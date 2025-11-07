Prima pagină » Știri externe » Proteste masive în Letonia. Oamenii se opun ca țara să se retragă din Convenția de la Istanbul. Ocupă primul loc în Europa la numărul de femei ucise

07 nov. 2025, 11:50
Peste 10.000 de oameni s-au adunat, seara trecută, la Riga, pentru a protesta împotriva posibilei retrageri a Letoniei din Convenția de la Istanbul, relatează publicația Lente.lv.

Semnat de 45 de țări și de Uniunea Europeană începând cu 2019, tratatul Consiliului Europei are scopul de a standardiza sprijinul pentru femeile care sunt victime ale violenței, inclusiv ale violenței domestice.

„Este timpul să dăm un semnal clar atât actualilor deputați ai Saeima (parlamentului n.r.), cât și celor care vor veni după ei — nu vom permite jocuri politice în detrimentul drepturilor omului”, au scris organizatorii mitingului într-un comunicat.

Poliția letonă a estimat că cel puțin 10.000 de persoane au participat la protestul „Să o protejăm pe mama Letonia” din Riga.

Două persoane reținute

Oficialii au raportat că două persoane au fost reținute în timpul protestelor de la Riga, dar, per total, evenimentele s-au desfășurat fără incidente majore. Aceste proteste au stârnit emoții puternice în societate, deoarece mulți consideră că denunțarea convenției este un pas înapoi în domeniul drepturilor omului și al siguranței femeilor.

Printre cei adunați s-au numărat familii cu copii, seniori, precum și membri ai Saeima. Pentru a asigura ordinea publică și securitatea, Poliția de Stat și-a consolidat prezența, folosind atât resurse umane, cât și mijloace tehnice, inclusiv camere video și drone. De asemenea, au fost introduse restricții de trafic în Centrul Vechi din Riga, iar strada Jēkaba, care duce spre Saeima, a fost închisă.

Proteste în toată țara

Acțiuni de solidaritate au avut loc și în alte orașe letone, cum ar fi Cēsis, unde s-au adunat aproximativ 270 de participanți, Liepāja cu aproximativ 600 de participanți și Daugavpils cu aproximativ 50 de participanți. Aceste evenimente s-au desfășurat fără incidente. Proteste au avut loc și la ambasadele Letoniei în mai multe țări europene, inclusiv Helsinki, Tallinn, Haga, Viena, Berlin și Oslo, exprimându-se sprijinul diasporei pentru convenție.

Convenția de la Istanbul și semnificația sa

Convenția de la Istanbul, care a intrat în vigoare în Letonia la 1 mai 2024, este un tratat internațional care impune statelor membre să elaboreze politici pentru a proteja femeile de diverse forme de violență. Aceasta oferă victimelor asistență și protecție completă, inclusiv centre de criză și linii telefonice de urgență pentru situații de criză disponibile 24 de ore din 24.

Parlamentul Letoniei, sau Saeima, a votat pe 31 octombrie retragerea din tratatul privind drepturile omului care se opune violenței împotriva femeilor și violenței domestice.

32 de parlamentari au votat pentru menținerea tratatului, în timp ce 56 au votat pentru ieșire, spunând că tratatul promovează „feminismul radical bazat pe ideologia de gen”. Au existat două abțineri.

Conform statisticilor, Letonia ocupă primul loc în Europa la numărul de femei ucise.

Parlamentul din Letonia a votat pentru retragerea din Convenţia de la Istanbul pentru protecţia femeilor. Mii de oameni au ieșit în stradă

250 de parlamentari sprijină proiectul depus de deputatele PSD, care previne şi combate femicidul şi violenţa care-l precede

