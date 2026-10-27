James Purnell, șeful de cabinet al prim-ministrului, își dorește ca Andy Burnham să convoace alegeri generale anticipate în decembrie sau la începutul anului 2027.

Dan Hodges, de la Daily Mail, a argumentat că Andy Burnham ar trebui să declanșeze alegerile înainte de prezentarea bugetului, deoarece deciziile dificile care vor trebui luate atunci ar pune capăt brusc entuziasmului cu care alegătorii l-au primit pe noul lider.

Hodges și-a schimbat pronosticul, sugerând că Burnham va convoca alegeri la începutul anului viitor. Situația poate fi descrisă decât astfel: lucrurile nu pot decât să se înrăutățească pe măsură ce trece timpul.

În weekend, Hodges a citat un ministru care a dorit să rămână anonim, afirmând:

„Strategia va deveni foarte clară imediat ce va fi prezentat bugetul. Nu va exista nimic acolo care să provoace panică. Planul este să lăsăm avansul în sondaje să crească în continuare, până când vom ajunge în punctul în care ne putem asigura o majoritate de 40 sau 50 de locuri, iar apoi să convocăm alegeri.”

Între timp, și Iain Dale, de la postul LBC, s-a alăturat discuției, avansând o variantă și mai timpurie. El consideră că există „mai mult decât o simplă posibilitate” ca Burnham să-i solicite Regelui Charles al III-lea dizolvarea Parlamentului săptămâna viitoare, pentru ca alegerile să aibă loc joi, 10 decembrie.

Acest interval ar permite respectarea termenului legal de 25 de zile lucrătoare pentru campania electorală.

Dale afirmă: „Până la Crăciun, sondajele se vor fi schimbat probabil, iar varianta alegerilor în luna mai va fi exclusă, ceea ce înseamnă că el ar trebui să mizeze pe o redresare a situației Partidului Laburist până în 2029”.

Kemi Badenoch, liderul conservatorilor, a prezis luna trecută că Burnham, fiind „un premier jucător”, ar putea convoca alegeri înainte de Crăciun., potrivit The Independent.

Ceea ce l-ar pune pe liderul reformatorilor Nigel Farage într-o poziție dificilă. Inițiatorul Brexit încă îl imploră pe Rupert Lowe și pe membrii Partidului Restauratorilor să revină în partidul său.

Politicianul naționalist Rupert Lowe, care a devenit controversat pentru că a promis că va deporta toți migranții din Regatul Unit dacă va ajunge premier, a smuls o bună parte din membrii și susținătorii Partidului Reformator după ce și-a înființat propriul partid: Partidul Restaurării.

Nici Badenoch nu este pregătită. De altfel, convocarea alegerilor acum ar împiedica Partidul Reformator să își cheltuiască întregul fond de campanie de 72 de milioane de lire sterline, întrucât ar intra în vigoare limitele privind cheltuielile electorale. Va trebui să utilizeze doar aproximativ jumătate din această sumă.

Sursa Foto: Parlamentul Marii Britanii