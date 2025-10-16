PROTESTE anti-Israel la Barcelona. Cel puțin 15 persoane au fost arestate

Cel puțin 15 persoane au fost arestate miercuri în timpul unor demonstrații anti-Israel organizate la Barcelona, ​​a transmis Poliția catalană.

Protestatarii au mărșăluit spre consulatul israelian din oraș, atacând și vandalizând francize ale unor companii acuzate de colaborare cu Israelul, inclusiv Burger King, McDonalds și Starbucks. De asemenea, demonstranții au dat foc pubelelor de gunoi, au blocat o arteră centrală și s-au ciocnit cu forțele de ordine antirevoltă, scrie Times of Israel.

Organizatorii au susținut că 50.000 de persoane au participat la proteste, în timp ce poliția a estimat cifra la 15.000, relatează La Vanguardia.

Over 40.000 people took to the Barcelona streets on Wednesday, October 15, during the general strike in support of Palestine and in protest against Israel.

The night ended with heavy clashes between demonstrators and the Catalan police, near the Israeli consulate. pic.twitter.com/iTaR805Men — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) October 16, 2025

Proteste împotriva situației din Gaza au avut loc în 40 de orașe din Spania. Protestatarii din Barcelona au încercat, de asemenea, să atace echipa de baschet Hapoel Ierusalim, forțând jucătorii și antrenorii să schimbe hotelul în care erau cazați. Echipa a pierdut în fața echipei Manresa la Eurobasket, jucând într-o arenă goală din motive de securitate.

În alte localități, cinci protestatari au fost arestați în timpul ciocnirilor cu poliția care proteja echipa de baschet Hapoel Tel Aviv înaintea unui meci împotriva echipei Valencia.

