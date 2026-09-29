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Un munte din Nepal s-a prăbușit în câteva secunde după trei zile de ploi abundente. Bilanț: 24 de morți și 14 dispăruți

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Alunecările de teren au măturat versantul unui munte din Nepal în câteva secunde. Martorii oculari sunt auziți cum strigă în filmare. După trei zile de ploi abundente, panta s-a prăbușit în apropierea râului Kali Gandaki. Conform ultimelor cifre, cel puțin 24 de persoane au fost ucise și 14 sunt încă dispărute.

Filmarea surprinde cum o porțiune mare de munte se prăbușește în  râul Kali Gandaki, totul petrecându-se în doar 6 secunde. Se aud țipetele localnicilor. Case, drumuri și poduri au fost distruse, în timp ce aproximativ 1.500 de persoane au fost forțate să-și părăsească locuințele. Și acest lucru se întâmplă la doar o lună după inundațiile catastrofale provocate de râul Bhote Koshi.

Autoritățile au raportat 1.386 de morți și 5.130 de persoane dispărute în urma inundațiilor catastrofale din Nepal. Într-un incident separat, patru persoane au murit și alte 10 sunt date dispărute după ce o avalanșă a lovit tabăra de bază a muntelui Himlung Himal, din districtul Manang, duminică, a anunțat poliția. Avalanșa a lovit zona Nar Phu și a îngropat un cort în care se se aflau 9 alpiniști și 13 membri ai personalului de sprijin.

Sursa Video: Nexta TV

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