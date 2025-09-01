Prima pagină » Știri externe » Putin acuză Occidentul că este responsabil de războiul din Ucraina/ RUSIA este dispusă să colaboreze cu India și China pentru soluționarea crizei

Putin acuză Occidentul că este responsabil de războiul din Ucraina/ RUSIA este dispusă să colaboreze cu India și China pentru soluționarea crizei

01 sept. 2025, 11:39, Știri externe
Putin acuză Occidentul că este responsabil de războiul din Ucraina/ RUSIA este dispusă să colaboreze cu India și China pentru soluționarea crizei

Președintele rus, Vladimir Putin, a apărat ofensiva din Ucraina, luni, acuzând Occidentul că ar fi declanșat conflictul, cu ocazia participării la summitul OCS de la Beijing.

„Această criză nu a fost declanșată de atacul Rusiei asupra Ucrainei, ci este rezultatul unei lovituri de stat în Ucraina, care a fost susținută și provocată de Occident”, a declarat Vladimir Putin, cu ocazia summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai.

Declarația face referire la mișcările pro-europene din Ucraina, care l-au forțat pe președintele pro-rus să demisioneze în 2014.

„Pentru că soluționarea crizei ucrainene să fie sustenabilă și pe termen lung, trebuie abordate cauzele profunde ale acesteia”, a avertizat Putin, subliniind că o parte a originii conflictului „constă în încercările continue ale Occidentului de a integra Ucraina în NATO”.

Rusia face „pregătiri” pentru discuțiile cu Ucraina

La două săptămâni după desfășurarea summitului din Alaska, la care au participat Vladimir Putin și omologul său american, Donald Trump, președintele rus a declarat că „acordurile” încheiate au deschis calea negocierilor cu Ucraina, conform cotidianului L’Express. Putin i-a dezvăluit președintelui chinez, Xi Jinping, rezultatele discuțiilor cu Trump și pregătirile care se află în desfășurare pentru soluționarea conflictului din Ucraina.

„Apreciem foarte mult eforturile și propunerile Chinei și Indiei care vizează facilitarea rezolvări crizei din Ucraina”, a declarat Putin.

Anterior, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, s-a împotrivit unui potențial rol al Chinei în acordarea garanțiilor de securitate Ucrainei împotriva Rusiei, în contextul în care Beijingul nu și-a exprimat o poziție clară în ceea ce privește războiul dintre cele două state.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Zelenski dezvăluie condițiile unei întâlniri cu Putin/ „China nu poate fi un garant al SECURITĂȚII Ucrainei”

Xi Jinping denunță „mentalitatea specifică RĂZBOIULUI Rece”/ OCS își propune să contracareze „actele de intimidare” ale marilor puteri mondiale

La summitul OCS, Xi Jinping și premierul indian Modi vorbesc despre prietenie într-o lume HAOTICĂ. „Transformări care se întâmplă o dată la un secol”

Citește și

EXTERNE Lenka Belickova, fostă Miss Cehia, a sărit în gol de la etajul 3 al unui hotel. Fiica sa, în vârstă de 8 ani, se afla în cameră
12:34
Lenka Belickova, fostă Miss Cehia, a sărit în gol de la etajul 3 al unui hotel. Fiica sa, în vârstă de 8 ani, se afla în cameră
VIDEO Putin a fost surprins alături de Xi Jinping și Modi la finalul SUMMITULUI OCS! Rusia, China și India resping „amenințarea” Occidentului
12:33
Putin a fost surprins alături de Xi Jinping și Modi la finalul SUMMITULUI OCS! Rusia, China și India resping „amenințarea” Occidentului
EXTERNE SUA suspendă acordarea de vize noi pentru majoritatea cetățenilor palestinieni. Cum justifică Washingtonul decizia
10:59
SUA suspendă acordarea de vize noi pentru majoritatea cetățenilor palestinieni. Cum justifică Washingtonul decizia
EXTERNE Rudy Giuliani, fost primar al orașului New York și apropiat al lui Trump, implicat într-un ACCIDENT de mașină. Transportat de urgență la spital
10:06
Rudy Giuliani, fost primar al orașului New York și apropiat al lui Trump, implicat într-un ACCIDENT de mașină. Transportat de urgență la spital
EXTERNE Franța denunță interferențele EXTERNE în politica Groenlandei/ Barrot avertizează că insula „nu este de vânzare”
10:04
Franța denunță interferențele EXTERNE în politica Groenlandei/ Barrot avertizează că insula „nu este de vânzare”
ANALIZĂ S-a declanșat ALARMA în China, Rusia și Coreea de Nord. SUA desfășoară sistemul de rachete sol-sol Typhon în Japonia
10:00
S-a declanșat ALARMA în China, Rusia și Coreea de Nord. SUA desfășoară sistemul de rachete sol-sol Typhon în Japonia
Mediafax
Prețul rovinietei pentru autoturisme aproape s-a dublat începând de astăzi. Amenzile cresc și ele
Digi24
Președintele polonez, Karol Nawrocki, spune Germaniei că „este timpul să plătească pentru al Doilea Război Mondial”
Cancan.ro
BREAKING! Ilie Bolojan a anunțat DEMISIA: 'Nu are rost să mai stau'
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
Adevarul
De ce au ajuns UE și România în colaps. Un cunoscut economist explică ce soluții salvatoare există: „Green Deal a fost o formă de suicid”
Mediafax
De ce dăm bani Republicii Moldova pentru cercetare. Explicația ministrului Educației
Click
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
Wowbiz
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Antena 3
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
Digi24
Putin a găsit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: „Această criză nu a apărut ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei”
Cancan.ro
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
observatornews.ro
Momentul atacului din Cernavodă, surprins de camere: Fiul victimei a asistat neputincios la crimă
StirileKanalD
Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
KanalD
Când vor fi încărcate cardurile sociale cu 125 de lei
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Mit sau realitate: Dacă oprești neregulamentar și pui avariile, scapi de amendă?
Descopera.ro
Originea vieții pe Pământ, DECODATĂ de cercetători
Capital.ro
Călin Georgescu nu mai scapă. Judecătorii au dat verdictul azi, 1 septembrie
Evz.ro
Nuțu Cămătaru zice că n-a amenințat oamenii că îi dă la lei. „Doar o istorie inventată”
A1
Mihaela Rădulescu s-a întors în România, în mare secret. Cum a fost surprinsă, la o lună de la decesul iubitului său
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
VIDEO De când nu și-a mai văzut Adriana Bahmuțeanu copiii? Aceștia au făcut un lucru scandalos în sala de judecată: „Ei nu vor nici măcar să-i ating.”
RadioImpuls
Mihaela Rădulescu, surprinsă în România la o lună după moartea lui Felix Baumgartner! Cum s-a afișat vedeta și cu cine a fost fotografiată
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Descopera.ro
De ce tot mai mulți copii se îndepărtează de părinți
POLITICĂ Deputatul Adrian Câciu nu crede în „mitul lui Făt Frumos” Bolojan, salvatorul României: „Reformele acestea le face coaliția”
13:04
Deputatul Adrian Câciu nu crede în „mitul lui Făt Frumos” Bolojan, salvatorul României: „Reformele acestea le face coaliția”
ACTUALITATE Cu cât au crescut prețurile rechizitelor și ghiozdanelor, acum, în septembrie 2025. Majorarea TVA a adus un val de scumpiri la început de an școlar
13:01
Cu cât au crescut prețurile rechizitelor și ghiozdanelor, acum, în septembrie 2025. Majorarea TVA a adus un val de scumpiri la început de an școlar
VIDEO FACTURI uriașe la energie. Disperați, românii vin la ghișee și cer explicații de la furnizori
12:34
FACTURI uriașe la energie. Disperați, românii vin la ghișee și cer explicații de la furnizori
ACTUALITATE SUA elimină scutirea de taxe pentru coletele mici. Zeci de țări au SUSPENDAT livrările către America
12:17
SUA elimină scutirea de taxe pentru coletele mici. Zeci de țări au SUSPENDAT livrările către America
POLITICĂ PSD vrea ca refugiații ucraineni să plătească contribuții la bugetul de stat/USR: bonusuri pentru șefii companiilor de stat, la deficit sub 3% / Amendamente
12:17
PSD vrea ca refugiații ucraineni să plătească contribuții la bugetul de stat/USR: bonusuri pentru șefii companiilor de stat, la deficit sub 3% / Amendamente
ACTUALITATE Muncitor NEPALEZ, prăbușit pe marginea drumului într-o comună din Vaslui. Ce a pățit
11:55
Muncitor NEPALEZ, prăbușit pe marginea drumului într-o comună din Vaslui. Ce a pățit