Putin acuză Occidentul că este responsabil de războiul din Ucraina/ RUSIA este dispusă să colaboreze cu India și China pentru soluționarea crizei

Președintele rus, Vladimir Putin, a apărat ofensiva din Ucraina, luni, acuzând Occidentul că ar fi declanșat conflictul, cu ocazia participării la summitul OCS de la Beijing.

„Această criză nu a fost declanșată de atacul Rusiei asupra Ucrainei, ci este rezultatul unei lovituri de stat în Ucraina, care a fost susținută și provocată de Occident”, a declarat Vladimir Putin, cu ocazia summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai.

Declarația face referire la mișcările pro-europene din Ucraina, care l-au forțat pe președintele pro-rus să demisioneze în 2014.

„Pentru că soluționarea crizei ucrainene să fie sustenabilă și pe termen lung, trebuie abordate cauzele profunde ale acesteia”, a avertizat Putin, subliniind că o parte a originii conflictului „constă în încercările continue ale Occidentului de a integra Ucraina în NATO”.

Rusia face „pregătiri” pentru discuțiile cu Ucraina

La două săptămâni după desfășurarea summitului din Alaska, la care au participat Vladimir Putin și omologul său american, Donald Trump, președintele rus a declarat că „acordurile” încheiate au deschis calea negocierilor cu Ucraina, conform cotidianului L’Express. Putin i-a dezvăluit președintelui chinez, Xi Jinping, rezultatele discuțiilor cu Trump și pregătirile care se află în desfășurare pentru soluționarea conflictului din Ucraina.

„Apreciem foarte mult eforturile și propunerile Chinei și Indiei care vizează facilitarea rezolvări crizei din Ucraina”, a declarat Putin.

Anterior, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, s-a împotrivit unui potențial rol al Chinei în acordarea garanțiilor de securitate Ucrainei împotriva Rusiei, în contextul în care Beijingul nu și-a exprimat o poziție clară în ceea ce privește războiul dintre cele două state.

