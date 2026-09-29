Un munte din Nepal s-a prăbușit în câteva secunde după trei zile de ploi abundente. Bilanț: 24 de morți și 14 dispăruți

Alunecările de teren au măturat versantul unui munte din Nepal în câteva secunde. Martorii oculari sunt auziți cum strigă în filmare. După trei zile de ploi abundente, panta s-a prăbușit în apropierea râului Kali Gandaki. Conform ultimelor cifre, cel puțin 24 de persoane au fost ucise și 14 sunt încă dispărute.

Filmarea surprinde cum o porțiune mare de munte se prăbușește în râul Kali Gandaki, totul petrecându-se în doar 6 secunde. Se aud țipetele localnicilor. Case, drumuri și poduri au fost distruse, în timp ce aproximativ 1.500 de persoane au fost forțate să-și părăsească locuințele. Și acest lucru se întâmplă la doar o lună după inundațiile catastrofale provocate de râul Bhote Koshi.

Autoritățile au raportat 1.386 de morți și 5.130 de persoane dispărute în urma inundațiilor catastrofale din Nepal. Într-un incident separat, patru persoane au murit și alte 10 sunt date dispărute după ce o avalanșă a lovit tabăra de bază a muntelui Himlung Himal, din districtul Manang, duminică, a anunțat poliția. Avalanșa a lovit zona Nar Phu și a îngropat un cort în care se se aflau 9 alpiniști și 13 membri ai personalului de sprijin.

Sursa Video: Nexta TV