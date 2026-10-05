Protestele violente ale elevilor au scăpat de sub control în Franța. Aproape 500 de licee au fost închise luni, 24 de școli au fost incendiate sau jefuite. Peste 5.000 de tineri arestați, majoritatea minori

Criza din Franța scapă cu totul de sub control. Aproape 500 de licee din hexagon vor avea cursurile suspendate total sau parțial luni, după violențele extreme care au însoțit protestele elevilor. 24 de unități au fost incendiate sau jefuite, 78 de angajați din educație au fost răniți, iar peste 5.000 de persoane au fost arestate, marea majoritate minori.

Autoritățile franceze au anunțat că vor închide total sau parțial aproape 500 de licee luni, după mai multe zile de proteste ale elevilor care au degenerat în confruntări cu forțele de ordine, incendieri și acte de vandalism, potrivit BBC.

Ministrul francez al Educației, Édouard Geffray, a anunțat că activitatea va fi afectată în aproximativ 400-500 de unități de învățământ, deoarece autoritățile nu pot garanta desfășurarea cursurilor în condiții de siguranță.

„Cursurile vor fi suspendate total sau parțial” acolo unde condițiile de securitate „nu au fost îndeplinite”, a declarat Édouard Geffray, ministrul francez al Educației.

Amploarea violențelor a fost anunțată în bilanțul prezentat de autorități: 24 de școli au fost „incendiate sau jefuite” de la declanșarea manifestațiilor.

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Protestele au început săptămâna trecută și s-au extins rapid de la Paris către alte mari orașe ale Franței, printre care Montpellier, Nantes și Marsilia. Mii de elevi și alți tineri au ieșit în stradă pentru a reclama problemele din sistemul de educație: lipsa profesorilor, clasele supraaglomerate și condițiile precare din unele clădiri școlare.

Până vineri, 735 dintre cele aproximativ 3.700 de școli din Franța fuseseră afectate „într-un fel sau altul” de protestele violente, potrivit ministrului Justiției, Gérald Darmanin.

Guvernul încearcă acum să readucă treptat elevii în sălile de clasă. Geffray a promis o „reîntoarcere parțială și progresivă la cursuri”, acolo unde situația de securitate o permite.

Guvernul acuză infiltrarea grupărilor de extremă stânga

Executivul francez susține că manifestațiile pornite de la nemulțumirile elevilor au fost deturnate în anumite zone de grupări radicale.

„Există activiști, în special din extrema stângă, care s-au infiltrat în mișcarea elevilor de liceu, au deturnat-o de la elevii înșiși și s-au angajat în acte de violență extremă”, a afirmat Édouard Geffray.

Ministrul a avertizat că escaladarea pune în pericol atât elevii, cât și personalul unităților de învățământ.

„În mod evident, acest lucru reprezintă un risc atât pentru personalul nostru, cât și pentru elevii noștri”, a spus Geffray.

Bilanțul incidentelor indică 78 de angajați din educație răniți, o situație pe care ministrul a descris-o drept „ceva ce nu am mai văzut până acum”.

Reacția forțelor de ordine a dus la un număr foarte mare de rețineri. Numai vineri au fost arestate 1.747 de persoane, potrivit ministrului de Interne, Laurent Nuñez. În total, peste 5.000 de persoane au fost arestate de la izbucnirea manifestațiilor, potrivit AFP. Aproximativ 85% dintre acestea sunt minori.

Protestatarii anunță noi manifestații

Criza nu pare să se încheie odată cu redeschiderea parțială a școlilor. Organizatorii au făcut apel la continuarea protestelor marți și acuză guvernul că nu a prezentat suficiente „măsuri concrete” pentru problemele reclamate de elevi.

Premierul Sébastien Lecornu a anunțat duminică un răspuns suplimentar al Executivului pentru a „rezolva dificultățile cu care se confruntă elevii de liceu și personalul didactic”.

Măsurile vizează menținerea continuității cursurilor, modernizarea infrastructurii, o mai bună organizare a zilei școlare și creșterea transparenței platformei franceze pentru admiterea la universități.

Guvernul accelerează în paralel revizuirea proiectului legislativ cunoscut drept „vandal-pays”, construit pe principiul că persoanele identificate drept responsabile pentru distrugeri trebuie să suporte costurile pagubelor provocate.