, Genova, Florența, Cagliari, Bari și Torino.

Mii de oameni sunt așteptați să mărșăluiască mâine, cu scopul de a bloca zonele sensibile ale orașelor, astfel încât să paralizeze activitatea economică. Autoritățile anunță că vor exista devieri de la arterele principale care merg către aeroport, gară sau port.

