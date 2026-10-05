Prima pagină » Știri externe » Protestele violente ale elevilor au scăpat de sub control în Franța. Aproape 500 de licee au fost închise luni, 24 de școli au fost incendiate sau jefuite. Peste 5.000 de tineri arestați, majoritatea minori

Protestele violente ale elevilor au scăpat de sub control în Franța. Aproape 500 de licee au fost închise luni, 24 de școli au fost incendiate sau jefuite. Peste 5.000 de tineri arestați, majoritatea minori

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Criza din Franța scapă cu totul de sub control. Aproape 500 de licee din hexagon vor avea cursurile suspendate total sau parțial luni, după violențele extreme care au însoțit protestele elevilor. 24 de unități au fost incendiate sau jefuite, 78 de angajați din educație au fost răniți, iar peste 5.000 de persoane au fost arestate, marea majoritate minori.

Autoritățile franceze au anunțat că vor închide total sau parțial aproape 500 de licee luni, după mai multe zile de proteste ale elevilor care au degenerat în confruntări cu forțele de ordine, incendieri și acte de vandalism, potrivit BBC.

Ministrul francez al Educației, Édouard Geffray, a anunțat că activitatea va fi afectată în aproximativ 400-500 de unități de învățământ, deoarece autoritățile nu pot garanta desfășurarea cursurilor în condiții de siguranță.

„Cursurile vor fi suspendate total sau parțial” acolo unde condițiile de securitate „nu au fost îndeplinite”, a declarat Édouard Geffray, ministrul francez al Educației.

Amploarea violențelor a fost anunțată în bilanțul prezentat de autorități: 24 de școli au fost „incendiate sau jefuite” de la declanșarea manifestațiilor.

Sursa video – X/@TrendingEx

Protestele au început săptămâna trecută și s-au extins rapid de la Paris către alte mari orașe ale Franței, printre care Montpellier, Nantes și Marsilia. Mii de elevi și alți tineri au ieșit în stradă pentru a reclama problemele din sistemul de educație: lipsa profesorilor, clasele supraaglomerate și condițiile precare din unele clădiri școlare.

Până vineri, 735 dintre cele aproximativ 3.700 de școli din Franța fuseseră afectate „într-un fel sau altul” de protestele violente, potrivit ministrului Justiției, Gérald Darmanin.

Guvernul încearcă acum să readucă treptat elevii în sălile de clasă. Geffray a promis o „reîntoarcere parțială și progresivă la cursuri”, acolo unde situația de securitate o permite.

Guvernul acuză infiltrarea grupărilor de extremă stânga

Executivul francez susține că manifestațiile pornite de la nemulțumirile elevilor au fost deturnate în anumite zone de grupări radicale.

„Există activiști, în special din extrema stângă, care s-au infiltrat în mișcarea elevilor de liceu, au deturnat-o de la elevii înșiși și s-au angajat în acte de violență extremă”, a afirmat Édouard Geffray.

Ministrul a avertizat că escaladarea pune în pericol atât elevii, cât și personalul unităților de învățământ.

„În mod evident, acest lucru reprezintă un risc atât pentru personalul nostru, cât și pentru elevii noștri”, a spus Geffray.

Bilanțul incidentelor indică 78 de angajați din educație răniți, o situație pe care ministrul a descris-o drept „ceva ce nu am mai văzut până acum”.

Reacția forțelor de ordine a dus la un număr foarte mare de rețineri. Numai vineri au fost arestate 1.747 de persoane, potrivit ministrului de Interne, Laurent Nuñez. În total, peste 5.000 de persoane au fost arestate de la izbucnirea manifestațiilor, potrivit AFP. Aproximativ 85% dintre acestea sunt minori.

Protestatarii anunță noi manifestații

Criza nu pare să se încheie odată cu redeschiderea parțială a școlilor. Organizatorii au făcut apel la continuarea protestelor marți și acuză guvernul că nu a prezentat suficiente „măsuri concrete” pentru problemele reclamate de elevi.

Premierul Sébastien Lecornu a anunțat duminică un răspuns suplimentar al Executivului pentru a „rezolva dificultățile cu care se confruntă elevii de liceu și personalul didactic”.

Măsurile vizează menținerea continuității cursurilor, modernizarea infrastructurii, o mai bună organizare a zilei școlare și creșterea transparenței platformei franceze pentru admiterea la universități.

Guvernul accelerează în paralel revizuirea proiectului legislativ cunoscut drept „vandal-pays”, construit pe principiul că persoanele identificate drept responsabile pentru distrugeri trebuie să suporte costurile pagubelor provocate.

Comentarii 1
  • P Alui

    Stânga e partidul miliardarilor! Imigrația e mana de lucru cea mai ieftină dintr-o țară, așa ca patronii obțin profit maxim prin angajarea imigranților. E interesant ca partidele care susțin interesele localnicilor sunt considerate de “extrema dreapta”, cand de fapt politicile lor ar reduce profitul patronilor!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Alertă la granița dintre Moldova și Ucraina. Un proiectil a căzut în zona punctului de frontieră Palanca–Maiaki–Udobnoe a ricoșat din sol și a lovit un autobuz. Ce îndeamnă Poliția de Frontieră
13:17
Alertă la granița dintre Moldova și Ucraina. Un proiectil a căzut în zona punctului de frontieră Palanca–Maiaki–Udobnoe a ricoșat din sol și a lovit un autobuz. Ce îndeamnă Poliția de Frontieră
FLASH NEWS Incident grav de securitate în Danemarca. Persoane necunoscute au obținut acces, timp de 10 zile, la registrele populației. Datele a 8,8 milioane de cetățeni, compromise. Ce anunță autoritățile
12:38
Incident grav de securitate în Danemarca. Persoane necunoscute au obținut acces, timp de 10 zile, la registrele populației. Datele a 8,8 milioane de cetățeni, compromise. Ce anunță autoritățile
ULTIMA ORĂ Cum a reușit premierul spaniol Pedro Sanchez să rămână la putere timp de trei mandate consecutive
11:24
Cum a reușit premierul spaniol Pedro Sanchez să rămână la putere timp de trei mandate consecutive
NEWS ALERT Pedro Sánchez declanșează alegeri anticipate în Spania. Popularii și naționaliștii, favoriți să preia puterea la Madrid. Pe ce pariază premierul
11:12
Pedro Sánchez declanșează alegeri anticipate în Spania. Popularii și naționaliștii, favoriți să preia puterea la Madrid. Pe ce pariază premierul
APĂRARE Merz anunță un nou ajutor militar de 1 miliard de euro pentru Ucraina. Companiile nemțești au semnat acorduri de 6,5 miliarde. Ce arme ar urma să primească Kievul
10:25
Merz anunță un nou ajutor militar de 1 miliard de euro pentru Ucraina. Companiile nemțești au semnat acorduri de 6,5 miliarde. Ce arme ar urma să primească Kievul
FLASH NEWS SUA au retras toate cele 12 bombardiere B-1 de la RAF Fairford, după un presupus complot terorist. Londra spune că există „indicii puternice” privind implicarea Iranului
09:44
SUA au retras toate cele 12 bombardiere B-1 de la RAF Fairford, după un presupus complot terorist. Londra spune că există „indicii puternice” privind implicarea Iranului
Mediafax
„Lașitatea” se pedepsește cu moartea. Sentință pentru 27 de soldați
Digi24
„Sunt cel mai bine păstrat secret murdar din Japonia”. Calvarul unui american încarcerat, deși sentința i-a fost anulată
Cancan.ro
Daiana Prodan a 'DEMASCAT-O' pe Claudia Ion de la Insula Iubirii. De ce ar fi mers în Thailanda, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Florin Răducioiu s-a însurat cu Andreea Albăstroiu, femeia cu 10 ani mai tânără de care se despărțise la un moment dat
Adevarul
De ce mor de inimă de 2,5 ori mai mulți români decât alți europeni. Semnalele de alarmă care salvează vieți
Mediafax
Bani în plus pentru pensionari în decembrie. Cine primește cele mai mari sume
Click
Mirela Vaida a făcut haz de relația cu soacra ei: „Tot neamul lui bocește de când m-a luat fiul”
Cancan.ro
Cutremur de 3,8 grade pe scara Richter luni dimineața, în România. L-ai simțit?
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ce mașini vor putea vedea românii la Salonul Auto București 2026. Printre participanți se numără modele Nissan, Subaru, BYD, Leapmotor și un Ford de 456 CP
Descopera.ro
Sirenele cântătoare din „Odiseea” nu erau femei cu coadă de pește. Cum le înfățișau grecii antici
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Și zici că te persecută profesorul de matematică?
Descopera.ro
Urmele biologice rămase pe avioane. Cum identifică cercetătorii păsările pentru a preveni accidentele
Mediafax Italia
Poți beneficia de IMPOZIT REDUS! Trebuie doar să știi că...
Mediafax Spania
POȚI PRIMI 220 de euro pe lună PENTRU ALIMENTE! Cum să soliciți ajutorul?!
REACȚIE Florin Cîțu are o explicație pentru criza politică din Spania. Ce greșeală ar fi făcut socialiștii
13:24
Florin Cîțu are o explicație pentru criza politică din Spania. Ce greșeală ar fi făcut socialiștii
OFICIAL Nicușor Dan, învins de legea privind combaterea atacurilor de urs. Decretul care permite dublarea numărului de urși împușcați a fost promulgat
13:19
Nicușor Dan, învins de legea privind combaterea atacurilor de urs. Decretul care permite dublarea numărului de urși împușcați a fost promulgat
REACȚIE Siegfried Mureșan readuce în discuție alegerile anticipate. Invocă exemplul Spaniei: ”O opțiune poate fi întoarcerea la cetățeni”
13:07
Siegfried Mureșan readuce în discuție alegerile anticipate. Invocă exemplul Spaniei: ”O opțiune poate fi întoarcerea la cetățeni”
FLASH NEWS USR își anunță poziția înainte de consultările de la Cotroceni: Soluția pentru ieșirea din criză sunt alegerile anticipate
12:50
USR își anunță poziția înainte de consultările de la Cotroceni: Soluția pentru ieșirea din criză sunt alegerile anticipate
ULTIMA ORĂ Trapperul Ian a fost adus în fața magistraților, după ce a stat 24 de ore în arest, după gestul controversat de la Arenele Romane
12:36
Trapperul Ian a fost adus în fața magistraților, după ce a stat 24 de ore în arest, după gestul controversat de la Arenele Romane
FLASH NEWS Toni Neacșu face o paralelă între arestarea lui Călin Georgescu și reținerea trapperului Ian: „Morala și legea nu sunt același lucru”
12:32
Toni Neacșu face o paralelă între arestarea lui Călin Georgescu și reținerea trapperului Ian: „Morala și legea nu sunt același lucru”

Cele mai noi

Trimite acest link pe