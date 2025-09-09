Guvernul din Nepal a decis să ridice interdicția asupra platformelor de socializare, după ce mii de tineri au ieșit în stradă și au luat cu asalt parlamentul din Kathmandu. Protestele au degenerat în ciocniri violente cu poliția, soldate cu cel puțin 19 morți și peste 100 de răniți.

Decizia de a permite din nou accesul la rețelele sociale a fost luată luni seara, în cadrul unei ședințe de urgență a cabinetului.

„Măsura răspunde cererilor generației Z”, a declarat ministrul comunicațiilor și informațiilor, Prithvi Subba Gurung, citat de presa locală.

Protestele au fost declanșate după ce autoritățile au blocat accesul la 26 de platforme, printre care Facebook, YouTube și Instagram, motivând decizia prin necesitatea combaterii știrilor false, a discursurilor instigatoare la ură și a fraudei online, potrivit The Guardian.

Nemulțumiți, mii de tineri au intrat luni în clădirea parlamentului din Kathmandu, scandând împotriva guvernului și cerând eliminarea corupției. Mulți dintre ei au afișat pancarte cu mesaje precum „ajunge” și „stop corupției”.

Proteste au avut loc și în alte orașe din Nepal, iar în Damak, localitatea natală a premierului KP Sharma Oli, manifestanții au aruncat cu pietre în reședința acestuia.

Platformele de socializare, extrem de populare în Nepal, sunt folosite nu doar pentru divertisment și informare, ci și pentru afaceri.

Închiderea lor bruscă a stârnit nemulțumiri masive în rândul populației tinere.